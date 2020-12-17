Как сделать и выбрать микрофон по умолчанию на ПК?

Частыми причинами неисправности микрофона являются некорректные системные настройки. Среди банальных причин — выбор в качестве оборудования звукозаписи по умолчанию не микрофона, а другого устройства, вернее — другого аудио-входа звуковой карты. У самой простой — встроенной — аудиоплаты таких входов два (не считая выходного порта): стандартный микрофонный порт красного цвета и линейный вход — синего/голубого цвета.

Для устранения данной причины неисправности достаточно указать операционной системе, какой из имеющихся входных портов отведен для приема звука с микрофона:

Откройте "Панель управления" из меню "Пуск".

Перейдите в нем в раздел "Оборудование и звук" (если такой раздел отсутствует, переключите параметр просмотра Панели управления в режим "Категория").

Далее перейдите в подраздел "Звук".

Откроется новое окно. Перейдите в нем во вкладку "Запись".

В центре окна отобразятся устройства, распознаваемые Windows как источник входного аудиосигнала. Кликните правой кнопкой мыши по значку "Микрофон", затем выберите его в качестве устройства по умолчанию, установив в выпадающем меню галочки напротив пунктов "Использовать по умолчанию" и "Использовать устройство связи по умолчанию".

Здесь же можно проверить работоспособность микрофона, прослушав свой голос через компьютерные динамики. Сначала кликните по значку микрофона два раза мышкой, откроется новое окно свойств.

Перейдите во вкладку "Прослушать", установите галочку напротив надписи "Прослушивать с данного устройства" и выберите в выпадающем меню "Воспроизводить с данного устройства" пункт "Динамики" (здесь возможны и другие варианты). Нажмите "Применить".