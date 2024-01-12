Диспетчер проверки драйверов Driver Verifier — что это и как им пользоваться?

Неисправные драйвера приводят к появлению синего экрана смерти или принудительному закрытию приложений/игр. Практически все новички в этом случае думают, что вышла из строя видеокарта или ОЗУ, но часто в сбоях виноваты неисправные драйверы.

Синий экран либо закрывшаяся внезапно программа может показать код ошибки, которая поможет узнать, что случилось и отремонтировать неполадку. Но что делать, если ни кодов ошибки, ни синего экрана нет, а игра или приложение не запускается. В этом случае поможет программа Driver Verifier.

Что такое Driver Verifier? Driver Verifier — средство для проверки драйверов. Его не нужно скачивать, так как программное обеспечение уже встроено в Windows 10 и 11. Файл запуска утилиты можно найти, пройдя по пути: «C\Windows\system32\Verifiergui». Программное обеспечение Driver Verifier используют для: поиска проблем на ранних этапах цикла разработки приложений;

устранения сбоев, постоянных перезагрузок компьютера;

поиска сбойного драйвера;

изучения поведения при развертывании драйвера для тестирования с помощью WDK, Visual Studio.

Инструкция по использованию утилиты Driver Verifier Перед тем, как использовать программное обеспечение, рекомендуется создать контрольную точку восстановления. Если операционная система выйдет из строя или случатся еще какие-либо непредвиденные проблемы, можно будет откатить все свои действия назад. Также рекомендуется выполнять эту процедуру в безопасном режиме. Используют встроенный диспетчер проверки драйверов следующим образом: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R на клавиатуре. 2. В появившемся на экране окне прописать слово verifier и нажать Ок. 3. Откроется окно с настройками утилиты. Здесь можно задать параметры, которые будут использованы при проверке драйверов. Новичкам и неопытным пользователям рекомендуется использовать стандартные параметры и не экспериментировать с другими настройками. Поэтому нужно оставить галочку напротив пункта Создать стандартные параметры и нажать Далее. 4. Следующее окно дает возможность выбрать какие драйвера нужно проверить. Галочку можно установить напротив пункта проверки только неподписанных, из прошлых версий. Рекомендуется установить галочку напротив пункта Автоматически выбирать все драйверы, установленные на компьютере. 5. Программа предложить перезагрузить ПК или ноутбук. Необходимо согласиться с этим действием. Теперь драйвера будут проверяться в течение всего времени, пока пользователь работает на операционной системе. Никаких уведомлений он не получит. Однако узнать, как ведут себя драйвера в процессе использования Windows можно снова открыв эту утилиту и выбрав пункт Вывести сведения о текущих проверенных драйверах и нажать Далее. Откроется окно, где можно будет увидеть, какие драйвера работают нормально, а какие нет. В ходе теста может появиться синий экран с отображением следующих кодов: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION;

DRIVER_CAUGHT_MODIFIYING_FREED_POOL;

DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION;

DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION;

SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION. А могут появиться и совершенно другие коды. Все зависит от того, работа какого драйвера нарушена. Перед запуском утилиты нужно учесть, что драйвера будут проверяться до тех пор, пока программу не остановить. В процессе проверки, компьютер может аварийно завершить работу. Если компьютер все-таки дал сбой, аварийно завершил работу, нужно использовать следующую программу WinDBG. Она собирает информацию от Driver Verifier и выдает на экран данные о сбойных драйверах.