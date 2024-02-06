Ошибка DXGI ERROR DEVICE HUNG — как исправить?

Ошибка DXGI DEVICE HUNG появляется при прохождении игр. Главным виновником этой ошибки является драйвер видеокарты либо поврежденный файл Direct X. Чаще всего DXGI DEVICE HUNG можно встретить при игре на компьютерах с дискретной видеокартой NVidia или AMD. В редких случаях наблюдаются проблемы со встроенным графическим ядром Intel, которые вызывают эту ошибку.

Если в компьютере установлена внешняя звуковая карта, в первую очередь нужно проверить ее. Для проверки следует отсоединить звуковую карту и поиграть в одну из перечисленных игр. Если отключение помогло, и ошибка больше не появляется на экране, рекомендуется проверить звуковую карту на совместимость с материнской платой и заменить ее.

Отключить звуковую карту можно через диспетчер устройств, как на скрине.

Вторая причина появления ошибки заключается в совместимости игры с операционной системой. Для решения этого типа проблемы нужно сделать одно из следующих действий:

Обновить саму игру и операционную систему.

Запустить ее от имени системного администратора или в режиме совместимости со старыми играми.

Если ни одно из этих решений не помогло исправить ошибку, нужно перейти к проверке драйверов видеокарты.

Удаление старых и установка новых драйверов Причина появления ошибки DXGI DEVICE HUNG кроется в неисправных драйверах. Нужно переустановить драйвера видеокарты. Процедура обновления драйверов: 1. Правой кнопкой мыши нажать на Мой компьютер. 2. В выпавшем списке выбрать Управление. 3. В открывшемся окне нажать по пункту Видеоадаптеры. 4. Нажать на кнопку Удалить устройство и затем Ок. Теперь нужно открыть сайт компании-производителя, скачать оттуда драйвера и установить их на компьютер. Бывает так, что ошибка стала выскакивать после последнего обновления драйверов. Чтобы решить эту проблему, необходимо нажать на кнопку Откатить. Система откатит обновление драйверов до предыдущей версии.

Обновление DirectX Поврежденный файл DirectX тоже может вызывать эту ошибку. Поэтому рекомендуется обновить его. 1. Перейти на официальный сайт DirectX по ссылке. 2. DirectX автоматически загрузится на компьютер. 3. Начать установку программного обеспечения на компьютер. Принять условия соглашения и нажать на кнопку Далее. 4. Убрать галочку с установки панели Bing и нажать Далее. 5. Перезагрузить ПК или ноутбук и попробовать сыграть в игру.

Установить максимальную производительность на схеме электропитания ноутбука Ошибка может появляться из-за недостаточной мощности электропитания ноутбука для воспроизведения игры. Поэтому его нужно выставить на максимальную производительность. 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать powercpg.cpl 3. В открывшемся окне выбрать Высокая производительность и нажать Далее. В следующем окне нажать Создать. 4. Перезагрузить ноутбук.