Неполадка с кодом 0x80070103 — одна из самых частых проблем Центра обновления на последних изданиях Windows. Она возникает при попытке загрузить новые патчи. Их скачивание останавливаются, из-за чего они не могут быть установлены. Рассмотрим, как можно исправить эту ошибку. Разберем 7 основных способов решения.

Запуск утилиты для устранения неполадок Для начала стоит попробовать воспользоваться стандартным средством исправления ошибок. Оно автоматически находит сбои в работе Центра обновления и сразу устраняет их, если это возможно. Иногда оно оказывается действенным и помогает избавиться от ошибок, в том числе от 0x80070103. Чтобы запустить утилиту в Windows 11, откройте Параметры, перейдите в раздел Система, выберите Устранение неполадок и зайдите в меню Другие средства. В открывшемся разделе щелкните на кнопку Запуск около пункта Центр обновления. В Windows 10 утилита запускается по-другому. Чтобы открыть ее, нужно также зайти в Параметры. Затем необходимо проследовать следующему пути: Обновление и безопасность, Устранение неполадок, Дополнительные средства. Останется только выбрать утилиту для Центра обновления.

Утилита проведет поиск проблем и попробует исправить их. Если ей удастся сделать это, обновления заработают исправно и их можно будет установить в систему как обычно. Уведомление о неполадке перестанет отображаться в Windows.



Установка дополнительных обновлений Избавиться от ошибки часто помогает загрузка дополнительных обновлений, относящихся к оборудованию. Через Центр обновления могут приходить не только патчи для самой системы, но и исправления для устройств от производителей. Их инсталляция в ряде случаев позволяет устранить ошибку 0x80070103 и восстановить исправную работу обновлений. Чтобы установить дополнительные патчи, откройте Центр обновления, промотайте содержимое его окна вниз и зайдите в раздел Дополнительные обновления. Перейдите в меню Необязательные обновления и установите все патчи для оборудования, которые будут присутствовать в этом списке. Выявить их можно по названию. Обычно они содержат в нем наименование производителя устройства: Realtek, Intel и т.п.

Выполнение проверки целостности ОС В некоторых случаях причиной ошибки могут стать повреждения файлов системы. Найти и исправить их можно автоматически, благодаря встроенным в Windows службам. Они работают через консоль. Чтобы воспользоваться ими, нужно запустить Командную строку с правами администратора. Разберем две основные утилиты для исправления повреждений файлов ОС.

SFC Sfc — это встроенная в Windows команда для автоматического выявления и устранения повреждений файлов ОС. Чтобы запустить ее, выполните sfc /scannow в командной строке.



DISM DISM — это утилита, которая также позволяет устранять неполадки файлов ОС. Однако, в отличие от SFC, она способа загружать недостающие или поврежденные компоненты из интернета, подключаясь к серверам Microsoft. Чтобы воспользоваться ей, выполните DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth.



Сброс кэша и настроек обновлений Иногда восстановить исправную работу обновлений помогает сброс их кэша. Его можно выполнить через Командную строку. Для этого: 1. Запустите CMD с правами администратора через поиск на панели задач. 2. Поочередно выполните команды net stop wuauserv, net stop cryptSvc, после чего net stop bits и net stop msiserver, чтобы остановить работу сервисов, связанных с Центром обновления.

3. Переименуйте каталоги, в которых хранится кэш. Для этого выполните сначала ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old, а затем ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old. Благодаря этому, система создаст новые директории для хранения временных файлов обновлений.

4. Воспользуйтесь командами net start cryptSvc и net start bits, после чего выполните net start msiserver и net start wuauserv для повторного запуска служб, которые были отключены ранее. После этого проверьте работу Центра обновлений повторно. Возможно, она восстановится.

Обновление драйверов устройства Если обновление, которое не может установиться с ошибкой 0x80070103, принадлежит какому-то устройству, а не системе, можно попробовать загрузить и инсталлировать последнюю версию драйвера для него. Иногда это помогает устранить сбой. Понять, что обновление относится к оборудованию, просто. В таком случае в его названии будут фигурировать наименования Intel, Realtek и прочие. Для обновления драйверов также можно воспользоваться специальными программами. Например, Snappy Driver Installer, DriverHub или IOBit Driver Booster. Они автоматически загружают и инсталлируют их, что позволяет избежать поиска по интернету и сэкономить время.

Восстановление системы Если в системе включена функция отката ОС и точки для него созданы, можно воспользоваться этим для устранения ошибки. Восстановление позволяет вернуть файлы Windows в тот вид, в котором они находились на момент создания точки. Если тогда Центр обновления работал исправно, то откат поможет избавиться от неполадок. Запустить восстановление можно найдя его в поиске на строке задач.



Переустановка Windows Если ни одно из стандартных решений не помогает и неработоспособность Центра обновлений сказывается на всей системе, можно прибегнуть к радикальному решению — переустановке ОС. Это позволит гарантированно устранить все сбои, присутствовавшие в Windows. Стоит помнить, что переустановка Windows подразумевает полную очистку системного раздела. Поэтому если на диске C присутствуют важные данные, в том числе настройки программ и сохраненные в браузерах пароли, их следует заранее сохранить на другом накопителе.