Как отключить SmartScreen в Windows 10 и 11?

SmartScreen — это защитная функция Windows, которая блокирует запуск подозрительных, по мнению фильтра, приложений. Опция добавлена в операционную систему для улучшения безопасности и предотвращения заражения ОС вредоносным ПО. Однако SmartScreen часто мешает полноценному использованию Windows. В таком случае можно отключить фильтр. Рассмотрим, как можно сделать это на разных версиях системы.

Зачем отключать SmartScreen и насколько это безопасно? Фильтр SmartScreen, как и многие другие сервисы защиты в Windows, часто блокируют безопасные приложения и файлы, препятствуя полноценному использованию системы пользователем. Функция нередко не дает запустить программы, которые кажутся ей подозрительными. При этом они могут быть полностью безопасными. Отключение SmartScreen позволяет избавиться от этой проблемы и начать исправно запускать все нужное ПО. Однако стоит помнить, что фильтр добавлен в систему для обеспечения безопасности. Поэтому его отключение несет в себе некоторые риски. Выполнять выключение функции стоит только в том случае, если вы осознаете возможные последствия и уверены, что это не приведет к заражению Windows вредоносным ПО.

Как отключить функцию SmartScreen? На разных версиях ОС процесс отключения фильтра отличается. Разберем, как выполнить выключение SmartScreen в Windows 10 и 11, а также рассмотрим дополнительный альтернативный метод для профессиональных и корпоративных изданий системы.

В Windows 10 Чтобы выключить функцию защиты SmartScreen в Windows 10, проделайте следующее: 1. Зайдите в Параметры и откройте раздел настройки Обновление и безопасность. 2. Перейдите в Безопасность Windows и выберите пункт Открыть службу. 3. Зайдите в раздел Управление приложениями и кликните на ссылку Параметры защиты на основе репутации. 4. Установите значение Выключить и области Проверка приложений. Можно также отключить фильтр для Edge и программ, полученных из Store. Для этого нужно выбрать пункты Выключить в разделах SmartScreen для Edge и SmartScreen для приложений Store. image1.png 5. Закройте окно настройки. Фильтр будет деактивирован.

В Windows 11 Для отключения SmartScreen в Windows 11 необходимо выполнить следующие действия: 1. Перейти в окно настройки Безопасность Windows. Попасть в него можно либо через поиск в Параметрах, либо при помощи специальной иконки в области уведомлений в трее на строке задач. 2. Зайти в меню Управление приложениями. 3. Щелкнуть на ссылку Параметры защиты на основе репутации. 4. Отключить фильтрацию в разделе Проверка приложений. При необходимости в этом же меню (немного ниже) можно выключить SmartScreen для Edge и программ из Store, а также деактивировать другую защитную опцию — блокировку потенциально нежелательного ПО (однако отключать этот параметр не стоит, так как в большинстве случаев он блокирует действительно опасные программы, которые могут препятствовать исправной работе ОС, содержать вирусы или рекламу). После этого функция приостановит свою работу до тех пор, пока не будет повторно включена вручную.

Альтернативный способ Другой метод — отключение путем изменения настроек групповой политики. Он доступен только на корпоративных и профессиональных версиях ОС, так как домашние издания не содержат Редактор групповой политики, необходимый для изменения нужных параметров. Чтобы воспользоваться этим способом, проследуйте инструкции: 1. Воспользуйтесь комбинацией кнопок Win + R, чтобы запустить программу Выполнить. В появившемся окне укажите команду gpedit.msc и нажмите Enter. 2. В левой колонке окна редактора выберите Конфигурация компьютера, затем откройте Административные шаблоны и зайдите в директорию Компоненты Windows. 3. Для Windows 11: выберите каталог Проводник. Для Windows 10: откройте папку SmartScreen Защитника и перейдите в Explorer. 4. В правой части окна найдите параметр Настроить функцию SmartScreen и нажмите по нему дважды.

5. В появившемся окне укажите значение Отключено, после чего кликните на кнопки Применить и ОК, чтобы сохранить изменения.

6. Закройте Редактор групповой политики и перезагрузите компьютер. Метод универсален и может использоваться как на Windows 10, как и на Windows 11. Однако редакция ОС обязательно должна быть корпоративной или профессиональной.