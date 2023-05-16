Как удалить раздел восстановления в Windows?

Свободное место на жестком диске — очень ценный ресурс. И в некоторых случаях важную роль может играть каждый мегабайт. Когда удаление сторонних приложений не помогает, пользователь может прибегнуть к удалению системных файлов, в том числе под нож может попасть раздел восстановления Windows.

Что такое раздел восстановления Windows? Раздел восстановления — это зарезервированное на жестком диске место, содержащее образы системы от производителя, необходимые для возвращения системы к заводским настройкам. В зависимости от системы он имеет разный объем. Например, для Windows 10 это 500 МБ. Сам раздел является скрытым из соображений безопасности. В разделе основной является папка Recovery, которая предназначена как раз для восстановления ОС, если у пользователя нет возможности сделать это с помощью установочного диска. Вдобавок к этому там же находится еще два системных раздела: EFI и MSR. В сумме их объем составляет около 250 МБ. Таким образом, весь раздел восстановления занимает примнрно 750 МБ на диске.

Как удалить раздел восстановления Windows? Прежде, чем удалять раздел восстановления, стоит учитывать, что существует он не просто так. Его удаление отрезает возможность восстановления ОС в случае серьезных проблем, так как система для этого обращается именно к нему. Если вы все же намерены удалить этот раздел, то сначала создайте установочную флешку или диск, чтобы быть готовым к критическим неисправностям в системе. Теперь, когда вы готовы, можно приступать к удалению раздела восстановления. Первым делом запустите командную строку от имени администратора. Для этого в поиске на панели задач введите cmd и нажмите правой кнопкой мыши на командную строку, а затем выберите Запуск от имени администратора; Далее последовательно наберите команды, завершая набор нажатием Enter: diskpart

list disk

select disk 0 (или другой системный диск)

list partition

select partition # (где вместо # номер раздела восстановления)

delete partition override На этом все. Теперь у вас есть еще немного свободного места на жестком диске, что не может не радовать.