Как отключить/убрать инверсию мыши на ПК?

Функция инверсии мыши хорошо знакома любителям компьютерных игр. Она присутствует практически в каждой игре и предназначена для изменения направления перемещения курсора мыши на экране в противоположную сторону относительно перемещения самой мыши по столу. Другими словами, инверсия мыши — это когда пользователь перемещает устройство вверх, а курсор движется вниз, и наоборот. Это также относится и к перемещению устройства влево и вправо.

Проблема с инверсией мыши в Windows в том, что эту функцию невозможно активировать откуда-нибудь из Панели управления. Отсюда возникает логичный вопрос — почему тогда курсор движется в противоположную сторону? Вот основные причины:

Хоть инверсию мыши и невозможно включить в Windows стандартным способом, это все же можно сделать через реестр путем изменения нужного ключа. Возможно, что какая-то программа изменила этот ключ, потому курсор и начал перемещаться не так, как должен.

Сбой в работе драйвера мыши. Обычно такое наблюдается с мышками, поставляющихся производителями вместе с фирменным программным обеспечением. Впрочем, стандартный драйвер Windows также может сбоить по самым различным причинам.

Действие одной из установленных программ или служб. Существует ряд утилит, способных инвертировать движение курсора мыши. Нельзя исключать возможность, что такая программа работает в фоновом режиме, не имеет видимых окон или хотя бы значка в системном трее. Также существует вероятность, что она установилась на компьютер в качестве службы вместе с какой-то другой программой, и запускается каждый раз при включении компьютера. Если причина кроется именно в этом, то инверсия мыши должна активироваться только при входе в систему (т.е. в окне выбора учетной записи мышь работает нормально).

Неполадки в работе системы.

Аппаратная неисправность мыши.

Приведен решение по каждой из приведенных проблем.

Аппаратная неисправность мыши Правильней будет начать с тестирования работоспособности мыши, если у пользователя есть такая возможность. Сделать это можно одним из следующих способов: Как минимум, стоит попробовать подключить мышь к другому USB-разъему компьютера.

Самый эффективный способ проверки устройства — либо его подключение к другому компьютеру, либо подключение к проблемному ПК заведомо исправной мыши. Так можно будет выяснить, что именно работает неправильно — компьютер (операционная система) или сама мышь.

Еще один способ — открыть пользовательский интерфейс BIOS/UEFI, и проверить, как будет вести себя мышь в нем. Подобную проверку можно провести только в материнских платах, в чьих чипах BIOS используется современное программное обеспечение, позволяющее управлять настройками при помощи мыши (ниже представлен скриншот интерфейса BIOS/UEFI, на котором виден курсор). Для входа в настойки BIOS нажимайте клавишу F2 или Delete (возможны и другие варианты — зависит от материнской платы). Если мышь в интерфейсе BIOS работает исправно, причину следует искать в операционной системе.

Отключение инверсии мыши через реестр Дальнейшие действия потребуют наличия прав администратора, иначе отредактировать реестр Windows не получится. Сделать нужно следующее: Запустить приложение Редактор реестра. Например, путем ввода команды regedit в окно Выполнить (для его открытия используйте комбинацию клавиш Win + R):

Открыть в реестре раздел HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse (просто скопируйте путь до раздела Mouse в буфер обмена, вставьте его в адресную строку Редактора и нажмите Enter):

Изменить значение ключа SwapMouseButtons на 0. Найдите в правой части окна Редактора реестра указанный ключ (если его нет, перейдите к инструкции по его созданию ниже), кликните по нему два раза мышкой, впишите 0 в поле Значение отобразившегося окна и нажмите ОК.

Перезагрузить компьютер. Вполне возможно, что ключа SwapMouseButtons в указанном разделе реестра нет. Тогда его нужно создать самостоятельно: Кликните правой кнопкой мыши по разделу Mouse в левой части окна Редактора и выберите из выпадающего меню Создать, затем Строковый параметр:

Задайте для созданного параметра имя SwapMouseButtons , откройте его и пропишите 0 в поле Значение , как это показано на предыдущем скриншоте.

