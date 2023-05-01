Центр обновления Windows – важная служба, отвечающая за загрузку новых дополнений для операционной системы. Многие пользователи часто сталкиваются со сбоями в ее работе. Один из них – ошибка 0x80070002, возникающая при скачивании обновлений. Иногда она появляется и в других ситуациях. Рассмотрим ее причины и способы решения.

Почему возникает ошибка? К самым распространенным причинам сбоя 0x80070002 относятся: Неполадки с доступом в интернет.

Проблемы при соединении с серверами Microsoft

Повреждение системных файлов.

Неисправности жесткого диска.

8 способов устранения ошибки Рассмотрим 8 методов исправления ошибки, которое помогают избавиться от ее в большинстве случаев.

Установка корректной даты Иногда неправильные дата и время вызывают проблемы с работой Интернета. Из-за этого могут возникать ошибки при загрузке обновлений. Поэтому нелишним будет проверить корректность установленных в системе даты и времени. Для этого кликните ПКМ по часам на панели задач и выберите пункт Настройка даты и времени. Сверьте установленное значение с точным временем из Интернета. Если оно отличается, замените его на правильное. Для установки времени вручную нужно отключить опции Установить время автоматически и Автоматическая установка часового пояса, после чего нажать на кнопку Изменить, ввести корректные параметры и сохранить их.

Стандартная программа для исправления ошибок В Windows есть встроенная служба для автоматического обнаружения и устранения сбоев в работе Центра обновления. Иногда она позволяет устранить ошибку. Чтобы запустить ее, проделайте следующее: 1. Откройте Панель управления, найдя ее через поиск в меню Пуск или на панели задач. 2. Перейдите в раздел Система и безопасность. 3. Нажмите на ссылку Устранить типичные проблемы компьютера около пункта Центр безопасности и обслуживания. 4. В разделе Система и безопасность выберите Устранение неполадок с помощью Центра обновления. 5. Проследуйте всем инструкциям открывшегося мастера устранения ошибок и выполните перезагрузку ПК.

Конфигурация сети Возможно причиной ошибки в вашем случае являются некорректные параметры прокси в Windows. Тогда нужно изменить некоторые настройки сети. Для этого запустите Параметры, откройте раздел Сеть и Интернет и зайдите во вкладку Прокси. Убедитесь, что настройка Определять параметры автоматически включена, а пункт Использовать прокси-сервер в разделе Настройка прокси вручную отключен. Если используются другие настройки, то нужно установить эти и перезагрузить компьютер.

Очистка директории DataStore В решении некоторых проблем с Центром обновления часто помогает очистка системной папки DataStore. Чтобы произвести ее, проследуйте инструкции: 1. Нажмите клавиши Win и R на клавиатуре одновременно. В строке появившегося окна Выполнить введите команду services.msc и нажмите Enter. 2. В открывшемся управлении службами найдите пункт Центр обновления Windows, кликните по нему ПКМ и нажмите Остановить. 3. Откройте Проводник и перейдите в каталог C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore. 4. Удалите все содержимое папки. 5. Снова перейдите в управление службами и найдите Центр обновления Windows. Кликните по пункту правой кнопкой и выберите Запустить. 6. После этого проверьте работу обновлений повторно. Возможно проблема уйдет.

Проверка целостности системы Для исключения возможного появления ошибки из-за повреждения системных файлов, можно провести проверку целостности ОС. В Windows для этого есть специальная программа, которая автоматически находит и исправляет неполадки с компонентами операционной системы. Чтобы запустить ее, введите в строке поиска в меню Пуск или на панели задач команду cmd. Среди результатов найдите пункт Командная строка, кликните по нему ПКМ и выберите Запуск от имени администратора. В появившемся окне консоли введите команду sfc /scannow и нажмите Enter. По завершению работы утилиты выполните перезагрузку.

Исправление ошибок жесткого диска В некоторых редких случаях данная ошибка возникает из-за сбоев жесткого диска. Чтобы исключить это, можно попробовать провести диагностику накопителя на предмет ошибок. Для этого в Windows есть специальная утилита, которая проверяет и, по возможности, сразу исправляет найденные неисправности дисков в автоматическом режиме. Она работает через командную строку. Чтобы запустить эту программу, откройте консоль с правами администратора. Для этого введите в поиске в меню Пуск или на строке задач команду cmd, кликните ПКМ по пункту Командная строка среди результатов и выберите Запуск от имени администратора. В открывшемся окне введите команду chkdsk /r и нажмите Enter. Это запустит проверку системного раздела. Скорее всего, программа предложит выполнить перезагрузку для продолжения проверки. Чтобы согласиться на это, введите букву Y и нажмите Enter.