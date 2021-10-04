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Инструкции 09.04.2026 9 минут

Как навсегда отключить Защитник Windows 11?

Инструкции по отключению Защитника Windows 11 несколькими способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Встроенная в Windows 11 антивирусная программа Microsoft Defender для многих пользователей не представляет никакой ценности. В основном это связано с необходимостью снижения оказываемой со стороны «ненужного» программного обеспечения нагрузки на компьютер, что особенно актуально среди геймеров и владельцев относительно слабых машин.

Есть несколько способов перманентного отключения антивируса Windows 11. Но нельзя точно сказать, какой из них окажется рабочим — это можно проверить только на практике, т.к. результат зависит от конкретной сборки операционной системы, ее текущих параметров, установленных обновлений, добавленных/вырезанных компонентов (если речь идет о любительских «сборках», скачанных с торрент-трекеров) и т.д. Здесь мы будем рассматривать следующие способы отключения Microsoft Defender:

  • Активация/деактивация политик Windows, отвечающих за работу антивируса, с последующим отключением автоматически запускающихся задач, также связанных с Защитником. Способ не сработает в редакции Windows 11 Home.
  • Редактирование реестра путем создания в нем нескольких параметров, отключающих антивирус. Данный способ требует изменения прав доступа к разделу реестра «Windows Defender», т.к. первоначально он заблокирован от редактирования.
  • Отключение антивируса Windows 11 путем изменения (удаления всех) прав доступа у встроенной системной учетной записи администратора к папке, в которую установлен Microsoft Defender. Процедура требует предварительной загрузки системы в безопасном режиме. К данному способу лучше прибегнуть в последнюю очередь — если оба предыдущих не сработали.
  • Отключение Windows 11 Defender при помощи сторонних утилит. Это самый простой способ, что называется — «в один клик». Но если не доверяете программам, способным изменять системные настройки и «наглухо» отключать службы и приложения Windows, тогда лучше не используйте их. Действия, выполняемые утилитами, что будут рассмотрены далее, обратимы, т.е. они могут быстро отключать и затем включать встроенный антивирус.

Частичное временное отключение Microsoft Defender в Windows 11

В настройках самого антивируса Microsoft Defender можно деактивировать две его ресурсоемкие функции — «Защита в режиме реального времени» и «Защита от подделки». Они отслеживают действия всех запускаемых программ, сканируют скачиваемые в настоящий момент при помощи браузера файлы и т.д. — словом, постоянно загружают компьютер дополнительными задачами. Однако данные функции автоматически активируются системой по истечению некоторого времени, а также после перезагрузки компьютера.

Для начала откройте окно «Параметры» из меню «Пуск» (или комбинацией клавиш «Win + I»):

Меню «Пуск»1

Дальнейшие действия:

  • Откройте слева вкладку «Конфиденциальность и безопасность» и затем перейдите в раздел «Безопасность Windows»:

Конфиденциальность и безопасность

  • Далее кликните по кнопке «Открыть службу "Безопасность Windows"» в верхней части окна:

Открыть службу "Безопасность Windows"

  • Во вкладке «Защита от вирусов и угроз» перейдите в раздел «Управление настройками»:

Защита от вирусов и угроз

  • Переведите переключатель в положение «Откл.» под опцией «Защита в режиме реального времени»:

  • Прокрутите страницу вниз и сделайте то же самое с переключателем под опцией «Защита от подделки». По ходу дела можно, кстати, отключить две другие функции Защитника Windows — «Облачная защита» и «Автоматическая отправка образцов»:

На этом все.

Отключение Защитника Windows при помощи редактора групповых политик

Чтобы проверить возможность использования данного способа, нажмите комбинацию клавиш «Win + R», введите в открывшееся окно команду «gpedit.msc» без кавычек и нажмите «ОК»:

gpedit.msc

Если на экране выскочит ошибка «Не удается найти " gpedit.msc "», переходите к следующему разделу статьи. Если все нормально, тогда запустится системное приложение «Редактор локальной групповой политики»:

Редактор локальной групповой политики

Дальнейшие действия:

  • Используя древо разделов в левой части окна, последовательно откройте: «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Компоненты Windows» и «Антивирусная программа Microsoft Defender»:

Редактор локальной групповой политики

  • В правой части окна кликните дважды по политике «Выключить антивирусную программу Microsoft Defender» (указана стрелкой на скриншоте выше). Откроется новое окно, в котором нужно перевести переключатель в положение «Включено» в левом верхнем углу, после — нажать «ОК».

