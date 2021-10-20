Как отключить раздел "Рекомендуем" в меню Пуск Windows 11?

В разделе «Рекомендуем» меню Пуск Windows 11 автоматически размещаются недавно открытые/созданные файлы, установленные/запускавшиеся приложения. Некоторым пользователям их наличие никак не мешает и даже, наоборот, оказывается полезным — так быстрее возобновлять работу с закрытыми недавно документами и программами, открывать только что скачанные файлы из интернета и т.д.

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Но другую часть пользователей раздел «Рекомендуем» может и раздражать, т.к. он постоянно меняет содержимое меню «Пуск». К счастью, его всего можно отключить, точнее — скрыть отображение недавно использованных файлов и программ. Делается это буквально в несколько кликов:

Открыв меню Пуск, кликните по значку «Параметры» (как вариант, можете просто выполнить комбинацию клавиш «Win + I»):

Откроется окно «Параметры». Откройте слева вкладку «Персонализация», затем прокрутите список справа донизу и перейдите в раздел «Пуск»:

Осталось просто выключить две опции: «Показывать недавно добавленные приложения» и «Показывать последние элементы в меню "Пуск", в списках переходов и в проводнике».

Изменения вступят в силу моментально. Откройте меню Пуск, чтобы убедиться в этом.

Обратите внимание, что теперь в секции «Рекомендуем» отобразилась ссылка «Параметры меню "Пуск"». Если кликнуть по ней, то будет открыто окно «Параметры» сразу в разделе «Персонализация > Пуск», где можно будет повторно активировать опцию добавления последних открытых файлов и запускавшихся приложений в секцию «Рекомендуем».

На этом и завершим.