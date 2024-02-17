Как включить и пользоваться Bluetooth на компьютере/ноутбуке?

Для подключения любого беспроводного устройства (наушники, мышь, клавиатура и т.д.) к компьютеру по Bluetooth достаточно запустить функцию поиска данного устройства — все остальное операционная система Windows делает автоматически. Но для начала нужно убедиться, включен ли Bluetooth-адаптер.
Для подключения устройства к ПК, тот должен иметь в своей конструкции беспроводной радиомодуль. Определить, есть ли он в компьютере, можно по нашей инструкции.
Включение и использование Bluetooth на Windows 7
Самый простой способ подключения Bluetooth-устройства в системах Windows 7:
- При наличии на компьютере Bluetooth в трее (области возле часов) обычно присутствует соответствующий значок (если его нет, пропустите дальнейшие шаги):
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- Если это так, кликните по нему правой кнопкой мыши, затем выберите из отобразившегося меню пункт "Показать устройства Bluetooth":
- Откроется новое окно, в котором будут отображены устройства, которые ранее подключались (или подключены в данный момент) к компьютеру. Останется лишь пару раз кликнуть по нему для подключения.
- Если же устройства в этом списке нет, его придется добавить. Для начала убедитесь, что на подключаемом устройстве включен радиомодуль Bluetooth, а также то, что он доступен для обнаружения (обычно требуется при подключении к ПК телефонов). Далее кликните по кнопке "Добавление устройства" в верхней части открытого окна либо выберите пункт "Добавить устройство" в меню, вызванном над значком Bluetooth в трее.
- Теперь на экране должны отобразиться устройства, находящиеся в зоне охвата радиосигнала Bluetooth-адаптера. Выберите нужное, затем нажмите кнопку "Далее".
- В случае с наушниками, мышкой, клавиатурой и подобными устройствами сразу после нажатия "Далее" компьютер начинает взаимодействовать с ними. Если же подключается смартфон/планшет, то на экране может отобразиться сообщение с кодом, который потребуется ввести в подключаемый гаджет:
Отсутствие значка может означать наличие каких-либо неполадок с радиомодулем Bluetooth (например, не установлен драйвер) либо то, что он выключен в системе программно. По приведенной выше ссылке также приведена инструкция по включению Bluetooth-адаптера в системном приложении "Диспетчер устройств" и по установке драйвера к данному устройству. Выполните описанные в ней шаги в случае отсутствия иконки Bluetooth в трее.
Но в некоторых случаях отсутствие значка в трее не является признаком неисправности. Возможно, что установленный драйвер и/или программа для работы с Bluetooth просто не выводит данную иконку в трей. Потому попробуйте сделать следующее:
- Откройте "Панель управления" из меню "Пуск".
- Кликните по элементу "Просмотр устройств и принтеров" в разделе "Оборудование и звук".
- Откроется окно со списком устройств, нажмите в верхней его части кнопку "Добавление устройства". Вернитесь к шагу №4 предыдущей инструкции, чтобы продолжить.
Включение и использование Bluetooth на Windows 10
Первым делом рекомендуем убедиться, что на компьютере под управлением Windows 10, не включен "Режим в самолете", который блокирует работу радиомодуля Bluetooth:
- Откройте "Центр уведомлений" в правом нижнем углу экрана, проверьте, не задействован ли "Режим в самолете" (плитка с изображением самолета должна быть черного/серого цвета).
- Если в "Центре уведомлений" значка включения/выключения "Режима в самолете" нет, откройте меню "Пуск" и нажмите в нем на кнопку "Параметры" (значок с изображением шестеренки):
- В окне "Параметры Windows" перейдите в раздел "Сеть и Интернет".
- Далее откройте подраздел "Режим в самолете", и переведите переключатель в положение "Откл.".
Включение Bluetooth в Windows 10 также можно осуществить из "Центра уведомлений". Просто кликните мышкой один раз по значку "Bluetooth" (плитка с изображением значка должна стать синей или иного цвета, что будет означать включение функции Bluetooth):
Другой способ включения Bluetooth:
- Откройте "Параметры" из меню "Пуск" по инструкции выше.
- В открывшемся окне кликните по элементу "Устройства Bluetooth, принтеры, мышь":
- Далее перейдите в раздел "Bluetooth и другие устройства" (также раздел может называться просто "Bluetooth"), затем включите Bluetooth, переведя соответствующий переключатель в положение "включено":
После включения Bluetooth останется подключить устройство к компьютеру. Для этого:
- Находясь в разделе "Bluetooth и другие устройства" (см. изображение выше), кликните по кнопке "Добавление Bluetooth или другого устройства".
- Откроется новое окно "Добавить устройство". Кликните в нем по элементу "Bluetooth Мыши, клавиатуры, перья…".
- На экране отобразятся Bluetooth-устройства поблизости. Останется кликнуть по кнопке "Подключиться" (если она отсутствует, то по названию устройства), чтобы компьютер начал взаимодействовать с беспроводным оборудованием. Если это смартфон или планшет, дополнительно придется ввести в него код, отобразившийся на экране компьютера в окне подключения к устройству.