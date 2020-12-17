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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Как сделать и выбрать микрофон по умолчанию на ПК?

Инструкция по выбора микрофона по умолчанию на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Частыми причинами неисправности микрофона являются некорректные системные настройки. Среди банальных причин — выбор в качестве оборудования звукозаписи по умолчанию не микрофона, а другого устройства, вернее — другого аудио-входа звуковой карты. У самой простой — встроенной — аудиоплаты таких входов два (не считая выходного порта): стандартный микрофонный порт красного цвета и линейный вход — синего/голубого цвета.

Для устранения данной причины неисправности достаточно указать операционной системе, какой из имеющихся входных портов отведен для приема звука с микрофона:

  • Откройте "Панель управления" из меню "Пуск".
  • Перейдите в нем в раздел "Оборудование и звук" (если такой раздел отсутствует, переключите параметр просмотра Панели управления в режим "Категория").

Панель управления

  • Далее перейдите в подраздел "Звук".

Оборудование и звук

  • Откроется новое окно. Перейдите в нем во вкладку "Запись".

Устройства звукозаписи

  • В центре окна отобразятся устройства, распознаваемые Windows как источник входного аудиосигнала. Кликните правой кнопкой мыши по значку "Микрофон", затем выберите его в качестве устройства по умолчанию, установив в выпадающем меню галочки напротив пунктов "Использовать по умолчанию" и "Использовать устройство связи по умолчанию".

Выбор микрофона по умолчанию

  • Здесь же можно проверить работоспособность микрофона, прослушав свой голос через компьютерные динамики. Сначала кликните по значку микрофона два раза мышкой, откроется новое окно свойств.

Свойства микрофона

  • Перейдите во вкладку "Прослушать", установите галочку напротив надписи "Прослушивать с данного устройства" и выберите в выпадающем меню "Воспроизводить с данного устройства" пункт "Динамики" (здесь возможны и другие варианты). Нажмите "Применить".

Проверка микрофона

  • Произнесите что-нибудь в микрофон. Если он нормально работает, ваш голос будет слышен из динамиков. Если нет, попробуйте изменить устройство воспроизведение в меню "Прослушивать с данного устройства".
  • После проверки снимите галочку с параметра "Прослушивать с данного устройства".

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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