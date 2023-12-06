DISM "Ошибка 50" на Windows — как исправить?

При использовании инструмента DISM (исполняемый файл командной строки, необходимый для сканирования и восстановления образа систему Windows) может возникнуть ошибка 50. Обычно она выводится на экран с пояснением «Средство DISM не поддерживает обслуживание…». Часто пользователи не понимают, что она означает и как ее исправить.
Почему возникает DISM Ошибка 50?
Система DISM позволяет клиентам операционной системы Windows 10 установить образ Windows PE, чтобы добавить в среду драйвера, программные пакеты, наборы языковых настроек.
Обычно Windows PE применяется для подготовки образа с целью его дальнейшего развертывания на нескольких ПК, подключенных к одной сети. Такой механизм полезен в рамках рабочей среды. Образ Windows PE не подходит в качестве полноценной операционной системы.
Error 50 возникает из-за недоступности функционала среды предварительной установки на Windows 10 последних сборок. Если упростить, то эта утилита пытается вызывать образ Windows PE, но тот недоступен в системе – потому и появляется ошибка.
Также ошибка может возникать из-за сочетания нескольких факторов:
- Использование команды не из полноценной системы, а в рамках среды WinPE – например, через загрузочную флеш-карту.
- Ввод параметра /Online (из-за этого утилита думает, что выполнять запрос нужно из текущей запущенной ОС).
В образе WinPE активировать параметр /Online нельзя. Лучше указать конкретный образ системы, с которым планируется выполнять запрос.
Есть основные методы решения проблемы:
- Удалить из реестра системы ключи, которые относятся к Windows PE;
- Использовать команду revertpendingactions в утилите DISM.
Такие подходы будут эффективны, если на компьютере установлена полномасштабная Windows 10, которая ошибочно воспринимается исполняемым файлом как Windows PE.
Удалить ключ Windows PE из реестра системы
Реестр сохраняет специальный ключ, который напрямую относится к Windows PE. При активации DISM происходит проверка этого ключа. Он находится в отдельной линии реестра: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MiniNT».
Чтобы избавиться от ошибки надо удалить указанный ключ. Для этого понадобится:
1. Зажать на клавиатуре сочетание Win + R.
2. В командную строку ввести regedit и кликнуть клавишу ввода.
3. Перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MiniNT
4. Нажать ПКМ на MiniNT (или WinPE) и в контекстном меню нажать Удалить.
Затем нужно повторно использовать утилиту, вводя параметр ««/Online», чтобы проверить наличие ошибки. Система должна заработать, если она является полноценной, а не образом Windows PE.
Ввод команды в DISM
Для этого потребуется:
1. Создать учетную запись администратора на ПК.
2. Войти в режим восстановления Win 10 и перейти в командную строку.
3. Ввести в нее команду dism.exe /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
4. Перезагрузить компьютер и перейти в Безопасный режим.
5. Перейти в командную строку от имени администратора и ввести команду SFC/ scannow
6. Перезагрузить систему и перейти в полноценный режим.
7. Активировать утилиту с параметром /online
Команда отменяет произведенные в системе изменения, которые могли произойти по причине обновления или внесены вручную. После перезагрузки на дисплее отображается синий экран, который будет свидетельствовать об отмене настроек.
Дополнительные способы
Если ни один из методов не оказался эффективным, то можно воспользоваться вариантами:
- Создать нового учетного пользователя систему с правами администратора, зайти под ней и попробовать ввести команды в DISM.
- Использовать точки восстановления, которые откатят систему к моменту, когда проблемы не было.
Если сценарий ошибки отличается, то можно обратиться в сервисный центр. Специалисты произведут диагностику и помогут справиться с задачей.