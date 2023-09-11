Присоединенное к системе устройство не работает — почему и что делать?

Неполадка Присоединенное к системе устройство не работает появляется в случаях, когда при копировании файлов с внешнего накопителя через USB возникли сбои. Обычно ошибка встречается при переносе данных с iPhone. Рассмотрим, почему она появляется и как ее устранить.
Почему возникает ошибка?
Основная причина ошибки во время копирования с iPhone — неполадки при конвертации файлов. По умолчанию, фото и видео, созданные на устройствах Apple, хранятся в форматах HEIF и HEVC. Эти расширения поддерживаются не всеми компьютерами, поэтому при копировании файлов с iPhone, прямо в процессе переноса данных, осуществляется конвертация в форматы JPG и MOV.
Иногда случается, что копирование начинает проходить намного быстрее, чем конвертация, из-за чего перенос не может быть выполнен корректно. Особенно часто это встречается при использовании порта USB 3.0 для подключения iPhone. Если это происходит, копирование не может быть исправно завершено, из-за чего файловый менеджер выдает ошибку.
Разберем несколько разных способов решения ошибки — для iPhone и для других устройств.
Для iPhone
Чтобы исправить сбой при копировании файлов с или на iPhone, нужно исправить его причину — отставание процесса конвертации от скорости переноса данных. Для этого можно либо сменить USB порт на более медленный, либо отключить смену форматов файлов в настройках iOS.
Сначала можно попробовать подключить устройство в разъем USB 2.0, если ранее использовался 3.0. Это позволит снизить скорость операции с файлами и предотвратить возможные проблемы с конвертацией. Отличить разные версии портов можно по цвету, в которые они окрашены изнутри. Разъемы USB 2.0 имеют темно-серый оттенок, а USB 3.0 — синий.
Если смена портов не поможет, стоит воспользоваться другим методом — отключением автоматической конвертации фото и видео. В таком случае файлы будут копироваться в исходных форматах HEIF и HEVC. Для корректного чтения всеми программами потребуется конвертировать их вручную. Для этого можно использовать специальные утилиты или онлайн-сервисы.
Чтобы отключить смену форматов файлов при копировании в параметрах iOS, откройте Настройки, перейдите в меню Фото и в разделе Перенос на Mac или ПК выберите пункт Переносить оригиналы. После этого переподключите устройство к компьютеру и попробуйте выполнить операцию с данными повторно. Скорее всего, копирование пройдет без сбоев.
Для других устройств
Если проблема возникает при копировании файлов с другим устройством, можно воспользоваться одним из следующих способов решения:
- Переподключить устройство в другой USB-порт. Если ранее использовался разъем версии 3.0 (синего цвета), стоит попробовать соединить кабель с портом USB 2.0 (темно-серого цвета).
- Перезагрузить компьютер и внешнее устройство. Иногда это помогает возобновить исправную работу копирования.
- Заменить кабель. В некоторых случаях неисправность провода, с помощью которого осуществляется перенос файлов, становится причиной возникновения ошибки.
- Установить актуальную версию USB-драйвера в операционную систему на ПК, скачав его с сайта производителя материнской платы или ноутбука.
Эти методы универсальны и могут помочь исправить неполадку на всех видах устройств, с которыми она возникает.
Заключение
В большинстве случаев сбой Устройство не работает, возникающий при копировании, можно быстро исправить, отключив конвертацию на iPhone, сменив порт на ПК или воспользовавшись другим кабелем. Обычно ошибка не вызывает существенных трудностей при исправлении.