Как сделать и выбрать микрофон по умолчанию на ПК?

Частыми причинами неисправности микрофона являются некорректные системные настройки. Среди банальных причин — выбор в качестве оборудования звукозаписи по умолчанию не микрофона, а другого устройства, вернее — другого аудио-входа звуковой карты. У самой простой — встроенной — аудиоплаты таких входов два (не считая выходного порта): стандартный микрофонный порт красного цвета и линейный вход — синего/голубого цвета.
Для устранения данной причины неисправности достаточно указать операционной системе, какой из имеющихся входных портов отведен для приема звука с микрофона:
- Откройте "Панель управления" из меню "Пуск".
- Перейдите в нем в раздел "Оборудование и звук" (если такой раздел отсутствует, переключите параметр просмотра Панели управления в режим "Категория").
- Далее перейдите в подраздел "Звук".
- Откроется новое окно. Перейдите в нем во вкладку "Запись".
- В центре окна отобразятся устройства, распознаваемые Windows как источник входного аудиосигнала. Кликните правой кнопкой мыши по значку "Микрофон", затем выберите его в качестве устройства по умолчанию, установив в выпадающем меню галочки напротив пунктов "Использовать по умолчанию" и "Использовать устройство связи по умолчанию".
- Здесь же можно проверить работоспособность микрофона, прослушав свой голос через компьютерные динамики. Сначала кликните по значку микрофона два раза мышкой, откроется новое окно свойств.
- Перейдите во вкладку "Прослушать", установите галочку напротив надписи "Прослушивать с данного устройства" и выберите в выпадающем меню "Воспроизводить с данного устройства" пункт "Динамики" (здесь возможны и другие варианты). Нажмите "Применить".
- Произнесите что-нибудь в микрофон. Если он нормально работает, ваш голос будет слышен из динамиков. Если нет, попробуйте изменить устройство воспроизведение в меню "Прослушивать с данного устройства".
- После проверки снимите галочку с параметра "Прослушивать с данного устройства".