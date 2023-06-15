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Инструкции 15.06.2023 3 минуты

Драйвер перестал отвечать и был восстановлен — что делать?

Что делать при появлении ошибки "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен" на Windows?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Уведомление в трее "Драйвер перестал отвечать" свидетельствует о наличии неполадок с видеокартой. Они могут быть вызваны как аппаратными сбоями, так и программными ошибками. Разберем причины и способы решения проблемы.

Ошибка "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен"

Среди основных программных причин сбоя можно выделить следующее:

  • Повреждение системных файлов или данных драйвера.
  • Используемая версия драйвера устарела.
  • Возникли сбои в работе программ, активно использующих видеокарту.

У ошибки могут быть и аппаратные причины появления, например:

  • Перегрев видеокарты.
  • Неисправность видеопамяти.
  • Поломка видеочипа.

Как исправить ошибку "Драйвер перестал отвечать и был восстановлен"?

Существует несколько основных способов устранения неполадки "Драйвер перестал отвечать". Разберем 5 простых методов исправления ошибки, которые помогут избавиться от нее в случае, если причина возникновения была программной.

1. Обновление драйвера

Обновление драйвера встроенными средствами Windows – простой способ решения, который помогает в ряде случаев. Стандартные инструменты ОС позволяют выполнить обновление автоматически. Чтобы воспользоваться этой функцией, сделайте следующее:

1. Запустите Диспетчер устройств любым способом. Например, через поиск на строке задач.

2. Раскройте раздел Видеоадаптеры и кликните дважды по используемой видеокарте, которая вызывает ошибку.

3. В появившемся окне перейдите во вкладку Драйвер.

4. Нажмите на пункт Обновить драйвер.

Обновить драйвер

5. Выберите вариант Автоматический поиск.

6. По завершению процесса закройте окно мастера обновления и Диспетчер устройств.

7. Перезагрузите компьютер.

В Диспетчере устройств также доступна функция отката драйвера до предыдущей используемой версии. Чтобы воспользоваться ей, нужно дважды щелкнуть по устройству, перейти во вкладку Драйвер и нажать на кнопку Откатить.

2. Удаление видеокарты

Другой способ – удаление видеокарты из списка оборудования и обновление конфигурации устройств. Чтобы выполнить эту процедуру, проследуйте инструкции:

1. Запустите Диспетчер устройств любым способом.

2. Раскройте категорию Видеоадаптеры.

3. Найдите проблемную видеокарту, щелкните по ней правой кнопкой и нажмите на пункт Удалить устройство.

4. Кликните ПКМ по имени компьютера в верхней части списка и выберите пункт Обновить конфигурацию.

Обновить конфигурацию оборудования

3. Отключение визуальных эффектов

В некоторых случаях отключение визуальных эффектов позволяет устранить ошибку видеодрайвера. Чтобы выключить эти настройки, откройте Панель управления, зайдите в категорию Система и безопасность и выберите пункт Система.

Система и безопасность - Система

Затем щелкните по ссылке Дополнительные параметры системы. В Windows 10 и 11 она находится в нижней части окна. В Windows 7, 8 и 8. 1, а также в более старых изданиях Windows 10 она располагается в левой колонке.

Дополнительные параметры системы

В открывшемся окне нажмите на кнопку Параметры в разделе Быстродействие, выберите пункт Обеспечить наилучшее быстродействие и нажмите ОК.

Обеспечить наилучшее быстродействие

4. Настройка Панели управления NVIDIA

Если проблема возникает с видеокартой NVIDIA и в системе присутствует проприетарная панель управления от производителя, для исправления ошибки можно попробовать изменить некоторые ее настройки. Для этого кликните ПКМ по пустому месту на рабочем столе и нажмите на параметр Панель управления NVIDIA. В открывшейся программе перейдите в раздел Параметры 3D, выберите настройку Предпочтительна максимальная производительность и закройте окно.

5. Настройка реестра

В ряде случаев изменение некоторых параметров реестра Windows помогает избавиться от ошибки. Чтобы внести необходимые изменения, запустите редактор реестра с правами администратора, откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, после чего проследуйте по пути:

SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers

В правой части окна кликните ПКМ по пустому месту, нажмите на строку Создать и выберите Параметр DWORD. Укажите название TdrDelay, затем щелкните по параметру дважды, установите значение 8 и нажмите ОК. Для вступления новых настроек в силу перезагрузите ПК.

TdrDelay

Аппаратные сбои

Если ни один из приведенных способов решения не помог, скорее всего, ошибка возникает из-за аппаратных неисправностей. В таком случае следует обратиться в сервис для диагностики видеокарты. Возможно, потребуется ремонт или замена устройства.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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