Выключить антивирусную программу Microsoft Defender

  • Далее откройте политику «Разрешить постоянную работу службы защиты от вредоносных программ», но в этот раз отключите его, отметив флажком соответствующую опцию:

Разрешить постоянную работу службы защиты от вредоносных программ

  • Теперь в разделе «Антивирусная программа Microsoft Defender» перейдите в подраздел «Защита в режиме реального времени»:

Антивирусная программа Microsoft Defender

  • Откройте здесь политику «Выключить защиту в реальном времени» и также включите ее:

Выключить защиту в реальном времени

Теперь отключим автоматически запускающиеся задачи, связанные с антивирусом Microsoft Defender:

  • Откройте программу «Выполнить» (Win + R) и выполните с ее помощью команду «taskschd.msc»:

taskschd.msc

  • В левой части окна приложения «Планировщик заданий» последовательно перейдите: «Библиотека планировщика заданий», «Windows» и «Windows Defender»:

Планировщик заданий

  • В разделе «Windows Defender» нужно будет кликнуть правой кнопкой мыши по каждой задаче по отдельности и затем выбрать пункт «Отключить» (если задачи отсутствуют в списке — закройте «Планировщик заданий»):

Windows Defender

Изменения, связанные с редактированием политик, вступят в силу после перезагрузки компьютера. Но можно ускорить процесс, выполнив команду «gpupdate /force» от имени администратора в «Командной строке Windows» или при помощи «Диспетчера задач». Последний способ немного проще:

  • Запустите «Диспетчер задач» комбинацией клавиш «Ctrl + Alt + Esc», откройте в нем меню «Файл» и выберите пункт «Запустить новую задачу»:

Диспетчер задач

  • Скопируйте без кавычек команду «gpupdate /force» в поле «Открыть», установите галочку напротив опции «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»:

gpupdate /force

  • На экране отобразится окно с сообщением, что обновление политики для компьютера успешно завершено — оно закроется само через несколько секунд.

Отключение Защитника Windows 11 при помощи реестра

Как отмечалось выше, раздел реестра, который нам необходимо изменить, защищен от редактирования со стороны любых пользователей компьютера, в т.ч. администратора. Но из администраторской учетной записи это можно исправить. Для начала запустим сам «Редактор реестра» от имени администратора. Проделайте два последних шага из предыдущей инструкции, только используя команду «regedit»:

regedit

Дальнейшие действия:

  • Скопируйте в адресную строку «Редактора реестра» нижеследующий адрес, после чего нажмите «Enter»:

Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender

Редактора реестра

  • Кликните правой кнопкой мыши по разделу «Windows Defender» и выберите из меню пункт «Разрешения…»:

  • Откроется окно «Разрешения для группы "Windows Defender"». Кликните в нем по кнопке «Дополнительно» под списком пользователей:

  • Откроется еще одно окно «Дополнительные параметры безопасности для "Windows Defender"». Кликните в верхней его части по элементу «Изменить» рядом с надписью «СИСТЕМА»:

  • В следующем окне «Выбор: "Пользователь" или "Группа"» нажмите кнопку «Дополнительно», после чего откроется еще одно окно, в котором нужно кликнуть «Поиск», а затем дважды — по имени учетной записи администратора компьютера:

Учетная запись администратора

  • Нажимаем «ОК» в окне «Выбор: "Пользователь" или "Группа"»:

Выбор: "Пользователь" или "Группа"

  • Теперь в окне «Дополнительные параметры безопасности для "Windows Defender"» напротив «Владелец» будет указано имя выбранной только что учетной записи. Поставьте галочки напротив опций «Заменить владельца подконтейнеров и объектов» и «Заменить все записи разрешений…», после чего нажмите «ОК» (согласитесь с изменениями в диалоговом окне):

Дополнительные параметры безопасности для "Windows Defender"

  • Теперь нужно добавить в самое первое открытое окно «Разрешения для группы "Windows Defender"» нового пользователя и предоставить ему необходимые права. Для этого последовательно выполните: клик по кнопке «Добавить», затем по кнопке «Дополнительно…», нажмите «Поиск» и выберите имя учетной записи:

Разрешения для группы "Windows Defender"

  • Добавив пользователя в окне «Разрешения для группы "Windows Defender"» выберите его в списке «Группы или пользователи», а ниже — установите галочки напротив опций «Полный доступ» и «Чтение», после чего нажмите «ОК»:

Разрешения для группы "Windows Defender"

Теперь, наконец, мы можем редактировать раздел реестра «Windows Defender». Нам нужно создать в нем три новых параметра и присвоить им нужные значения. Но все они или, по крайней мере, два из них могут уже присутствовать. Проверьте, существуют ли здесь «ServiceStartStates», «DisableAntiSpyware» и «DisableAntiVirus». Если все они есть, пропустите следующие два шага. Если отсутствуют все или некоторые из них, выполните следующее:

  • Кликните правой кнопкой мыши по разделу «Windows Defender», выберите — «Создать» и затем — «Параметр DWORD (32 бита)». Повторите действие 3 раза (если не было ни одного параметра):

Windows Defender

  • В итоге будут созданы три параметра с именами «Новый параметр #1/2/3». Переименуйте их (выделите и нажмите клавишу «F2») в «ServiceStartStates», «DisableAntiSpyware» и «DisableAntiVirus»:

«ServiceStartStates», «DisableAntiSpyware» и «DisableAntiVirus»

  • Кликните два раза по любому из созданных параметров, введите в небольшое окно единицу и нажмите «ОК».

