Центр обновления Windows – важная служба, отвечающая за загрузку новых дополнений для операционной системы. Многие пользователи часто сталкиваются со сбоями в ее работе. Один из них – ошибка 0x80070002, возникающая при скачивании обновлений. Иногда она появляется и в других ситуациях. Рассмотрим ее причины и способы решения.
Почему возникает ошибка?
К самым распространенным причинам сбоя 0x80070002 относятся:
- Неполадки с доступом в интернет.
- Проблемы при соединении с серверами Microsoft
- Повреждение системных файлов.
- Неисправности жесткого диска.
8 способов устранения ошибки
Рассмотрим 8 методов исправления ошибки, которое помогают избавиться от ее в большинстве случаев.
Установка корректной даты
Иногда неправильные дата и время вызывают проблемы с работой Интернета. Из-за этого могут возникать ошибки при загрузке обновлений. Поэтому нелишним будет проверить корректность установленных в системе даты и времени.
Для этого кликните ПКМ по часам на панели задач и выберите пункт Настройка даты и времени.
Сверьте установленное значение с точным временем из Интернета. Если оно отличается, замените его на правильное. Для установки времени вручную нужно отключить опции Установить время автоматически и Автоматическая установка часового пояса, после чего нажать на кнопку Изменить, ввести корректные параметры и сохранить их.
Стандартная программа для исправления ошибок
В Windows есть встроенная служба для автоматического обнаружения и устранения сбоев в работе Центра обновления. Иногда она позволяет устранить ошибку. Чтобы запустить ее, проделайте следующее:
1. Откройте Панель управления, найдя ее через поиск в меню Пуск или на панели задач.
2. Перейдите в раздел Система и безопасность.
3. Нажмите на ссылку Устранить типичные проблемы компьютера около пункта Центр безопасности и обслуживания.
4. В разделе Система и безопасность выберите Устранение неполадок с помощью Центра обновления.
5. Проследуйте всем инструкциям открывшегося мастера устранения ошибок и выполните перезагрузку ПК.
Конфигурация сети
Возможно причиной ошибки в вашем случае являются некорректные параметры прокси в Windows. Тогда нужно изменить некоторые настройки сети. Для этого запустите Параметры, откройте раздел Сеть и Интернет и зайдите во вкладку Прокси. Убедитесь, что настройка Определять параметры автоматически включена, а пункт Использовать прокси-сервер в разделе Настройка прокси вручную отключен. Если используются другие настройки, то нужно установить эти и перезагрузить компьютер.
Очистка директории DataStore
В решении некоторых проблем с Центром обновления часто помогает очистка системной папки DataStore. Чтобы произвести ее, проследуйте инструкции:
1. Нажмите клавиши Win и R на клавиатуре одновременно. В строке появившегося окна Выполнить введите команду services.msc и нажмите Enter.
2. В открывшемся управлении службами найдите пункт Центр обновления Windows, кликните по нему ПКМ и нажмите Остановить.
3. Откройте Проводник и перейдите в каталог C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore.
4. Удалите все содержимое папки.
5. Снова перейдите в управление службами и найдите Центр обновления Windows. Кликните по пункту правой кнопкой и выберите Запустить.
6. После этого проверьте работу обновлений повторно. Возможно проблема уйдет.
Проверка целостности системы
Для исключения возможного появления ошибки из-за повреждения системных файлов, можно провести проверку целостности ОС. В Windows для этого есть специальная программа, которая автоматически находит и исправляет неполадки с компонентами операционной системы.
Чтобы запустить ее, введите в строке поиска в меню Пуск или на панели задач команду cmd. Среди результатов найдите пункт Командная строка, кликните по нему ПКМ и выберите Запуск от имени администратора.
В появившемся окне консоли введите команду sfc /scannow и нажмите Enter. По завершению работы утилиты выполните перезагрузку.
Исправление ошибок жесткого диска
В некоторых редких случаях данная ошибка возникает из-за сбоев жесткого диска. Чтобы исключить это, можно попробовать провести диагностику накопителя на предмет ошибок. Для этого в Windows есть специальная утилита, которая проверяет и, по возможности, сразу исправляет найденные неисправности дисков в автоматическом режиме. Она работает через командную строку.
Чтобы запустить эту программу, откройте консоль с правами администратора. Для этого введите в поиске в меню Пуск или на строке задач команду cmd, кликните ПКМ по пункту Командная строка среди результатов и выберите Запуск от имени администратора. В открывшемся окне введите команду chkdsk /r и нажмите Enter. Это запустит проверку системного раздела.
Скорее всего, программа предложит выполнить перезагрузку для продолжения проверки. Чтобы согласиться на это, введите букву Y и нажмите Enter.
Откат до точки восстановления
Если ошибка возникла недавно, можно попробовать устранить ее, восстановив ОС до точки отката. Однако это возможно только в случае, если эта функция включена в системе. Для отката Windows откройте классическую Панель управления, введите в ее поиске слово Восстановление и зайдите в соответствующий раздел.
Нажмите на кнопку Запуск восстановления системы и проследуйте всем шагам мастера.
Если восстановление отключено, программа сообщит об этом. В таком случае откат невозможен. Помните о том, что восстановление возвращает систему в прежнее состояние, которые было на момент создания точки. Это может существенно изменить ее вид.