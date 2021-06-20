Как настроить экспресс-панель в браузере Google Chrome?

В браузере Google Chrome собственной экспресс-панели, как таковой, не предусмотрено. Однако имеются аналогичные функции, обеспечивающие, в совокупности, быстрым доступом к часто посещаемым сайтам (экспресс-панель для этого нужна). Эта роль отведена «Панели закладок» и «Странице быстрого доступа». Однако есть возможность добавления в Google Chrome пользовательской экспресс-панели путем установки соответствующего расширения.
Включение и управление «Панелью закладок»
По умолчанию «Панель закладок» в Google Chrome отключена. Ее легко активировать из настроек браузера:
- Скопируйте в адресную строку браузера технический URL-адрес chrome://settings/appearance или откройте основное меню в правом верхнем углу окна программы, выберите в нем пункт «Настройки», а после (в левой части) перейдите в раздел «Внешний вид».
- Переведите переключатель напротив опции «Показывать панель закладок» в положение «Включено». Под адресной строкой браузера появится дополнительная панель с одним единственным элементом «Сервисы»:
Добавить сайты в «Панель закладок» можно двумя способами:
- Кликните правкой кнопкой мыши по «Панели закладок» и выберите из контесктного меню пункт «Добавить страницу». Если при этом в браузере был открыт какой-либо сайт, в отобразившееся окно «Изменить закладку» автоматически добавить его название и адрес – при желании сюда можно будет ввести название и адрес другого сайта. Убедитесь, что в центральной части открывшегося окна выделен элемент «Панель закладок», затем нажмите кнопку «Сохранить»:
- Откройте в браузере сайт, который следует добавить на «Панель закладок». В правой части адресной строки кликните по значку с изображением звездочки, затем выберите «Добавить закладку».
«Панель закладок» также позволяет группировать сайты по папкам:
- Сначала создадим папку, кликнув по «Панели закладок» правой кнопкой мыши, затем выбрав в контекстном меню пункт «Добавить папку». Это приведет к открытию окна «Новая папка», где ей можно будет присвоить имя:
- Для размещения сайта в созданной папке просто перетяните мышкой его ярлык в папку. Можно по-другому: кликнуть по значку звездочки в адресной строке, выбрать из меню пункт «Изменить закладку» (если сайт еще не был добавлен в «Панель закладок», тогда – «Добавить закладку»), затем в открывшемся окне напротив параметра «Папка» выбрать название только что созданной папки и нажать кнопку «Готово».
- Ярлык сайта с «Панели закладок» переместится в папку. Кликните по ней, чтобы открыть список всех добавленных в нее сайтов.
Кстати, в «Панель закладок» можно добавлять не только сайты, но и технические ссылки, ведущие в те или иные разделы настроек/параметров браузера. Все действия те же самые, только в качестве адреса следует указать техническую ссылку. Добавим, например, историю посещения страниц, для чего в качестве адреса нужно использовать ссылку – chrome://history/:
Настройка и управление «Страницей быстрого доступа»
«Страница быстрого доступа» в Гугл Хроме открывается при создании новой вкладки либо при нажатии кнопки «Перейти на главную страницу» слева от адресной стройки (по умолчанию она отключена). Здесь отображается поисковое поле Google, а ниже – добавленные пользователем ярлыки сайтов. Открывающуюся при создании новых вкладок страницу нельзя изменить из настроек. Но можно поменять страницу, что будет открываться при клике по упомянутой кнопке. Для этого:
- Откройте в настройках браузера раздел «Внешний вид», затем активируйте опцию «Показывать кнопку "Главная страница"», ниже – установите флажок напротив поля «Введите веб-адрес» и впишите в него адрес нужного сайта.
Касательно «Страницы быстрого доступа». Настройке подлежат следующие ее параметры:
- Список ярлыков под поисковым полем «Google» (для добавления новых ярлыков следует кликнуть по кнопке «Добавить ярлык»).
- Фоновое изображение. Кликните по кнопке «Настроить» в нижнем правом углу (выделена на скриншоте выше), откройте раздел «Фон» и выберите любое доступное изображение.
- Ярлыки под поисковом полем Google. По умолчанию здесь отображаются добавленные пользователем сайты. Их можно изменить на ярлыки часто открываемых сайтов или полностью отключить. Делается это в разделе «Ярлыки».
- Цвета и темы. Настройки в разделе «Цвета и темы» относятся ко всему интерфейсу браузера, а не только к «Странице быстрого доступа».
Установка экспресс-панели из расширения для Google Chrome
Существует множество расширений для Хрома, добавляющих в браузер экспресс-панель. Наиболее продвинутые плагины позволяют даже заменить стандартную «Страницу быстрого доступа», не отличающуюся широкими возможностями. Рассмотрим одно из таких расширений – «Yay! Another Speed dial!»:
- Для установки расширения перейдите на сайт chrome.google.com.
- Воспользуйтесь поиском, чтобы найти расширение «Yay! Another Speed dial!», перейдите на его страницу и нажмите кнопку «Установить».
- Дождитесь окончания установки расширения. Теперь при создании новой вкладку будет отображаться следующее:
- Обратите внимание, что данное расширение позволяет создавать множество вкладок на странице быстрого доступа. Также имеется возможность группировки ссылок в папки:
- Предусмотрена возможность тонкой настройки темы оформления «Страницы быстрого доступа, вплоть до анимации.
И это не единственное подобное расширение.