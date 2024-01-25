Бесконечная перезагрузка Windows 10: с чем связана и как исправить?

Одна из самых неприятных неисправностей компьютера — циклическая перезагрузка операционной системы. Вместо экрана входа в систему пользователь наблюдает надпись «Перезагрузка». И это повторяется вновь и вновь. Рассмотрим основные причины циклической перезагрузки Windows 10 и вероятные способы их устранения.

Почему Windows 10 циклично перезагружается?

Причины «ухода»Windows 10 в циклическую перезагрузку весьма банальны. Вот основные:

Установка несовместимого с Windows 10 или неисправного драйвера

Это причина встречается чаще всего. Вовсе не обязательно, что циклическая перезагрузка возникнет сразу после установки драйвера. В какой-то момент тот просто может дать сбой, что обычно сопровождается потерей связи с устройством, за работу которого отвечает сбойный драйвер, или его самопроизвольным перезапуском (принтер перестал печатать, но потом заработал после перезагрузки, сбросилась скорость движения курсора у игровой мышки с кнопкой регулировки DPI). О самопроизвольных отключениях/перезапусках устройства можно судить по характерному звуковому оповещению Windows (если, конечно, это не аудиокарта, сигнал о сбой которой обычно не услышать).

Вероятных решений два. Первое — запуск компьютера в безопасном режиме и последующее удаление драйвера. Второе — поиск сбоящего устройства и его отключение от компьютера.

Очередное обновление Windows

Чаще всего проблема также возникает при обновлении системой драйверов (через «Центр обновлений Windows» скачиваются не только новые версии системных программ вроде «.Net Framework»). Как правило, это относится к встроенным в материнскую плату устройствам, интерфейсам, контроллерам и т.п. Если пользователь использовал для их обновления автоматические менеджеры драйверов, а затем система еще раз обновила ПО устройства, то вполне вероятен конфликт. Тут можно долго гадать.

Вероятное решение: удаление обновлений Windows вручную с предварительной загрузкой в безопасном режиме.

Кстати, иногда решением может, наоборот, стать запуск процедуры обновления Windows. Это также можно сделать в безопасном режиме. Проблемой, правда, может оказаться блокировка сетевого доступа с компьютера к серверам Microsoft со стороны системного администратора (если речь идет о рабочем офисном компьютере).

Неисправности системного реестра

Правки в реестр Windows вносятся постоянно — как самой системой, так и запускаемыми пользователем программами. Удаление каких-то важных системных записей или некорректное их редактирование может приводить к самым разным последствиям, в т.ч. и циклической перезагрузке операционной системы.

Возможное решение: откат системы к контрольной точке или восстановление реестра, если ранее были созданы резервные его копии, что осуществляется из среды восстановления WinPE (скажем сразу, проще переустановить систему с сохранением данных).

Действия вредоносных программ или чья-то злая шутка

В Windows 10 есть несколько способов добавить программу или консольную команду в автозагрузку. Если, к примеру, в автозагрузку была добавлена кем-то или какой-то программой команда на перезагрузку компьютера, то он будет перезагружаться практически сразу после включения. Но в этом случае пользователь обычно успевает посмотреть на рабочий стол. Если учетная запись Windows требует ввода пароля, то пользователь сможет наблюдать экран входа в систему.

Единственное решение: вход в безопасный режим Windows и удаление программ из автозагрузки.

Если же речь идет о действиях вредоносных программ, то в компьютер придется подвергнуть сканированию на вирусы. Причем это придется делать при помощи специальных загрузочных антивирусов, устанавливаемых на флешку или оптический диск (ведь систему загрузить невозможно). Они, как правило, бесплатные, но для их использования придется найти работоспособный компьютер, на котором можно будет создать загрузочный диск с антивирусом.

Т.е. решение такое: сканирование компьютера на вирусы при помощи загрузочного антивируса.

Установка нового приложения, вызывающего конфликты драйверов

Программы, напрямую использующие то или иное оборудование (как правило, это внешние периферийные устройства), могут создавать конфликты драйверов. В таких приложениях могут присутствовать собственные драйверы или какие-либо низкоуровневые модули, способные напрямую работать с оборудованием. Все это приводит систему «к замешательству», и она постоянно перезагружается, намертво зависает или выдает «синие экраны смерти».

Вероятное решение: загрузка системы в безопасном режиме и удаление сбойной программы (лучше совместить с удалением драйвера устройства).

Аппаратная неисправность

Мы решили поместить эту причину в самый конец списка потому, что в случае аппаратной неисправности вряд ли помогут какие-то решения, связанные с удалением драйверов, использованием системных функций восстановления, загрузочных антивирусов и т.д. Вообще, перезагрузка из-за аппаратных сбоев обычно не сопровождается надписью «Перезагрузка». Компьютер перезагружается так, как при нажатии кнопки перезагрузки на системном блоке.

Поэтому решение здесь только одно: обращение к специалистам по аппаратному ремонту ПК. Но можно, конечно, попробовать поступить так же, как в случае с неисправным драйвером — самостоятельно найти сбоящее устройство, отключить его от компьютера, а затем понаблюдать за загрузкой системы.

Запуск Windows 10 в безопасном режиме и загрузка среды восстановления WinPE

Большинство рассмотренных выше причин циклической перезагрузки Windows 10 решается путем запуска системы в безопасном режиме, а также из среды восстановления WinPE. Предыдущие версии Windows (7 и ниже) позволяли загружаться в этом режиме путем нажатия клавиши «F8» на одном из этапов загрузки системы. Но в случае с Windows 10 это может не сработать.

В сети можно найти различные варианты запуска неработоспособной Windows 10 в безопасном режиме, но большинство из них предполагает предварительную активацию данной функции в системных настройках. Однако в нашем случае туда никак не попасть — система-то постоянно перезагружается. И здесь может помочь один из двух следующих вариантов.