  • Сделайте то же самое со всеми созданными параметрами.

«ServiceStartStates», «DisableAntiSpyware» и «DisableAntiVirus»

Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Отключение встроенного антивируса Windows 11 путем запрета доступа к нему

Антивирус Microsoft Defender, хоть и является системным и встроенным в Windows — это точно такая же программа, как и любая устанавливаемая пользователем. Т.е. ее запуск можно заблокировать и для системы это не станет критичным с точки зрения работоспособности. Чтобы это сделать стандартными средствами, потребуется ограничить доступ к антивирусу со стороны всех существующих учетных записей, включая системные. Это возможно только при загрузке Windows в безопасном режиме. С этого и начнем:

  • Откройте программу «Выполнить» (Win + R) и выполните с ее помощью команду «msconfig»:

msconfig

  • Откроется окно «Конфигурация системы». Перейдите в нем во вкладку «Загрузка», выберите в списке операционных систем ту, что запущена в данный момент (если их несколько), а ниже — установите галочку напротив опции «Безопасный режим», оставив переключатель в положении «Минимальная»:

Безопасный режим

Нажмите кнопку «ОК» и перезагрузите компьютер. В следующий раз система запустится в безопасном режиме. Дальнейшие действия:

  • Перейдите в «Проводнике» по указанному ниже пути, кликните по папке «Windows Defender» правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Свойства»:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender

Windows Defender

  • Откроется окно свойств папки «Windows Defender». Перейдите в нем во вкладку «Безопасность», затем кликните по кнопке «Дополнительно» (откроется окно «Дополнительные параметры безопасности»):

Свойства папки «Windows Defender»

  • Последовательно выполните: «Изменить», «Дополнительно», «Поиск» и два клика мышкой по имени учетной записи администратора:

  • В окне «Дополнительные параметры безопасности», установите галочки напротив «Заменить владельца подконтейнеров и объектов» и «Заменить все записи разрешений дочерней…», нажмите «ОК» и затем снова «ОК» в отобразившемся окне.

Дополнительные параметры безопасности

  • После этого закройте окно свойств папки «Windows Defender» и откройте его вновь. После — кликните по кнопке «Изменить».

  • В открывшемся окне выбирайте по очереди элементы в таблице «Группы или пользователи» (включая собственную учетную запись), затем устанавливайте галочки для всех пунктов в столбце «Запретить». По окончанию нажмите «ОК».

  • При необходимости вернуть все на свои места, проделайте то же самое, только ставьте галочки в столбце «Разрешить».

Теперь осталось отключить безопасный режим и перезагрузить компьютер:

  • Выполняем команду «msconfig» через приложение «Выполнить» (Win + R).
  • В окне «Конфигурация компьютера» заходим во вкладку «Загрузка», выделяем запущенную операционную систему и снимаем ниже галочку с опции «Безопасный режим».

Конфигурация компьютера

  • Сохраняем изменения и перезагружаем компьютер.

Отключение антивируса Защитник Windows 11 при помощи сторонних программ

Нами на просторах интернета были найдены две бесплатные программы, способные отключать и включать антивирус Microsoft Defender — Defender Switch и Rubilnik. Обе были протестированы в Windows 11 Pro (номер сборки 22000.176), и вполне успешно.

Отключение антивируса Windows 11 при помощи Defender Switch

Утилита Defender Switch при установке создает в системной папке «Специальные возможности Windows» два ярлыка — «Защитник включить» и «Защитник выключить». Использование простейшее — просто кликаем по тому или иному ярлыку:

  • После установки Defender Switch скопируйте в адресную строку «Проводника» адрес — %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility — и нажмите «Enter».

Defender Switch

  • Дважды кликните по ярлыку «Защитник выключить».
  • Чтобы проверить результат, откройте окно «Параметры» (Win + I), перейдите во вкладку «Конфиденциальность и безопасность», перейдите в раздел «Безопасность Windows», где нажмите на кнопку «Открыть службу "Безопасность Windows"»:

Открыть службу "Безопасность Windows"

  • В открывшемся окне вместо ожидаемых настроек антивируса не будет ничего кроме надписи «Краткий обзор безопасности»:

Отключение антивируса Windows 11 при помощи программы Rubilnik

С этой программой работать еще проще. Не считая дополнительных опций (их можно оставить или снять — по желанию), тут всего две кнопки — «Включить Windows Defender» и «Отключить Windows Defender». Жмем нужную, ждем несколько секунд — готово:

Rubilnik

Надпись в верхней части окна покажет текущий статус антивируса:

Программа Rubilnik

Пока на этом все.

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