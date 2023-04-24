Отключение функции защиты «Bitlocker» для диска в Windows 11

Шифрование разделов в Windows через функцию Bitlocker существует давно. Впервые эта настройка появилась в Windows Vista и продолжает поддерживаться до сих пор. Иногда возникает необходимость отключить ее. В этой статье рассмотрим, как это можно сделать в Windows 11 разными способами.

Что такое Bitlocker? Bitlocker — это опция в Windows для шифрования данных на диске. Она позволяет защитить файлы и папки при помощи технологий от Microsoft. Для управления шифрованием создаются пароль и специальный ключ.

3 способа отключить функцию Bitlocker Для деактивации шифрования диска потребуется пароль, который был создан при включении защиты, или альтернативный ключ. Если они не сохранились, то отключить функцию без потери данных не получится. Разберем 3 способа снять шифрование. В том числе, рассмотрим процесс форматирования раздела, который поможет отключить защиту без кода и ключа, но с утратой информации.

Через Управление Bitlocker Основной способ снятия защиты — отключение функции через Управление Bitlocker в классической панели управления. Чтобы деактивировать шифрование таким методом, проследуйте инструкции: 1. Введите в строку поиска на панели задач слово Bitlocker. 2. В списке результатов выберите Управление Bitlocker. 3. В появившемся окне нажмите на ссылку Разблокировать диск напротив нужного раздела. 4. Введите пароль для шифрования и нажмите на кнопку Разблокировать. Нажав на Дополнительные параметры, а затем Введите ключ восстановления, можно произвести снятие защиты при помощи ключа. 5. Отключите Bitlocker, нажав на соответствующую кнопку. 6. Подтвердите действия в новом окне. Деактивация функции и расшифровка займет время. Продолжительность процесса зависит от объема раздела.

С использованием командной строки Изменять настройки Bitlocker также можно через консоль. Для отключения защиты таким способом, проделайте следующее: 1. Откройте поиск на панели задач и введите cmd. 2. Среди результатов поиска выберите пункт Командная строка, кликните по нему ПКМ и в открывшемся контекстном меню нажмите на строку Запуск от имени администратора. 3. Проверьте статус шифрования раздела, воспользовавшись командой manage-bde -status X:, где X — буква нужного диска. Программа отобразит текущее состояние. 4. Введите команду manage-bde -unlock X: -password (X — буква диска) и нажмите Enter. Введите пароль в специальное поле и снова нажмите Enter. Раздел будет разблокирован. Чтобы провести снятие блокировки с использованием ключа вместо пароля, используйте команду manage-bde -unlock X: -RecoveryPassword КЛЮЧ и вставьте его на соответствующее место прямо в команду. 5. Расшифруйте раздел, выполнив manage-bde -off X:. Процесс займет время.