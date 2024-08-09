Как полностью удалить Office 365 с компьютера?

Microsoft Office 365 представляет собой отличное решение для современного бизнеса и частных пользователей, объединяющее в себе мощь традиционных офисных инструментов с гибкостью облачных технологий. Набор приложений и сервисов, разработанный корпорацией Microsoft, предлагает пользователям высокий уровень удобства использования. В основе концепции Office 365 лежит идея подписки, которая открывает доступ к постоянно обновляемому программному обеспечению без необходимости единоразовых покупок.

Несмотря на все преимущества, могут возникнуть ситуации, когда необходимо полностью удалить Office 365 с устройства. Например, когда пакет входит в операционную систему по умолчанию и совершенно не нужен пользователю.

Сам процесс деинсталляции может варьироваться в зависимости от версии операционной системы и метода первоначальной установки. Microsoft предоставляет специальные инструменты и подробные инструкции для корректного удаления программного обеспечения, обеспечивая чистоту системы и предотвращая возможные конфликты при установке других продуктов.

В нашем случае мы рассмотрим последовательность удаления этого программного обеспечения для пользователей операционной системы Windows 11.

Этапы удаления программы Проще всего провести деинсталляцию офисного пакета через панель управления. Она является неотъемлемой частью операционных систем Windows на протяжении нескольких десятилетий — и продолжает оставаться надежным инструментом для управления программным обеспечением даже в современных версиях ОС. 1. Нужно нажать по меню Пуск. В появившейся строке поиска следует начать вводить фразу Панель управления. Система сразу отреагирует и предложит соответствующий результат в выпадающем списке. 2. Внутри Панели управления можно столкнуться с двумя различными режимами отображения — Значки или Категории. В случае, если выбраны значки, следующим шагом будет переход в раздел Программы и компоненты — централизованное место управления установленным программным обеспечением. Если же выбран режим Категории, то путь будет немного отличаться — необходимо выбрать опцию Удаление программы, она приводит к тому же результату. 3. После выполнения этих действий откроется полный список всех установленных на компьютере программ. Этот список представляет собой полную картину программного обеспечения внутри системы. 4. Для удаления офисного пакета Office 365 необходимо внимательно просмотреть этот список, найти соответствующую строку и выделить ее курсором мыши. Завершающим этапом станет нажатие кнопкиУдалить в верхней части интерфейса. При этом есть мнение, что часть файлов может остаться. Для предотвращения засорения системы можно воспользоваться некоторыми хитростями, которые мы рассмотрим далее.

Очистка реестра от остатков офисного пакета Office 365 После завершения процесса деинсталляции программного комплекса с использованием встроенного мастера удаления нередко возникает ситуация, когда в системе сохраняются остаточные элементы. Эти «следы» подразумевают разрозненные файлы и записи в реестре, которые потенциально способны влиять на производительность компьютера. В связи с этим, рекомендуется провести дополнительную процедуру очистки, сосредоточив внимание на системном реестре Windows. Важно соблюдать правильную последовательность действий при оптимизации системы. Очистку реестра следует проводить исключительно после полного завершения стандартной процедуры удаления программы. Преждевременное вмешательство в реестр может спровоцировать сбои в работе мастера деинсталляции, что, в свою очередь, приводит к некорректному удалению программы и возникновению дополнительных проблем! Итак, чтобы очистить реестр, нужно выполнить несколько простых шагов: Нажмите сочетание клавиш Win + R. Введите команду regedit Откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE Найдите папку SOFTWARE Перейдите в директорию Microsoft — Office. Удалите папки 14.0, 15.0, 16.0, 19.0. Если вы нашли несколько папок, связанных с программой, которую удаляете, повторите те же действия с каждой из них. Не пропускайте ни одну. Когда закончите со всеми папками, обязательно перезагрузите компьютер. Это нужно, чтобы все изменения вступили в силу, и система работала правильно без остатков удаленной программы.