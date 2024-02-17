Как включить и пользоваться Bluetooth на компьютере/ноутбуке?

Для подключения любого беспроводного устройства (наушники, мышь, клавиатура и т.д.) к компьютеру по Bluetooth достаточно запустить функцию поиска данного устройства — все остальное операционная система Windows делает автоматически. Но для начала нужно убедиться, включен ли Bluetooth-адаптер.

Для подключения устройства к ПК, тот должен иметь в своей конструкции беспроводной радиомодуль. Определить, есть ли он в компьютере, можно по нашей инструкции.

Включение и использование Bluetooth на Windows 7 Самый простой способ подключения Bluetooth-устройства в системах Windows 7: При наличии на компьютере Bluetooth в трее (области возле часов) обычно присутствует соответствующий значок (если его нет, пропустите дальнейшие шаги): 1 Если это так, кликните по нему правой кнопкой мыши, затем выберите из отобразившегося меню пункт "Показать устройства Bluetooth": Откроется новое окно, в котором будут отображены устройства, которые ранее подключались (или подключены в данный момент) к компьютеру. Останется лишь пару раз кликнуть по нему для подключения. Если же устройства в этом списке нет, его придется добавить. Для начала убедитесь, что на подключаемом устройстве включен радиомодуль Bluetooth, а также то, что он доступен для обнаружения (обычно требуется при подключении к ПК телефонов). Далее кликните по кнопке "Добавление устройства" в верхней части открытого окна либо выберите пункт "Добавить устройство" в меню, вызванном над значком Bluetooth в трее. Теперь на экране должны отобразиться устройства, находящиеся в зоне охвата радиосигнала Bluetooth-адаптера. Выберите нужное, затем нажмите кнопку "Далее". В случае с наушниками, мышкой, клавиатурой и подобными устройствами сразу после нажатия "Далее" компьютер начинает взаимодействовать с ними. Если же подключается смартфон/планшет, то на экране может отобразиться сообщение с кодом, который потребуется ввести в подключаемый гаджет: Отсутствие значка может означать наличие каких-либо неполадок с радиомодулем Bluetooth (например, не установлен драйвер) либо то, что он выключен в системе программно. По приведенной выше ссылке также приведена инструкция по включению Bluetooth-адаптера в системном приложении "Диспетчер устройств" и по установке драйвера к данному устройству. Выполните описанные в ней шаги в случае отсутствия иконки Bluetooth в трее. Но в некоторых случаях отсутствие значка в трее не является признаком неисправности. Возможно, что установленный драйвер и/или программа для работы с Bluetooth просто не выводит данную иконку в трей. Потому попробуйте сделать следующее: Откройте "Панель управления" из меню "Пуск". Кликните по элементу "Просмотр устройств и принтеров" в разделе "Оборудование и звук". Откроется окно со списком устройств, нажмите в верхней его части кнопку "Добавление устройства". Вернитесь к шагу №4 предыдущей инструкции, чтобы продолжить.