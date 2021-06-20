Как настроить экспресс-панель в браузере Google Chrome?

В браузере Google Chrome собственной экспресс-панели, как таковой, не предусмотрено. Однако имеются аналогичные функции, обеспечивающие, в совокупности, быстрым доступом к часто посещаемым сайтам (экспресс-панель для этого нужна). Эта роль отведена «Панели закладок» и «Странице быстрого доступа». Однако есть возможность добавления в Google Chrome пользовательской экспресс-панели путем установки соответствующего расширения.

Включение и управление «Панелью закладок» По умолчанию «Панель закладок» в Google Chrome отключена. Ее легко активировать из настроек браузера: Скопируйте в адресную строку браузера технический URL-адрес chrome://settings/appearance или откройте основное меню в правом верхнем углу окна программы, выберите в нем пункт «Настройки», а после (в левой части) перейдите в раздел «Внешний вид». Переведите переключатель напротив опции «Показывать панель закладок» в положение «Включено». Под адресной строкой браузера появится дополнительная панель с одним единственным элементом «Сервисы»: Добавить сайты в «Панель закладок» можно двумя способами: Кликните правкой кнопкой мыши по «Панели закладок» и выберите из контесктного меню пункт «Добавить страницу». Если при этом в браузере был открыт какой-либо сайт, в отобразившееся окно «Изменить закладку» автоматически добавить его название и адрес – при желании сюда можно будет ввести название и адрес другого сайта. Убедитесь, что в центральной части открывшегося окна выделен элемент «Панель закладок», затем нажмите кнопку «Сохранить»: Откройте в браузере сайт, который следует добавить на «Панель закладок». В правой части адресной строки кликните по значку с изображением звездочки, затем выберите «Добавить закладку». «Панель закладок» также позволяет группировать сайты по папкам: Сначала создадим папку, кликнув по «Панели закладок» правой кнопкой мыши, затем выбрав в контекстном меню пункт «Добавить папку». Это приведет к открытию окна «Новая папка», где ей можно будет присвоить имя: Для размещения сайта в созданной папке просто перетяните мышкой его ярлык в папку. Можно по-другому: кликнуть по значку звездочки в адресной строке, выбрать из меню пункт «Изменить закладку» (если сайт еще не был добавлен в «Панель закладок», тогда – «Добавить закладку»), затем в открывшемся окне напротив параметра «Папка» выбрать название только что созданной папки и нажать кнопку «Готово». Ярлык сайта с «Панели закладок» переместится в папку. Кликните по ней, чтобы открыть список всех добавленных в нее сайтов. Кстати, в «Панель закладок» можно добавлять не только сайты, но и технические ссылки, ведущие в те или иные разделы настроек/параметров браузера. Все действия те же самые, только в качестве адреса следует указать техническую ссылку. Добавим, например, историю посещения страниц, для чего в качестве адреса нужно использовать ссылку – chrome://history/:

Настройка и управление «Страницей быстрого доступа» «Страница быстрого доступа» в Гугл Хроме открывается при создании новой вкладки либо при нажатии кнопки «Перейти на главную страницу» слева от адресной стройки (по умолчанию она отключена). Здесь отображается поисковое поле Google, а ниже – добавленные пользователем ярлыки сайтов. Открывающуюся при создании новых вкладок страницу нельзя изменить из настроек. Но можно поменять страницу, что будет открываться при клике по упомянутой кнопке. Для этого: Откройте в настройках браузера раздел «Внешний вид», затем активируйте опцию «Показывать кнопку "Главная страница"», ниже – установите флажок напротив поля «Введите веб-адрес» и впишите в него адрес нужного сайта. Касательно «Страницы быстрого доступа». Настройке подлежат следующие ее параметры: Список ярлыков под поисковым полем «Google» (для добавления новых ярлыков следует кликнуть по кнопке «Добавить ярлык»). Фоновое изображение. Кликните по кнопке «Настроить» в нижнем правом углу (выделена на скриншоте выше), откройте раздел «Фон» и выберите любое доступное изображение. Ярлыки под поисковом полем Google. По умолчанию здесь отображаются добавленные пользователем сайты. Их можно изменить на ярлыки часто открываемых сайтов или полностью отключить. Делается это в разделе «Ярлыки». Цвета и темы. Настройки в разделе «Цвета и темы» относятся ко всему интерфейсу браузера, а не только к «Странице быстрого доступа».