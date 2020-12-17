Как удалить Microsoft Edge?

Устанавливаемый во все последние версии Windows браузер Microsoft Edge не пользуется спросом у более-менее продвинутых интернет-пользователей. И многие из них пытаются избавиться от стандартного интернет-обозревателя, но сделать этого не могут, т.к. в системном модуле "Установка и удаление программ" Microsoft Edge попросту отсутствует. Даже если войти в папку, где установлен данный браузер, в ней нельзя будет найти файл-деинсталлятор "uninstall.exe" или подобный ему. Поэтому остается только один выход — ручное удаление, отключение или блокировка Microsoft Edge. Рассмотрим каждый из этих пунктов.

Риски удаления Microsoft Edge

Прежде чем приступать к удалению веб-браузера Microsoft Edge, стоит иметь в виду, что это может негативно сказаться на работе многих системных и некоторых установленных пользователем приложений. Связано это с тем, что Edge является не просто браузером, а одним из системных компонентов операционной системы. Многие программы, скачанные из Microsoft Store, требуют наличия этого интернет-обозревателя. Помимо них в Microsoft Edge могут нуждаться и сторонние приложения, в особенности те, чей пользовательский интерфейс выполнен по веб-технологии, либо те, что для обмена данными через интернет используют соответствующий функционал браузера.

Кроме того, при автоматических обновлениях Windows могут возникать всевозможные ошибки, вплоть до появления "Синего экрана смерти". Крайне не рекомендуется удалять Microsoft Edge, если в системе активна функция автоматического обновления.

Но если пользователь не работает с программами, использующими функционал Microsoft Edge, и на его компьютере заблокированы обновления, то браузер можно смело удалять. Для выполнения этой операции требуется войти в систему под учетной записью администратора.