Повреждение системных файлов в Windows — распространенная проблема. Нередко к этому приводят резкое отключение питния или работа вирусов, а также неаккуратные действия самих пользователей.

На такой случай разработчиками были созданы инструменты для восстановления поврежденных файлов. Всего их два: sfc и DISM. Однако может случиться так, что инструменты восстановления «сломаются». Один из таких случаев — возникновение ошибки 87 при запуске DISM.

Почему появляется и как исправить ошибку 87 при запуске DISM? Сразу стоит отметить, что большинство причин, по которым возникает ошибка 87, — неправильный синтаксис команды. Тем не менее, есть еще несколько случаев, в которых она может возникнуть: Отсутствие привилегий.

Версия DISM.

Остановка системных служб.

Отсутствие последних обновлений ОС.

Поврежденные системные файлы.

Повреждение файлов диска. Все эти проблемы можно устранить самостоятельно и без особых трудностей.

Повышение привилегий Чтобы запускать некоторые команды через командную строку, могут понадобиться права администратора. Для получения администраторских прав при открытии командной строки нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите Открыть от имени администратора, если вы делаете это через поиск в Windows.

Обновление DISM Может случиться так, что на компьютере используется старая или неподходящая версия DISM. В таком случае её нужно обновить. Для обновления понадобится скачать с официального сайта Windows ADK — комплект для средств развертывания и оценки Windows. После установки остается следовать инструкциям для успешного обновления DISM.

Включение системных служб При работе DISM может возникнуть ошибка, связанная со сжатием каталога WinSxS. За эту процедуру отвечает служба «Установщик модулей Windows». Чтобы проверить работу службы, сделайте следующее: 1. В строке поиска введите Службы. 2. В открывшемся окне найдите вышеназванную службу и, нажав по ней правой кнопкой мыши, откройте свойства. 3. Включите службу, установите тип запуска Вручную и примените настройки. После этого проблем с работой DISM возникнуть не должно.

Обновление Windows В истории было и такое, что инструмент не работал из-за поломок, вызванных обновлением ОС. Так что вполне вероятно, что проблема заключается именно в этом. Войдите в меню Параметры и найдите там Обновление и безопасность. Первая открывшаяся вкладка будет Центр обновления Windows. Там можно увидеть кнопку Проверить наличие обновлений. Нажав на неё, вы сможете увидеть наличие новых обновлений и установить их, если они имеются.

Восстановление системных файлов Если DISM не работает, стоит проверить, как себя ведет sfc. Этот инструмент может исправить проблему, которая вызывает ошибку 87 при использовании DISM. Для его запуска откройте командную строку от имени администратора и введите туда sfc /scannow, а после дождитесь завершения. Как только это случится, перезагрузите компьютер и запустите DISM.

Восстановление файлов диска Проблемы могут также вызвать поврежденные файлы диска. Для их восстановления потребуется использовать другой инструмент. Откройте командную строку от имени администратора и введите chkdsk C:/r, чтобы выполнить проверку диска. Далее нажмите Y, а затем Enter и перезапустите компьютер, чтобы запустить сканирование. Вместо «C» может быть любой другой диск. После выполнения процесса запустите DISM.