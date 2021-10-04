Встроенная в Windows 11 антивирусная программа Microsoft Defender для многих пользователей не представляет никакой ценности. В основном это связано с необходимостью снижения оказываемой со стороны «ненужного» программного обеспечения нагрузки на компьютер, что особенно актуально среди геймеров и владельцев относительно слабых машин.

Есть несколько способов перманентного отключения антивируса Windows 11. Но нельзя точно сказать, какой из них окажется рабочим — это можно проверить только на практике, т.к. результат зависит от конкретной сборки операционной системы, ее текущих параметров, установленных обновлений, добавленных/вырезанных компонентов (если речь идет о любительских «сборках», скачанных с торрент-трекеров) и т.д. Здесь мы будем рассматривать следующие способы отключения Microsoft Defender:

Активация/деактивация политик Windows, отвечающих за работу антивируса, с последующим отключением автоматически запускающихся задач, также связанных с Защитником. Способ не сработает в редакции Windows 11 Home.

Редактирование реестра путем создания в нем нескольких параметров, отключающих антивирус. Данный способ требует изменения прав доступа к разделу реестра «Windows Defender», т.к. первоначально он заблокирован от редактирования.

Отключение антивируса Windows 11 путем изменения (удаления всех) прав доступа у встроенной системной учетной записи администратора к папке, в которую установлен Microsoft Defender. Процедура требует предварительной загрузки системы в безопасном режиме. К данному способу лучше прибегнуть в последнюю очередь — если оба предыдущих не сработали.

Отключение Windows 11 Defender при помощи сторонних утилит. Это самый простой способ, что называется — «в один клик». Но если не доверяете программам, способным изменять системные настройки и «наглухо» отключать службы и приложения Windows, тогда лучше не используйте их. Действия, выполняемые утилитами, что будут рассмотрены далее, обратимы, т.е. они могут быстро отключать и затем включать встроенный антивирус.

Частичное временное отключение Microsoft Defender в Windows 11 В настройках самого антивируса Microsoft Defender можно деактивировать две его ресурсоемкие функции — «Защита в режиме реального времени» и «Защита от подделки». Они отслеживают действия всех запускаемых программ, сканируют скачиваемые в настоящий момент при помощи браузера файлы и т.д. — словом, постоянно загружают компьютер дополнительными задачами. Однако данные функции автоматически активируются системой по истечению некоторого времени, а также после перезагрузки компьютера. Для начала откройте окно «Параметры» из меню «Пуск» (или комбинацией клавиш «Win + I»): 1 Дальнейшие действия: Откройте слева вкладку «Конфиденциальность и безопасность» и затем перейдите в раздел «Безопасность Windows»: Далее кликните по кнопке «Открыть службу "Безопасность Windows"» в верхней части окна: Во вкладке «Защита от вирусов и угроз» перейдите в раздел «Управление настройками»: Переведите переключатель в положение «Откл.» под опцией «Защита в режиме реального времени»: Прокрутите страницу вниз и сделайте то же самое с переключателем под опцией «Защита от подделки». По ходу дела можно, кстати, отключить две другие функции Защитника Windows — «Облачная защита» и «Автоматическая отправка образцов»: На этом все.

Отключение Защитника Windows при помощи редактора групповых политик Чтобы проверить возможность использования данного способа, нажмите комбинацию клавиш «Win + R», введите в открывшееся окно команду «gpedit.msc» без кавычек и нажмите «ОК»: Если на экране выскочит ошибка «Не удается найти " gpedit.msc "», переходите к следующему разделу статьи. Если все нормально, тогда запустится системное приложение «Редактор локальной групповой политики»: Дальнейшие действия: Используя древо разделов в левой части окна, последовательно откройте: «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Компоненты Windows» и «Антивирусная программа Microsoft Defender»: В правой части окна кликните дважды по политике «Выключить антивирусную программу Microsoft Defender» (указана стрелкой на скриншоте выше). Откроется новое окно, в котором нужно перевести переключатель в положение «Включено» в левом верхнем углу, после — нажать «ОК». Далее откройте политику «Разрешить постоянную работу службы защиты от вредоносных программ», но в этот раз отключите его, отметив флажком соответствующую опцию: Теперь в разделе «Антивирусная программа Microsoft Defender» перейдите в подраздел «Защита в режиме реального времени»: Откройте здесь политику «Выключить защиту в реальном времени» и также включите ее: Теперь отключим автоматически запускающиеся задачи, связанные с антивирусом Microsoft Defender: Откройте программу «Выполнить» (Win + R) и выполните с ее помощью команду «taskschd.msc»: В левой части окна приложения «Планировщик заданий» последовательно перейдите: «Библиотека планировщика заданий», «Windows» и «Windows Defender»: В разделе «Windows Defender» нужно будет кликнуть правой кнопкой мыши по каждой задаче по отдельности и затем выбрать пункт «Отключить» (если задачи отсутствуют в списке — закройте «Планировщик заданий»): Изменения, связанные с редактированием политик, вступят в силу после перезагрузки компьютера. Но можно ускорить процесс, выполнив команду «gpupdate /force» от имени администратора в «Командной строке Windows» или при помощи «Диспетчера задач». Последний способ немного проще: Запустите «Диспетчер задач» комбинацией клавиш «Ctrl + Alt + Esc», откройте в нем меню «Файл» и выберите пункт «Запустить новую задачу»: Скопируйте без кавычек команду «gpupdate /force» в поле «Открыть», установите галочку напротив опции «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»: На экране отобразится окно с сообщением, что обновление политики для компьютера успешно завершено — оно закроется само через несколько секунд.

