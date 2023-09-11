Присоединенное к системе устройство не работает — почему и что делать?

Неполадка Присоединенное к системе устройство не работает появляется в случаях, когда при копировании файлов с внешнего накопителя через USB возникли сбои. Обычно ошибка встречается при переносе данных с iPhone. Рассмотрим, почему она появляется и как ее устранить.

Почему возникает ошибка? Основная причина ошибки во время копирования с iPhone — неполадки при конвертации файлов. По умолчанию, фото и видео, созданные на устройствах Apple, хранятся в форматах HEIF и HEVC. Эти расширения поддерживаются не всеми компьютерами, поэтому при копировании файлов с iPhone, прямо в процессе переноса данных, осуществляется конвертация в форматы JPG и MOV. Иногда случается, что копирование начинает проходить намного быстрее, чем конвертация, из-за чего перенос не может быть выполнен корректно. Особенно часто это встречается при использовании порта USB 3.0 для подключения iPhone. Если это происходит, копирование не может быть исправно завершено, из-за чего файловый менеджер выдает ошибку. Разберем несколько разных способов решения ошибки — для iPhone и для других устройств.

Для iPhone Чтобы исправить сбой при копировании файлов с или на iPhone, нужно исправить его причину — отставание процесса конвертации от скорости переноса данных. Для этого можно либо сменить USB порт на более медленный, либо отключить смену форматов файлов в настройках iOS. Сначала можно попробовать подключить устройство в разъем USB 2.0, если ранее использовался 3.0. Это позволит снизить скорость операции с файлами и предотвратить возможные проблемы с конвертацией. Отличить разные версии портов можно по цвету, в которые они окрашены изнутри. Разъемы USB 2.0 имеют темно-серый оттенок, а USB 3.0 — синий. Если смена портов не поможет, стоит воспользоваться другим методом — отключением автоматической конвертации фото и видео. В таком случае файлы будут копироваться в исходных форматах HEIF и HEVC. Для корректного чтения всеми программами потребуется конвертировать их вручную. Для этого можно использовать специальные утилиты или онлайн-сервисы. Чтобы отключить смену форматов файлов при копировании в параметрах iOS, откройте Настройки, перейдите в меню Фото и в разделе Перенос на Mac или ПК выберите пункт Переносить оригиналы. После этого переподключите устройство к компьютеру и попробуйте выполнить операцию с данными повторно. Скорее всего, копирование пройдет без сбоев.

Для других устройств Если проблема возникает при копировании файлов с другим устройством, можно воспользоваться одним из следующих способов решения: Переподключить устройство в другой USB-порт. Если ранее использовался разъем версии 3.0 (синего цвета), стоит попробовать соединить кабель с портом USB 2.0 (темно-серого цвета).

Перезагрузить компьютер и внешнее устройство. Иногда это помогает возобновить исправную работу копирования.

Заменить кабель. В некоторых случаях неисправность провода, с помощью которого осуществляется перенос файлов, становится причиной возникновения ошибки.

Установить актуальную версию USB-драйвера в операционную систему на ПК, скачав его с сайта производителя материнской платы или ноутбука. Эти методы универсальны и могут помочь исправить неполадку на всех видах устройств, с которыми она возникает.