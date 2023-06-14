"Драйверы устройства не найдены" при установке Windows 10/11 — что делать?

В процессе установки Windows могут возникать различные сбои. Распространенная ошибка при инсталляции ОС — Драйверы устройства не найдены. Она может появляться из-за разных причин. Разберем основные источники неполадки и пути ее решения.

Почему возникает ошибка? В большинстве случаев источником проблемы являются либо повреждения ISO-образа или носителя, с которого осуществляется установка, либо отсутствие в инсталляторе необходимых драйверов для оборудования. В первой ситуации для устранения ошибки нужно повторно скачать образ и записать его на флешку. Во втором случае найти нужные для работы устройств компоненты и загрузить их в инсталлятор.

3 способа решения ошибки Рассмотрим 3 основных метода устранения неполадки для разных случаев.

1. Повторная загрузка и запись образа Первое, что можно попробовать для решения ошибки, это перезапись установочного образа на флешку. При возможности, для этого лучше использовать другой накопитель, чтобы исключить возможные проблемы с носителем, который использовался ранее. Чтобы избежать повреждения образа, его нужно скачивать с официального сайта Microsoft. После загрузки следует убедиться, что файл загружен до конца и без ошибок. Затем нужно записать ISO-образ на внешний носитель. Для этого существует множество программ. Рассмотрим процесс записи на примере популярной утилиты Rufus. В окне приложения выберите используемую флешку, загруженный образ, файловую систему и метку тома. В разделе Схема раздела нужно выбрать пункт GPT, так как использование таблицы MBR на установочном носителе может быть одной из причин возникновения ошибки. Нажмите на кнопку СТАРТ, чтобы начать запись. Программа уведомит об успешном завершении процесса.

2. Использование другого порта USB При появлении ошибок во время установки Windows можно попробовать подключить загрузочную флешку в другой USB-разъем и провести инсталляцию в такой конфигурации. Неисправность внешних портов нередко становится причиной возникновения подобных проблем. Стоит также попробовать использовать разъем USB 2. 0 вместо USB 3. 0, если ранее использовался порт третьей версии. Разъемы 3. 0 выделены синим цветом, в то время как порты USB 2. 0 имеют темно-серый оттенок.