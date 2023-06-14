"Драйверы устройства не найдены" при установке Windows 10/11 — что делать?

В процессе установки Windows могут возникать различные сбои. Распространенная ошибка при инсталляции ОС — Драйверы устройства не найдены. Она может появляться из-за разных причин. Разберем основные источники неполадки и пути ее решения.
Почему возникает ошибка?
В большинстве случаев источником проблемы являются либо повреждения ISO-образа или носителя, с которого осуществляется установка, либо отсутствие в инсталляторе необходимых драйверов для оборудования. В первой ситуации для устранения ошибки нужно повторно скачать образ и записать его на флешку. Во втором случае найти нужные для работы устройств компоненты и загрузить их в инсталлятор.
3 способа решения ошибки
Рассмотрим 3 основных метода устранения неполадки для разных случаев.
1. Повторная загрузка и запись образа
Первое, что можно попробовать для решения ошибки, это перезапись установочного образа на флешку. При возможности, для этого лучше использовать другой накопитель, чтобы исключить возможные проблемы с носителем, который использовался ранее. Чтобы избежать повреждения образа, его нужно скачивать с официального сайта Microsoft. После загрузки следует убедиться, что файл загружен до конца и без ошибок.
Затем нужно записать ISO-образ на внешний носитель. Для этого существует множество программ. Рассмотрим процесс записи на примере популярной утилиты Rufus.
В окне приложения выберите используемую флешку, загруженный образ, файловую систему и метку тома. В разделе Схема раздела нужно выбрать пункт GPT, так как использование таблицы MBR на установочном носителе может быть одной из причин возникновения ошибки. Нажмите на кнопку СТАРТ, чтобы начать запись. Программа уведомит об успешном завершении процесса.
2. Использование другого порта USB
При появлении ошибок во время установки Windows можно попробовать подключить загрузочную флешку в другой USB-разъем и провести инсталляцию в такой конфигурации. Неисправность внешних портов нередко становится причиной возникновения подобных проблем. Стоит также попробовать использовать разъем USB 2. 0 вместо USB 3. 0, если ранее использовался порт третьей версии. Разъемы 3. 0 выделены синим цветом, в то время как порты USB 2. 0 имеют темно-серый оттенок.
3. Загрузка драйверов SATA/AHCI
Если перечисленные способы решения не помогли, можно попробовать другой метод устранения ошибки — загрузка драйверов SATA/AHCI. Их нужно найти и скачать в Интернете. Если вы используете ноутбук, то для этого нужно искать драйвера SATA или AHCI по точной модели переносного устройства. Если речь о ПК, проводить их поиск следует с моделью материнской платы. Искать нужно именно драйвера на SATA/AHCI для конкретного устройства (ноутбука или материнской платы), а не ПО для комплектующего в целом.
После нахождения и загрузки драйверов скопируйте их на отдельный внешний носитель (флешку или переносной жесткий диск). Затем перезагрузите компьютер и начните установку в обычном режиме. При появлении окна с ошибкой Драйверы устройства не найдены кликните на кнопку ОК в диалоге с уведомлением и нажмите на пункт Обзор в установщике. Укажите путь к носителю, на который записаны драйвера для SATA/AHCI. Если системе удастся корректно определить их, вы сможете нажать на кнопку Далее и продолжить инсталляцию в нормальном режиме.