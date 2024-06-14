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Инструкции 14.06.2024 2 минуты

Как отключить сенсорный экран ноутбука на Windows 11?

Простые способы отключения сенсорного экрана ноутбука.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Сенсорный экран ноутбук на Windows 11 сегодня распространены на устройствах премиум-класса, но не всем он нужен, а кому-то даже мешает.

Есть несколько способов отключения сенсорного экрана ноутбука. Эти способы простые и легкие в исполнении, поэтому пользователю не потребуется особых навыков, чтобы провести пару манипуляций с сенсорным экраном ноутбука для его отключения.

Как отключить сенсорный экран через «Диспетчер устройств»?

Инструкция по отключения сенсорного экрана через диспетчер устройств ноутбука:

1. Нажать комбинацию клавиш Win + X.

2. Нажать в открывшемся окне на пункт Диспетчер устройств.

3. Найти раздел HID. Открыть его и выбрать в списке HID-совместимый сенсорный экран.

HID-совместимый сенсорный экран

4. Нажать правой кнопкой по этому пункту и в выпавшем окне выбрать Отключить устройство.

Пользователю останется подтвердить изменения, которые он хочет внести в операционную систему, и перезагрузить ноутбук. После перезагрузки сенсорный экран перестанет отвечать на прикосновения человека.

Как отключить сенсорный экран через редактор реестра?

У пользователя есть возможность отключить сенсорный экран через редактор реестра. Инструкция по процедуре отключения через редактор реестра:

1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.

2. Прописать в открывшемся окне regedit

3. Пройти по следующему пути в редакторе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE_Microsoft_WispTouch

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE_Microsoft_WispTouch

4. Найти параметр Touch Gate и дважды нажать на него.

5. Ввести значение 0 вместо 1, поставленной в параметре.

Touch Gate = 0

6. Нажать ОК.

Теперь потребуется перезагрузить ноутбук.

Как отключить сенсорный экран используя программу Windows Powershell?

Пользователи впервые столкнувшиеся с программным обеспечением Powershell пугаются ее. Однако ничего сложного в работе с ней нет. Она практически повторяет командную строку за исключением некоторым моментов.

Инструкция по отключению сенсорного экрана в Powershell:

1. Нажать на комбинацию кнопок Win + S либо открыть поисковую строку в нижней части экрана нажав на кнопку лупы.

2. Выбрать в открывшемся окне Powershell.

3. Запустить программу от имени администратора.

4. Прописать следующую команду:

Get-PnpDevice | Where-Object {$_.FriendlyName, like "touch-screen"} | disable-PnpDevice -Confirm: $false

Powershell

После того, как будет применена команда, нужно перезагрузить ноутбук.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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