Как отключить сенсорный экран ноутбука на Windows 11?

Сенсорный экран ноутбук на Windows 11 сегодня распространены на устройствах премиум-класса, но не всем он нужен, а кому-то даже мешает.
Есть несколько способов отключения сенсорного экрана ноутбука. Эти способы простые и легкие в исполнении, поэтому пользователю не потребуется особых навыков, чтобы провести пару манипуляций с сенсорным экраном ноутбука для его отключения.
Как отключить сенсорный экран через «Диспетчер устройств»?
Инструкция по отключения сенсорного экрана через диспетчер устройств ноутбука:
1. Нажать комбинацию клавиш Win + X.
2. Нажать в открывшемся окне на пункт Диспетчер устройств.
3. Найти раздел HID. Открыть его и выбрать в списке HID-совместимый сенсорный экран.
4. Нажать правой кнопкой по этому пункту и в выпавшем окне выбрать Отключить устройство.
Пользователю останется подтвердить изменения, которые он хочет внести в операционную систему, и перезагрузить ноутбук. После перезагрузки сенсорный экран перестанет отвечать на прикосновения человека.
Как отключить сенсорный экран через редактор реестра?
У пользователя есть возможность отключить сенсорный экран через редактор реестра. Инструкция по процедуре отключения через редактор реестра:
1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.
2. Прописать в открывшемся окне regedit
3. Пройти по следующему пути в редакторе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE_Microsoft_WispTouch
4. Найти параметр Touch Gate и дважды нажать на него.
5. Ввести значение 0 вместо 1, поставленной в параметре.
6. Нажать ОК.
Теперь потребуется перезагрузить ноутбук.
Как отключить сенсорный экран используя программу Windows Powershell?
Пользователи впервые столкнувшиеся с программным обеспечением Powershell пугаются ее. Однако ничего сложного в работе с ней нет. Она практически повторяет командную строку за исключением некоторым моментов.
Инструкция по отключению сенсорного экрана в Powershell:
1. Нажать на комбинацию кнопок Win + S либо открыть поисковую строку в нижней части экрана нажав на кнопку лупы.
2. Выбрать в открывшемся окне Powershell.
3. Запустить программу от имени администратора.
4. Прописать следующую команду:
Get-PnpDevice | Where-Object {$_.FriendlyName, like "touch-screen"} | disable-PnpDevice -Confirm: $false
После того, как будет применена команда, нужно перезагрузить ноутбук.