Как отключить сенсорный экран ноутбука на Windows 11?

Сенсорный экран ноутбук на Windows 11 сегодня распространены на устройствах премиум-класса, но не всем он нужен, а кому-то даже мешает.

Есть несколько способов отключения сенсорного экрана ноутбука. Эти способы простые и легкие в исполнении, поэтому пользователю не потребуется особых навыков, чтобы провести пару манипуляций с сенсорным экраном ноутбука для его отключения.

Как отключить сенсорный экран через «Диспетчер устройств»? Инструкция по отключения сенсорного экрана через диспетчер устройств ноутбука: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + X. 2. Нажать в открывшемся окне на пункт Диспетчер устройств. 3. Найти раздел HID. Открыть его и выбрать в списке HID-совместимый сенсорный экран. 4. Нажать правой кнопкой по этому пункту и в выпавшем окне выбрать Отключить устройство. Пользователю останется подтвердить изменения, которые он хочет внести в операционную систему, и перезагрузить ноутбук. После перезагрузки сенсорный экран перестанет отвечать на прикосновения человека.

Как отключить сенсорный экран через редактор реестра? У пользователя есть возможность отключить сенсорный экран через редактор реестра. Инструкция по процедуре отключения через редактор реестра: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать в открывшемся окне regedit 3. Пройти по следующему пути в редакторе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE_Microsoft_WispTouch 4. Найти параметр Touch Gate и дважды нажать на него. 5. Ввести значение 0 вместо 1, поставленной в параметре. 6. Нажать ОК. Теперь потребуется перезагрузить ноутбук.