, откройте его и пропишите в поле , как это показано на предыдущем скриншоте. Перезагрузите компьютер. Возможна и такая ситуация, что параметр SwapMouseButtons и без редактирования имел значение 0, но при этом курсор мыши перемещался неправильно. В этом случае можно попробовать изменить его значение на 1 или вовсе удалить.

Решение проблем с драйвером мыши Если мышь имеет собственное программное обеспечение, стоит попробовать переустановить его. При удалении фирменной программы должен будет удалиться и сам драйвер. Если проблема была в нем, то система автоматически начнет использовать встроенный драйвер, и инверсия мыши отключиться сама по себе. Если же для мышки не предусмотрено фирменного ПО, следует попробовать переустановить стандартный драйвер устройства. Все действия выполняются в системном приложении Диспетчер устройств. Задача — удалить устройство из системы, после чего оно будет повторно установлено автоматически (будьте готовы переподключить мышь к USB-порту компьютера). Действия следующие: Запустите программу Выполнить нажатием клавиш Win + R, впишите в нее команду devmgmt.msc и нажмите ОК:

Откроется программа Диспетчер устройств. Найдите в нем раздел Мыши и иные указывающие устройства и раскройте его:

Внутри раскрытого раздела найдите мышь (обычно обозначается как HID-совместимая мышь), кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт Удалить:

Согласитесь на удаление устройства в отобразившемся диалоговом окне, кликнув по кнопке Удалить:

Курсор мыши пропадет с экрана, т.е. устройство перестанет работать. Извлеките его из USB-порта и подключите вновь. Система автоматически переустановит драйвер. Если этого не происходит, находясь в окне Диспетчера устройств, нажмите клавишу Alt, затем при помощи стрелок на клавиатуре откройте меню Действие и выберите пункт Обновить конфигурацию оборудования, затем нажмите Enter.

Драйвер должен быть переустановлен. Если и это не помогает (но это маловероятно), перезагрузите компьютер.

Если проблемы с мышью вызваны действиями сторонних программ или служб Сходу определить, какая именно из установленных программ или служб оказывает влияние на нормальную работу мыши, невозможно. Потому мы предлагаем выполнить чистую загрузку (clean boot) операционной системы. Она предполагает, что при загрузке ОС не будут запускаться ни добавленные в автозагрузку программы, ни сторонние (не являющиеся системными) службы. Сначала отключим программы из автозагрузки: Запустите Диспетчер задач при помощи клавиш Ctrl + Shift + Esc и откройте в нем во вкладку Автозагрузка :

при помощи клавиш и откройте в нем во вкладку : Выделите первую в списке автозагрузки программу и кликните по кнопке Отключить в правом нижнем углу. Повторите то же самое со всеми остальными приложениями:

Теперь отключим запуск сторонних служб: Запустите программу Выполнить (Win + R) и выполните с ее помощью команду msconfig.

Отобразится окно Конфигурация системы. Сначала во вкладке Общие активируйте опцию Выборочный запуск и снимите галочку с пункта Загружать элементы автозагрузки:

Далее перейдите во вкладку Службы и поставьте галочку напротив пункта Не отображать службы Майкрософт. Затем нажмите кнопку Отключить все, чтобы отключить запуск всех сторонних служб. Если какая-то из служб знакома, ее можно не отключать. По завершению нажмите ОК:

Перезагрузите компьютер. При следующем его включении будет выполнена чистая загрузка операционной системы. Если после перезагрузки ПК инверсия мыши была отключена, значит, причина крылась в действиях одной из программ или служб, которую мы выключили. Дальше остается пробовать поочередно включать отключенные элементы, пока инверсия не активируется вновь. Так можно будет определить название конкретной программы или службы, вызывающей ошибку, а затем удалить ее из списка автозагрузок (или полностью с компьютера).