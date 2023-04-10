Диск загружен на 100% процентов в диспетчере задач Windows — что делать?

Показатели диспетчера задач Windows иногда являются симптомами неисправности ПК или операционной системы. В норме, при невысоких нагрузках, ничего не должно быть загружено на 100%. Однако в некоторых случаях устройства все же имеют такую нагрузку. Разберем, с чем может быть связано использование ресурсов диска на 100% в диспетчере задач Windows 10, и как его можно снизить.

Как определить что загружает диск? Для начала стоит определить, что именно загружает жесткий диск. От этого будет завесить решение проблемы. Использовать накопитель могут или системные приложения, или сторонние программы. Чтобы выяснить, какой процесс приводит к повышенной загрузке, откройте диспетчер задач. Это можно сделать сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Esc, через панель задач (правой кнопкой) или в меню Пуск. Открыв диспетчер задач, перейдите во вкладку Процессы и установите сортировку по использованию диска, нажав на заголовок колонки Диск. На первых строках отобразятся задачи, которые больше остальных используют ресурсы накопителя. Обратите внимание на самый первый пункт списка — он и будет причиной проблемы. Помните, что загрузка диска на 100% является нормальной, если в текущий момент определенная программа выполняет какие-то тяжелые задачи. Подозрения должна вызывать постоянная нагрузка в ситуации, когда никаких сложных процессов не запущено.

Как снизить нагрузку на диск? Узнав, какие программы являются причиной загрузки диска на 100%, можно найти подходящее решение проблемы. Рассмотрим 3 частых ситуации.

1. Если накопитель используется неизвестными программами Работа вредоносного ПО часто проявляется в непривычно высоком потреблении ресурсов компьютера. В том числе, загрузке диска. Если накопитель загружается неизвестными посторонними программами, которые ранее не встречались, то стоит проверить операционную систему на наличие вирусов. В последнее время гораздо чаще встречаются не классические вирусы, а нежелательное рекламное ПО (адварь), которое активно использует накопители, увеличивая нагрузку на них. Для очистки Windows от такого ПО можно использовать не обычный антивирус, а специальные утилиты, например, Malwarebytes AdwCleaner. Чтобы произвести очистку с применением этой программы, следуйте инструкции: 1. Запустите программу из скачанного файла. Она портативная и не требует установки. 2. Нажмите кнопку Запустить проверку. 3. По окончании проверки программа отобразит найденные нежелательные программы и предложит поместить их в карантин, сделав безопасными, или удалить. Выполните одно из этих действий. 4. После этого перезагрузите ПК и проверьте загрузку накопителя в диспетчере задач снова. Она должна снизиться.

2. При загрузке диска браузером Google Chrome Если диск постоянно перегружен из-за браузера Chrome, то можно попробовать отключить предварительную загрузку страниц, чтобы исправить проблему: 1. Запустите браузер. Откройте настройки через меню в правой верхней части окна. 2. Перейдите в раздел Конфиденциальность и безопасность и найдите пункт Файлы cookie и другие данные сайтов. 3. Прокрутите вниз и отключите параметр Разрешить предзагрузку страниц. 4. Перезапустите Chrome.

3. Если диск загружает антивирус Причиной загрузки диска на 100% в Windows часто является антивирус. Если вы заметили, что он потребляет слишком много ресурсов ПК, попробуйте временно отключить его и посмотреть насколько изменятся показатели диспетчера задач. Если они резко снизятся, а при обратном включении антивируса вырастут снова, то стоит задуматься о замене антивируса на другой, менее требовательный, или отказаться от его использования. Некоторые антивирусы также позволяют оптимизировать использование ресурсов в настройках, что иногда помогает.

Настройка Windows для снижения загрузки диска Компоненты операционной системы часто становятся причиной такой проблемы. Разберем две настройки, которые помогут снизить их влияние.

1. Отключение службы поиска Служба поиска Windows работает в фоне и использует диск. Можно попробовать отключить ее: 1. Откройте программу "Выполнить", используя сочетание клавиш Win и R. 2. Введите команду services.msc и нажмите Enter. 3. В открывшемся окне управления служб дважды нажмите на строку Windows Search. 4. В графе Тип запуска установите значение Отключена. 5. Нажмите Применить и ОК для выхода с сохранением изменений. Перезагрузите компьютер.

2. Отключение подсказок Windows Функцию подсказок использует очень малая часть пользователей. При этом она включена в системе по умолчанию и потребляет ресурсы ПК, в том числе, накопителя. Можно отключить ее, чтобы улучшить производительность: 1. Откройте Параметры (панель управления) через меню Пуск. 2. Выберите Система. 3. Зайдите в раздел Уведомления и действия. 4. Отключите параметр Получать советы, подсказки и рекомендации.