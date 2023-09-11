Служба "Оптимизации доставки" грузит интернет в Windows 10 — почему и что делать?

Оптимизация доставки — это стандартная служба Windows, которая отвечает за фоновую загрузку обновлений ОС. Сервис настраивает получение компонентов, ускоряя его, благодаря выбору источников для их скачивания. Иногда служба работает некорректно. Например, начинает слишком сильно грузить сеть. Рассмотрим, почему это происходит и что делать в таком случае.

Почему возникает проблема? Оптимизация доставки работает в фоне и помогает сконфигурировать процесс загрузки обновлений так, чтобы он прошел наиболее быстро. Служба позволяет скачать компоненты из разных источников и получить их не только с серверов Microsoft, но и с локальных ПК. Если служба начинает работать некорректно или при загрузке обновлений в фоне возникли сбои, Оптимизация доставки может начать перегружать жесткий диск или сеть.

3 способа решения Разберем 3 основных способа решения, которые можно использовать, чтобы устранить проблему с повышенной нагрузкой на сеть.

Отключение загрузки с других компьютеров Основной способ решения — отключение загрузки обновлений с других ПК для Оптимизации доставки. В таком случае сервис будет получать новые компоненты только с серверов Microsoft. Это помогает избавиться от проблемы в большинстве случаев. Чтобы отключить загрузку с других компьютеров, выполните следующее: 1. Перейдите в Центр обновления и щелкните на ссылку Дополнительные параметры.

2. Промотайте вниз и выберите пункт Оптимизация доставки.

3. Отключите параметр Разрешить загрузки с других компьютеров и закройте окно.

После этого проблема с перегрузкой сети должна уйти.

Выключение автоматического получения обновлений для Store В некоторых случаях неполадка возникает из-за скачивания обновлений магазином приложений Microsoft. Тогда можно попробовать отключить автоматическую загрузку новых компонентов для Store. Для этого: 1. Откройте Microsoft Store. 2. В правом верхнем углу окна кликните на кнопку с тремя точками и выберите пункт Настройки в появившемся меню. 3. Отключите настройку Обновлять автоматически и закройте программу.

Это позволит выключить автоматическое получение обновлений, что может снизить нагрузку на сеть.