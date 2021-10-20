SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 16.11.2021 1 минута

Как отключить раздел "Рекомендуем" в меню Пуск Windows 11?

Инструкция по отключению раздела "Рекомендуем" в меню Пуск Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В разделе «Рекомендуем» меню Пуск Windows 11 автоматически размещаются недавно открытые/созданные файлы, установленные/запускавшиеся приложения. Некоторым пользователям их наличие никак не мешает и даже, наоборот, оказывается полезным — так быстрее возобновлять работу с закрытыми недавно документами и программами, открывать только что скачанные файлы из интернета и т.д.

Меню Пуск Windows 111

Но другую часть пользователей раздел «Рекомендуем» может и раздражать, т.к. он постоянно меняет содержимое меню «Пуск». К счастью, его всего можно отключить, точнее — скрыть отображение недавно использованных файлов и программ. Делается это буквально в несколько кликов:

  • Открыв меню Пуск, кликните по значку «Параметры» (как вариант, можете просто выполнить комбинацию клавиш «Win + I»):

Открытие Параметров Windows 11

  • Откроется окно «Параметры». Откройте слева вкладку «Персонализация», затем прокрутите список справа донизу и перейдите в раздел «Пуск»:

Вкладка «Персонализация»

  • Осталось просто выключить две опции: «Показывать недавно добавленные приложения» и «Показывать последние элементы в меню "Пуск", в списках переходов и в проводнике».

Отключение раздела "Рекомендуем" в меню "Пуск"

  • Изменения вступят в силу моментально. Откройте меню Пуск, чтобы убедиться в этом.

Обратите внимание, что теперь в секции «Рекомендуем» отобразилась ссылка «Параметры меню "Пуск"». Если кликнуть по ней, то будет открыто окно «Параметры» сразу в разделе «Персонализация > Пуск», где можно будет повторно активировать опцию добавления последних открытых файлов и запускавшихся приложений в секцию «Рекомендуем».

Меню "Пуск" с отключенным разделом "Рекомендуем"

На этом и завершим.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Читайте также

Как убрать надпись активация Windows?
Как убрать надпись активация Windows?

Инструкция по удалению надписи о необходимости активации Windows.

Настройка меню "Пуск" на Windows 11
Настройка меню "Пуск" на Windows 11

Подробная инструкция по настройке и управлению меню "Пуск" в Windows 11.

Как на Windows 11 сделать меню "Пуск" как в Windows 10?
Как на Windows 11 сделать меню "Пуск" как в Windows 10?

Инструкция по изменению внешнего вида меню в Windows 11.

Обсуждение статьи