Отключение Защитника Windows 11 при помощи реестра Как отмечалось выше, раздел реестра, который нам необходимо изменить, защищен от редактирования со стороны любых пользователей компьютера, в т.ч. администратора. Но из администраторской учетной записи это можно исправить. Для начала запустим сам «Редактор реестра» от имени администратора. Проделайте два последних шага из предыдущей инструкции, только используя команду «regedit»: Дальнейшие действия: Скопируйте в адресную строку «Редактора реестра» нижеследующий адрес, после чего нажмите «Enter»: Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender Кликните правой кнопкой мыши по разделу «Windows Defender» и выберите из меню пункт «Разрешения…»: Откроется окно «Разрешения для группы "Windows Defender"». Кликните в нем по кнопке «Дополнительно» под списком пользователей: Откроется еще одно окно «Дополнительные параметры безопасности для "Windows Defender"». Кликните в верхней его части по элементу «Изменить» рядом с надписью «СИСТЕМА»: В следующем окне «Выбор: "Пользователь" или "Группа"» нажмите кнопку «Дополнительно», после чего откроется еще одно окно, в котором нужно кликнуть «Поиск», а затем дважды — по имени учетной записи администратора компьютера: Нажимаем «ОК» в окне «Выбор: "Пользователь" или "Группа"»: Теперь в окне «Дополнительные параметры безопасности для "Windows Defender"» напротив «Владелец» будет указано имя выбранной только что учетной записи. Поставьте галочки напротив опций «Заменить владельца подконтейнеров и объектов» и «Заменить все записи разрешений…», после чего нажмите «ОК» (согласитесь с изменениями в диалоговом окне): Теперь нужно добавить в самое первое открытое окно «Разрешения для группы "Windows Defender"» нового пользователя и предоставить ему необходимые права. Для этого последовательно выполните: клик по кнопке «Добавить», затем по кнопке «Дополнительно…», нажмите «Поиск» и выберите имя учетной записи: Добавив пользователя в окне «Разрешения для группы "Windows Defender"» выберите его в списке «Группы или пользователи», а ниже — установите галочки напротив опций «Полный доступ» и «Чтение», после чего нажмите «ОК»: Теперь, наконец, мы можем редактировать раздел реестра «Windows Defender». Нам нужно создать в нем три новых параметра и присвоить им нужные значения. Но все они или, по крайней мере, два из них могут уже присутствовать. Проверьте, существуют ли здесь «ServiceStartStates», «DisableAntiSpyware» и «DisableAntiVirus». Если все они есть, пропустите следующие два шага. Если отсутствуют все или некоторые из них, выполните следующее: Кликните правой кнопкой мыши по разделу «Windows Defender», выберите — «Создать» и затем — «Параметр DWORD (32 бита)». Повторите действие 3 раза (если не было ни одного параметра): В итоге будут созданы три параметра с именами «Новый параметр #1/2/3». Переименуйте их (выделите и нажмите клавишу «F2») в «ServiceStartStates», «DisableAntiSpyware» и «DisableAntiVirus»: Кликните два раза по любому из созданных параметров, введите в небольшое окно единицу и нажмите «ОК». Сделайте то же самое со всеми созданными параметрами. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Отключение встроенного антивируса Windows 11 путем запрета доступа к нему Антивирус Microsoft Defender, хоть и является системным и встроенным в Windows — это точно такая же программа, как и любая устанавливаемая пользователем. Т.е. ее запуск можно заблокировать и для системы это не станет критичным с точки зрения работоспособности. Чтобы это сделать стандартными средствами, потребуется ограничить доступ к антивирусу со стороны всех существующих учетных записей, включая системные. Это возможно только при загрузке Windows в безопасном режиме. С этого и начнем: Откройте программу «Выполнить» (Win + R) и выполните с ее помощью команду «msconfig»: Откроется окно «Конфигурация системы». Перейдите в нем во вкладку «Загрузка», выберите в списке операционных систем ту, что запущена в данный момент (если их несколько), а ниже — установите галочку напротив опции «Безопасный режим», оставив переключатель в положении «Минимальная»: Нажмите кнопку «ОК» и перезагрузите компьютер. В следующий раз система запустится в безопасном режиме. Дальнейшие действия: Перейдите в «Проводнике» по указанному ниже пути, кликните по папке «Windows Defender» правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Свойства»: C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender Откроется окно свойств папки «Windows Defender». Перейдите в нем во вкладку «Безопасность», затем кликните по кнопке «Дополнительно» (откроется окно «Дополнительные параметры безопасности»): Последовательно выполните: «Изменить», «Дополнительно», «Поиск» и два клика мышкой по имени учетной записи администратора: В окне «Дополнительные параметры безопасности», установите галочки напротив «Заменить владельца подконтейнеров и объектов» и «Заменить все записи разрешений дочерней…», нажмите «ОК» и затем снова «ОК» в отобразившемся окне. После этого закройте окно свойств папки «Windows Defender» и откройте его вновь. После — кликните по кнопке «Изменить». В открывшемся окне выбирайте по очереди элементы в таблице «Группы или пользователи» (включая собственную учетную запись), затем устанавливайте галочки для всех пунктов в столбце «Запретить». По окончанию нажмите «ОК». При необходимости вернуть все на свои места, проделайте то же самое, только ставьте галочки в столбце «Разрешить». Теперь осталось отключить безопасный режим и перезагрузить компьютер: Выполняем команду «msconfig» через приложение «Выполнить» (Win + R).

В окне «Конфигурация компьютера» заходим во вкладку «Загрузка», выделяем запущенную операционную систему и снимаем ниже галочку с опции «Безопасный режим». Сохраняем изменения и перезагружаем компьютер.