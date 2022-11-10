Создание и настройка файла подкачки на Windows 11

Один из самых простых способов небольшого увеличения производительности компьютера является увеличение размера файла подкачки. Рассмотрим, как это сделать в Windows 11, а также поможем определиться, какой именно размер стоит выделить под файл подкачки.
Зачем нужен файл подкачки на Windows 11?
Запускаемые на компьютере приложения хранят свои данные, к которым требуется высокая скорость доступа, в оперативной памяти. Если текущего объема ОЗУ оказывается недостаточно, системе выделяет под хранение данных виртуальную память, она же — файл подкачки. Обычно в нее Windows «сбрасывает» на временное хранение неиспользуемые в данный момент данные, выделяя в оперативной памяти объем для записи туда, скажем так, «срочной» информации.
Хоть файл подкачки и называется виртуальной памятью, он все же существует физически — на жестком диске. Под него на накопителе выделяется определенный объем дискового пространства, который блокируется для записи простых файлов. Сам файл подкачки находится в корне одного их локальных дисков. Он именуется как «pagefile.sys». Правда, файл этот скрыт, и его можно обнаружить, только если включить отображение скрытых системных объектов в настройках «Проводника».
Таким образом, файл подкачки нужен для того, чтобы запускаемые на компьютере приложения не сталкивались с проблемой нехватки оперативной памяти.
Как настроить файл подкачки на Windows 11?
Первым делом откройте «Параметры» системы, кликнув по соответствующему значку в меню «Пуск» (также можете использовать сочетание клавиш «Win + I»):
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Дальнейшие действия:
- Во вкладке «Система» открывшегося окна перейдите в раздел «О системе» в самом низу списка справа:
- Раскройте блок параметров «Характеристики устройства», затем кликните по элементу «Защита системы» в нижней его части:
- Откроется окно «Свойства системы». Перейдите в верхней его части во вкладку «Дополнительно», затем нажмите кнопку «Параметры» в блоке «Быстродействие»:
- В еще одном открывшемся окне перейдите во вкладку «Дополнительно» и нажмите кнопку «Изменить»:
- Откроется еще одно окно. По умолчанию Windows настроена таким образом, что она сама определяет размер файла подкачки. В нашем случае — это 1920 Мб, как это можно заметить на скриншоте выше. Чтобы установить размер вручную, отключите в открывшемся окне опцию «Автоматически выбирать объем файла подкачки»:
- Теперь нужно определиться, на каком из локальных дисков будет храниться файл подкачки. На всех сразу размещать его не обязательно. Рекомендуем выбрать для этого один их дисков, на который не установлена текущая операционная система (позже мы выключим файл подкачки на системном диске). Например — «D».
- Выделите диск для хранения файла подкачки, а затем — ниже — установите флажок напротив опции «Указать размер». Нужно будет заполнить поля «Исходный размер» и «Максимальный размер». Что именно сюда заполнять — рассмотрим чуть позже (зависит от объема оперативной памяти). Пока для примера введем по «3024» в оба поля. Нажимаем «Задать», чтобы подтвердить действие (после этого система сообщит, что компьютер нужно будет перезагрузить).
- Теперь отключим файл подкачки на системном диске (но это по желанию). Просто выделяем диск «C» из списка, ставим флажок напротив опции «Без файла подкачки» и также нажимаем кнопку «Задать».
Теперь о размере файла подкачки.
Какой размер файла подкачки установить?
Вообще, тема с размером файла подкачки — спорная. Но многие специалисты сходятся в следующих цифрах (первое число — размер оперативной памяти, второе — исходный и максимальный размер файла подкачки):
- 512 Мб — 5012 Мб
- 1024 Мб (1 Гб) — 4012 Мб
- 2048 Мб (2 Гб) — 3548 Мб
- 4096 Мб (4 Гб) — 3024 Мб
- 8192 Мб (8 Гб) — 2016 Мб
- 16384 Мб (16 Гб) — без файла подкачки (для такого объема ОЗУ виртуальной памяти обычно не требуется, но это не всегда так).
Если объем оперативной памяти вам неизвестен, откройте «Диспетчер задач» (из меню «Пуск» или при помощи клавиш «Ctrl + Shift + Esc»), откройте в нем вкладку «Производительность», затем — «Память»:
Вот несколько примечаний по указанным выше размерам файла подкачки:
- Мы использовали одинаковый исходный и максимальный размер файла подкачки. Это необязательно. Приведенное значение можно выставить только в поле «Исходный размер», а в поле «Максимальный размер» — в два раза больше, или наоборот (но лучше — первое).
- Некоторые ресурсоемкие приложения (в особенности — компьютерные игры) требуют наличия файла подкачки в обязательном порядке. Т.е. даже при наличии 16 гигабайт оперативной памяти. В этом случае размер файла подкачки стоит узнать из системных требований к приложению. Но обычно это — 16384 Мб и 32768 Мб (исходный и максимальный размер, соответственно).
- Приведенные выше значения размера файла подкачки могут быть недостаточными для пользователей, привыкших запускать или нуждающихся в запуске большого числа приложений одновременно. В таком случае размер файла подкачки можно выставит в два раза больше, чем указано выше. Или в три раза — сколько не жалко выделить дискового пространства (но имейте в виду, что оно станет недоступным для хранения файлов).