Драйвер перестал отвечать и был восстановлен — что делать?

Уведомление в трее "Драйвер перестал отвечать" свидетельствует о наличии неполадок с видеокартой. Они могут быть вызваны как аппаратными сбоями, так и программными ошибками. Разберем причины и способы решения проблемы.

Ошибка "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен" Среди основных программных причин сбоя можно выделить следующее: Повреждение системных файлов или данных драйвера.

Используемая версия драйвера устарела.

Возникли сбои в работе программ, активно использующих видеокарту. У ошибки могут быть и аппаратные причины появления, например: Перегрев видеокарты.

Неисправность видеопамяти.

Поломка видеочипа.

Как исправить ошибку "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен"? Существует несколько основных способов устранения неполадки "Драйвер перестал отвечать". Разберем 5 простых методов исправления ошибки, которые помогут избавиться от нее в случае, если причина возникновения была программной.

1. Обновление драйвера Обновление драйвера встроенными средствами Windows – простой способ решения, который помогает в ряде случаев. Стандартные инструменты ОС позволяют выполнить обновление автоматически. Чтобы воспользоваться этой функцией, сделайте следующее: 1. Запустите Диспетчер устройств любым способом. Например, через поиск на строке задач. 2. Раскройте раздел Видеоадаптеры и кликните дважды по используемой видеокарте, которая вызывает ошибку. 3. В появившемся окне перейдите во вкладку Драйвер. 4. Нажмите на пункт Обновить драйвер. 5. Выберите вариант Автоматический поиск. 6. По завершению процесса закройте окно мастера обновления и Диспетчер устройств. 7. Перезагрузите компьютер. В Диспетчере устройств также доступна функция отката драйвера до предыдущей используемой версии. Чтобы воспользоваться ей, нужно дважды щелкнуть по устройству, перейти во вкладку Драйвер и нажать на кнопку Откатить.

2. Удаление видеокарты Другой способ – удаление видеокарты из списка оборудования и обновление конфигурации устройств. Чтобы выполнить эту процедуру, проследуйте инструкции: 1. Запустите Диспетчер устройств любым способом. 2. Раскройте категорию Видеоадаптеры. 3. Найдите проблемную видеокарту, щелкните по ней правой кнопкой и нажмите на пункт Удалить устройство. 4. Кликните ПКМ по имени компьютера в верхней части списка и выберите пункт Обновить конфигурацию.

3. Отключение визуальных эффектов В некоторых случаях отключение визуальных эффектов позволяет устранить ошибку видеодрайвера. Чтобы выключить эти настройки, откройте Панель управления, зайдите в категорию Система и безопасность и выберите пункт Система. Затем щелкните по ссылке Дополнительные параметры системы. В Windows 10 и 11 она находится в нижней части окна. В Windows 7, 8 и 8. 1, а также в более старых изданиях Windows 10 она располагается в левой колонке. В открывшемся окне нажмите на кнопку Параметры в разделе Быстродействие, выберите пункт Обеспечить наилучшее быстродействие и нажмите ОК.

4. Настройка Панели управления NVIDIA Если проблема возникает с видеокартой NVIDIA и в системе присутствует проприетарная панель управления от производителя, для исправления ошибки можно попробовать изменить некоторые ее настройки. Для этого кликните ПКМ по пустому месту на рабочем столе и нажмите на параметр Панель управления NVIDIA. В открывшейся программе перейдите в раздел Параметры 3D, выберите настройку Предпочтительна максимальная производительность и закройте окно.

5. Настройка реестра В ряде случаев изменение некоторых параметров реестра Windows помогает избавиться от ошибки. Чтобы внести необходимые изменения, запустите редактор реестра с правами администратора, откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, после чего проследуйте по пути: SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers В правой части окна кликните ПКМ по пустому месту, нажмите на строку Создать и выберите Параметр DWORD. Укажите название TdrDelay, затем щелкните по параметру дважды, установите значение 8 и нажмите ОК. Для вступления новых настроек в силу перезагрузите ПК.