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Инструкции 28.08.2023 3 минуты

Как исправить ошибку 0x00000709 на Windows 11?

Причины и пошаговые инструкции со скриншотами по устранению данной ошибки.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Сбой с кодом 0x00000709 может появиться в Windows при попытке сконфигурировать новый принтер. В таком случае настроить устройство невозможно и печать становится недоступной. Основная причина неисправности — некорректные параметры реестра. Разберем, почему возникает ошибка принтера и как ее можно решить.

Причина неполадки

Главная причина ошибки — некорректные настройки реестра, из-за которых система не может исправно добавить новый принтер. У сбоя могут быть и другие источники, однако этот является наиболее распространенным. Поэтому основной способ устранения проблемы — настройка реестра.

5 решений ошибки 0x00000709

Рассмотрим несколько несложных способов избавления от ошибки с кодом 0x00000709 в Windows.

Редактирование реестра

Изменение параметров реестра Windows — основной и наиболее действенный способ решения ошибки. Он помогает избавиться от нее в большинстве случаев. Чтобы установить корректные настройки реестра, проследуйте инструкции:

1. Откройте Редактор реестра с правами администратора. Для этого найдите его в поиске на сроке задач, кликните по нему ПКМ и выберите опцию запуска от имени администратора.

2. В левой колонке окна Редактора раскройте каталог HKEY_CURRENT_USER.

3. Проследуйте по пути SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion и откройте директорию Windows.

Реестр Windows

4. Щелкните дважды по параметру Device в правой части окна, чтобы отредактировать его.

Параметр Device

5. В появившемся окне нужно изменить содержимое строки, если оно указано некорректно. В ней должно присутствовать название принтера, затем запятая, пробел и команда winspool, Ne01 (цифры после winspool в вашем случае могут быть другими). Таким образом строка должна иметь вид ИМЯ_ПРИНТЕРА, winspool, Ne01. Ничего другого в ней быть не должно. Например: HP LJ 1320, winspool, Ne01. Название устройства должно быть указано в том виде, в котором оно записано в системе. Узнать правильное имя принтера можно в разделе Устройства и принтеры в Панели управления.

Редактирование ключа Device

6. Нажмите ОК, чтобы выйти с сохранением новых настроек параметра, и закройте окно Редактора реестра.

В некоторых случаях новые настройки параметра Device не могут примениться из-за отсутствия нужных прав у пользователя. В таком случае нужно отредактировать разрешения.

1. Для этого кликните ПКМ по ранее открытому разделу Windows в левой части окна реестра и выберите пункт Разрешения.


2. В появившемся окне выделите группу ОГРАНИЧЕННЫЕ и отметьте галочку около строки Полный доступ в столбце Разрешить.

Разрешения для группы Windows

3. После этого закройте окно, нажав ОК и измените настройки Device повторно, вернувшись к четвертому шагу инструкции выше.

Использование средства устранения ошибок

Иногда устранить ошибку помогает запуск стандартной утилиты для исправления ошибок. Чтобы воспользоваться ей, откройте Параметры и зайдите в раздел Обновление и безопасность. Перейдите в меню Устранение неполадок и выберите средство устранения неполадок для принтера.

Удаление обновления KB5006670

Некоторые пользователи отмечают, что удаление обновления KB5006670 может помочь исправить ошибку принтера. Чтобы проверить, есть ли оно в системе, и деинсталлировать его при необходимости, проделайте следующее:

  1. Откройте Параметры и перейдите в меню Обновление и безопасность.
  2. Зайдите в Центр обновления.
  3. Выберите пункт Просмотр журнала обновлений.
  4. Щелкните на строку Удалить обновления.
  5. Найдите KB5006670, воспользовавшись строкой поиска. Если патч будет найден, удалите его из системы соответствующей кнопкой.

Удаление обновления

После удаления обновлений нужно обязательно перезагрузить компьютер.

Обновление драйвера принтера

В ряде случаев избавиться от ошибки помогает обновление драйверов для принтера. Выполнить его можно двумя способами. Первый — скачать последнюю доступную версию драйвера с официального сайта производителя и установить ее вручную. Второй — воспользоваться специальными утилитами для автоматического обновления, например, DriverHub.

Проверка состояния устройства

Не стоит исключать возможности выхода принтера из строя. Ошибки устройства в системе в некоторых случаях могут быть вызваны его аппаратными неисправностями. Если стандартные способы решения проблемы не помогли, возможно причина проблемы в вашем случае кроется именно в неполадках принтера. Тогда стоит проверить его на работоспособность самостоятельно или обратиться в сервис для диагностики.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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