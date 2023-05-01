SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 01.03.2024 4 минуты

Ошибка 0x80070002 в Windows 11, 10, 8.1 и Windows 7 — как исправить?

Причины возникновения и способы устранения ошибки 0x80070002.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Центр обновления Windows – важная служба, отвечающая за загрузку новых дополнений для операционной системы. Многие пользователи часто сталкиваются со сбоями в ее работе. Один из них – ошибка 0x80070002, возникающая при скачивании обновлений. Иногда она появляется и в других ситуациях. Рассмотрим ее причины и способы решения.

Почему возникает ошибка?

К самым распространенным причинам сбоя 0x80070002 относятся:

  • Неполадки с доступом в интернет.
  • Проблемы при соединении с серверами Microsoft
  • Повреждение системных файлов.
  • Неисправности жесткого диска.

8 способов устранения ошибки

Рассмотрим 8 методов исправления ошибки, которое помогают избавиться от ее в большинстве случаев.

Установка корректной даты

Иногда неправильные дата и время вызывают проблемы с работой Интернета. Из-за этого могут возникать ошибки при загрузке обновлений. Поэтому нелишним будет проверить корректность установленных в системе даты и времени.

Для этого кликните ПКМ по часам на панели задач и выберите пункт Настройка даты и времени.

Настройка даты и времени

Сверьте установленное значение с точным временем из Интернета. Если оно отличается, замените его на правильное. Для установки времени вручную нужно отключить опции Установить время автоматически и Автоматическая установка часового пояса, после чего нажать на кнопку Изменить, ввести корректные параметры и сохранить их.

Дата и время в окне Параметры

Стандартная программа для исправления ошибок

В Windows есть встроенная служба для автоматического обнаружения и устранения сбоев в работе Центра обновления. Иногда она позволяет устранить ошибку. Чтобы запустить ее, проделайте следующее:

1. Откройте Панель управления, найдя ее через поиск в меню Пуск или на панели задач.

2. Перейдите в раздел Система и безопасность.

3. Нажмите на ссылку Устранить типичные проблемы компьютера около пункта Центр безопасности и обслуживания.

Панель управления

4. В разделе Система и безопасность выберите Устранение неполадок с помощью Центра обновления.

Запуск функции Устранение неполадок с помощью Центра обновления

5. Проследуйте всем инструкциям открывшегося мастера устранения ошибок и выполните перезагрузку ПК.

Конфигурация сети

Возможно причиной ошибки в вашем случае являются некорректные параметры прокси в Windows. Тогда нужно изменить некоторые настройки сети. Для этого запустите Параметры, откройте раздел Сеть и Интернет и зайдите во вкладку Прокси. Убедитесь, что настройка Определять параметры автоматически включена, а пункт Использовать прокси-сервер в разделе Настройка прокси вручную отключен. Если используются другие настройки, то нужно установить эти и перезагрузить компьютер.

Активация опции Определять параметры автоматически

Очистка директории DataStore

В решении некоторых проблем с Центром обновления часто помогает очистка системной папки DataStore. Чтобы произвести ее, проследуйте инструкции:

1. Нажмите клавиши Win и R на клавиатуре одновременно. В строке появившегося окна Выполнить введите команду services.msc и нажмите Enter.

Выполнение команды services.msc

2. В открывшемся управлении службами найдите пункт Центр обновления Windows, кликните по нему ПКМ и нажмите Остановить.

Окно Службы

3. Откройте Проводник и перейдите в каталог C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore.

4. Удалите все содержимое папки.

Удаление содержимого папки DataStore

5. Снова перейдите в управление службами и найдите Центр обновления Windows. Кликните по пункту правой кнопкой и выберите Запустить.

6. После этого проверьте работу обновлений повторно. Возможно проблема уйдет.

Проверка целостности системы

Для исключения возможного появления ошибки из-за повреждения системных файлов, можно провести проверку целостности ОС. В Windows для этого есть специальная программа, которая автоматически находит и исправляет неполадки с компонентами операционной системы.

Чтобы запустить ее, введите в строке поиска в меню Пуск или на панели задач команду cmd. Среди результатов найдите пункт Командная строка, кликните по нему ПКМ и выберите Запуск от имени администратора.

Запуск командной строки имени администратора

В появившемся окне консоли введите команду sfc /scannow и нажмите Enter. По завершению работы утилиты выполните перезагрузку.

Выполнение команды sfc /scannow

Исправление ошибок жесткого диска

В некоторых редких случаях данная ошибка возникает из-за сбоев жесткого диска. Чтобы исключить это, можно попробовать провести диагностику накопителя на предмет ошибок. Для этого в Windows есть специальная утилита, которая проверяет и, по возможности, сразу исправляет найденные неисправности дисков в автоматическом режиме. Она работает через командную строку.

Чтобы запустить эту программу, откройте консоль с правами администратора. Для этого введите в поиске в меню Пуск или на строке задач команду cmd, кликните ПКМ по пункту Командная строка среди результатов и выберите Запуск от имени администратора. В открывшемся окне введите команду chkdsk /r и нажмите Enter. Это запустит проверку системного раздела.

Выполнение команды chkdsk /r

Скорее всего, программа предложит выполнить перезагрузку для продолжения проверки. Чтобы согласиться на это, введите букву Y и нажмите Enter.

Откат до точки восстановления

Если ошибка возникла недавно, можно попробовать устранить ее, восстановив ОС до точки отката. Однако это возможно только в случае, если эта функция включена в системе. Для отката Windows откройте классическую Панель управления, введите в ее поиске слово Восстановление и зайдите в соответствующий раздел.

Панель управления

Нажмите на кнопку Запуск восстановления системы и проследуйте всем шагам мастера.

Запуск восстановления системы

Если восстановление отключено, программа сообщит об этом. В таком случае откат невозможен. Помните о том, что восстановление возвращает систему в прежнее состояние, которые было на момент создания точки. Это может существенно изменить ее вид.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Читайте также

Исправление ошибки 0x81000203 в Windows 11
Исправление ошибки 0x81000203 в Windows 11

Почему появляется и как исправить ошибку 0x81000203 на Windows 11?

Ошибка 0x80070057 в Windows — как исправить?
Ошибка 0x80070057 в Windows — как исправить?

Почему возникает и как исправить ошибку 0x80070057 в Windows?

Как исправить ошибку 0x80073701 при обновлении Windows?
Как исправить ошибку 0x80073701 при обновлении Windows?

Причины возникновения и советы по исправлению ошибки 0x80073701.

Обсуждение статьи