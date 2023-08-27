Как исправить ошибку 0x00000709 на Windows 11?

Сбой с кодом 0x00000709 может появиться в Windows при попытке сконфигурировать новый принтер. В таком случае настроить устройство невозможно и печать становится недоступной. Основная причина неисправности — некорректные параметры реестра. Разберем, почему возникает ошибка принтера и как ее можно решить.

Главная причина ошибки — некорректные настройки реестра, из-за которых система не может исправно добавить новый принтер. У сбоя могут быть и другие источники, однако этот является наиболее распространенным. Поэтому основной способ устранения проблемы — настройка реестра.

Рассмотрим несколько несложных способов избавления от ошибки с кодом 0x00000709 в Windows.

Редактирование реестра

Изменение параметров реестра Windows — основной и наиболее действенный способ решения ошибки. Он помогает избавиться от нее в большинстве случаев. Чтобы установить корректные настройки реестра, проследуйте инструкции:

1. Откройте Редактор реестра с правами администратора. Для этого найдите его в поиске на сроке задач, кликните по нему ПКМ и выберите опцию запуска от имени администратора.

2. В левой колонке окна Редактора раскройте каталог HKEY_CURRENT_USER.

3. Проследуйте по пути Software → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion и откройте директорию Windows.





4. Щелкните дважды по параметру Device в правой части окна, чтобы отредактировать его.





5. В появившемся окне нужно изменить содержимое строки, если оно указано некорректно. В ней должно присутствовать название принтера, затем запятая, пробел и команда winspool, Ne01 (цифры после winspool в вашем случае могут быть другими). Таким образом строка должна иметь вид ИМЯ_ПРИНТЕРА, winspool, Ne01. Ничего другого в ней быть не должно. Например: HP LJ 1320, winspool, Ne01. Название устройства должно быть указано в том виде, в котором оно записано в системе. Узнать правильное имя принтера можно в разделе Устройства и принтеры в Панели управления.





6. Нажмите ОК, чтобы выйти с сохранением новых настроек параметра, и закройте окно Редактора реестра.

В некоторых случаях новые настройки параметра Device не могут примениться из-за отсутствия нужных прав у пользователя. В таком случае нужно отредактировать разрешения.

1. Для этого кликните ПКМ по ранее открытому разделу Windows в левой части окна реестра и выберите пункт Разрешения.





2. В появившемся окне выделите группу ОГРАНИЧЕННЫЕ и отметьте галочку около строки Полный доступ в столбце Разрешить.





3. После этого закройте окно, нажав ОК и измените настройки Device повторно, вернувшись к четвертому шагу инструкции выше.