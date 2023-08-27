Как исправить ошибку 0x00000709 на Windows 11?

Сбой с кодом 0x00000709 может появиться в Windows при попытке сконфигурировать новый принтер. В таком случае настроить устройство невозможно и печать становится недоступной. Основная причина неисправности — некорректные параметры реестра. Разберем, почему возникает ошибка принтера и как ее можно решить.
Причина неполадки
Главная причина ошибки — некорректные настройки реестра, из-за которых система не может исправно добавить новый принтер. У сбоя могут быть и другие источники, однако этот является наиболее распространенным. Поэтому основной способ устранения проблемы — настройка реестра.
5 решений ошибки 0x00000709
Рассмотрим несколько несложных способов избавления от ошибки с кодом 0x00000709 в Windows.
Редактирование реестра
Изменение параметров реестра Windows — основной и наиболее действенный способ решения ошибки. Он помогает избавиться от нее в большинстве случаев. Чтобы установить корректные настройки реестра, проследуйте инструкции:
1. Откройте Редактор реестра с правами администратора. Для этого найдите его в поиске на сроке задач, кликните по нему ПКМ и выберите опцию запуска от имени администратора.
2. В левой колонке окна Редактора раскройте каталог HKEY_CURRENT_USER.
3. Проследуйте по пути Software → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion и откройте директорию Windows.
4. Щелкните дважды по параметру Device в правой части окна, чтобы отредактировать его.
5. В появившемся окне нужно изменить содержимое строки, если оно указано некорректно. В ней должно присутствовать название принтера, затем запятая, пробел и команда winspool, Ne01 (цифры после winspool в вашем случае могут быть другими). Таким образом строка должна иметь вид ИМЯ_ПРИНТЕРА, winspool, Ne01. Ничего другого в ней быть не должно. Например: HP LJ 1320, winspool, Ne01. Название устройства должно быть указано в том виде, в котором оно записано в системе. Узнать правильное имя принтера можно в разделе Устройства и принтеры в Панели управления.
6. Нажмите ОК, чтобы выйти с сохранением новых настроек параметра, и закройте окно Редактора реестра.
В некоторых случаях новые настройки параметра Device не могут примениться из-за отсутствия нужных прав у пользователя. В таком случае нужно отредактировать разрешения.
1. Для этого кликните ПКМ по ранее открытому разделу Windows в левой части окна реестра и выберите пункт Разрешения.
2. В появившемся окне выделите группу ОГРАНИЧЕННЫЕ и отметьте галочку около строки Полный доступ в столбце Разрешить.
3. После этого закройте окно, нажав ОК и измените настройки Device повторно, вернувшись к четвертому шагу инструкции выше.
Использование средства устранения ошибок
Иногда устранить ошибку помогает запуск стандартной утилиты для исправления ошибок. Чтобы воспользоваться ей, откройте Параметры и зайдите в раздел Обновление и безопасность. Перейдите в меню Устранение неполадок и выберите средство устранения неполадок для принтера.
Удаление обновления KB5006670
Некоторые пользователи отмечают, что удаление обновления KB5006670 может помочь исправить ошибку принтера. Чтобы проверить, есть ли оно в системе, и деинсталлировать его при необходимости, проделайте следующее:
- Откройте Параметры и перейдите в меню Обновление и безопасность.
- Зайдите в Центр обновления.
- Выберите пункт Просмотр журнала обновлений.
- Щелкните на строку Удалить обновления.
- Найдите KB5006670, воспользовавшись строкой поиска. Если патч будет найден, удалите его из системы соответствующей кнопкой.
После удаления обновлений нужно обязательно перезагрузить компьютер.
Обновление драйвера принтера
В ряде случаев избавиться от ошибки помогает обновление драйверов для принтера. Выполнить его можно двумя способами. Первый — скачать последнюю доступную версию драйвера с официального сайта производителя и установить ее вручную. Второй — воспользоваться специальными утилитами для автоматического обновления, например, DriverHub.
Проверка состояния устройства
Не стоит исключать возможности выхода принтера из строя. Ошибки устройства в системе в некоторых случаях могут быть вызваны его аппаратными неисправностями. Если стандартные способы решения проблемы не помогли, возможно причина проблемы в вашем случае кроется именно в неполадках принтера. Тогда стоит проверить его на работоспособность самостоятельно или обратиться в сервис для диагностики.