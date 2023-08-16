Ошибка CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION — как исправить?

Сбой CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION проявляется в Windows в виде окна с ошибкой или вызывает синий экран смерти. Он может возникать при запуске системы или в процессе выполнения некоторых программ. Неполадка часто появляется при попытке включить эмуляцию. Рассмотрим, почему она возникает и как ее исправить.

Почему возникает сбой? Наиболее распространенная причина ошибки — проблемы с драйверами. Если они устарели или их файлы повредились, может возникать синий экран смерти. К сбою также могут приводить неполадки во взаимодействии системы с драйверами устройств. Среди других возможных причин — неисправности оперативной памяти и жесткого диска, заражение вирусами, повреждение файлов ОС.

6 решений ошибки CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION Рассмотрим 6 методов решения проблемы для разных ситуаций. Они позволят избавиться от ошибки в большинстве случаев. Попробуйте несколько из них, чтобы устранить сбой.

Восстановление поврежденных системных файлов Для начала следует проверить целостность файлов системы и состояние раздела, на котором установлена ОС. Чтобы сделать это, можно воспользоваться стандартными службами в Windows, работающими в Командной строке. Для этого: 1. Найдите CMD в поиске на панели задач и запустите консоль от имени администратора. 2. Для начала выполните команду chkdsk c: /f /r Это позволит проверить файловую систему диска C. Вставьте ее в Командную строку и нажмите Enter на клавиатуре. Если служба найдет повреждения, она автоматически исправит их, при возможности.

3. Выполните команду sfc /scannow Это поможет найти и устранить повреждения системных файлов.

4. Запустите DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Команда выявит неисправности компонентов Windows и устранит их, автоматически загрузив исправные копии системных файлов с серверов Microsoft.

После этого закройте окно Командной строки и перезагрузите компьютер.

Проверка оперативной памяти Одна из возможных причин сбоя — неисправности ОЗУ. Найти и исправить их может помочь встроенная в Windows утилита для диагностики. Чтобы воспользоваться ей, откройте программу Выполнить сочетанием кнопок Win + R, введите команду mdsched.exe и нажмите Enter.

В открывшемся окне щелкните на пункт Выполнить перезагрузку и проверку. Компьютер будет перезапущен. Во время перезагрузки служба проведет диагностику и исправление ошибок ОЗУ. В ряде случаев это помогает избавиться от синих экранов смерти.

Установка обновлений Windows В некоторых случаях обновление Windows помогает избавиться от ошибки. Новые патчи и компоненты часто содержат исправления сбоев и неполадок. Чтобы загрузить и установить их, откройте Центр обновления. Запустить его можно, например, через поиск на панели задач. Запустите поиск доступных обновлений соответствующей кнопкой. После этого система предложит установить найденные дополнения.

Загрузка обновлений драйверов Ошибка часто вызывается проблемами с драйверами. Чтобы устранить их, можно попробовать установить актуальные версии компонентов. Они часто содержат исправления старых сбоев. Для обновления драйверов можно воспользоваться специальными сторонними утилитами, которые загружают и инсталлируют их актуальные версии автоматически. Наиболее популярные из них — DriverHub, SDI и IObit Driver Booster. Скачайте одну из этих программ и воспользуйтесь ей для обновления драйверов. После этого следует обязательно перезагрузить ПК.

Откат ОС до точки восстановления Если ошибка возникла недавно, а до этого она не появлялась, для ее исправления можно попробовать откатить ОС. Это возможно только в случае, если восстановление включено и точки для него созданы. Чтобы запустить его, откройте старую Панель управления и найдите Восстановление в нем через поиск. Начните откат, нажав на ссылку Запуск восстановления системы.

Проследуйте инструкциям утилиты и перезапустите компьютер. Важно выбрать точку, которая была создана до первого возникновения ошибки.