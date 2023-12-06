DISM "Ошибка 50" на Windows — как исправить?

При использовании инструмента DISM (исполняемый файл командной строки, необходимый для сканирования и восстановления образа систему Windows) может возникнуть ошибка 50. Обычно она выводится на экран с пояснением «Средство DISM не поддерживает обслуживание…». Часто пользователи не понимают, что она означает и как ее исправить.

Почему возникает DISM Ошибка 50?

Система DISM позволяет клиентам операционной системы Windows 10 установить образ Windows PE, чтобы добавить в среду драйвера, программные пакеты, наборы языковых настроек.

Обычно Windows PE применяется для подготовки образа с целью его дальнейшего развертывания на нескольких ПК, подключенных к одной сети. Такой механизм полезен в рамках рабочей среды. Образ Windows PE не подходит в качестве полноценной операционной системы.

Error 50 возникает из-за недоступности функционала среды предварительной установки на Windows 10 последних сборок. Если упростить, то эта утилита пытается вызывать образ Windows PE, но тот недоступен в системе – потому и появляется ошибка.

Также ошибка может возникать из-за сочетания нескольких факторов:

Использование команды не из полноценной системы, а в рамках среды WinPE – например, через загрузочную флеш-карту.

Ввод параметра /Online (из-за этого утилита думает, что выполнять запрос нужно из текущей запущенной ОС).

В образе WinPE активировать параметр /Online нельзя. Лучше указать конкретный образ системы, с которым планируется выполнять запрос.

Есть основные методы решения проблемы:

Удалить из реестра системы ключи, которые относятся к Windows PE;

Использовать команду revertpendingactions в утилите DISM.

Такие подходы будут эффективны, если на компьютере установлена полномасштабная Windows 10, которая ошибочно воспринимается исполняемым файлом как Windows PE.