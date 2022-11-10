Создание и настройка файла подкачки на Windows 11

Один из самых простых способов небольшого увеличения производительности компьютера является увеличение размера файла подкачки. Рассмотрим, как это сделать в Windows 11, а также поможем определиться, какой именно размер стоит выделить под файл подкачки.

Зачем нужен файл подкачки на Windows 11?

Запускаемые на компьютере приложения хранят свои данные, к которым требуется высокая скорость доступа, в оперативной памяти. Если текущего объема ОЗУ оказывается недостаточно, системе выделяет под хранение данных виртуальную память, она же — файл подкачки. Обычно в нее Windows «сбрасывает» на временное хранение неиспользуемые в данный момент данные, выделяя в оперативной памяти объем для записи туда, скажем так, «срочной» информации.

Хоть файл подкачки и называется виртуальной памятью, он все же существует физически — на жестком диске. Под него на накопителе выделяется определенный объем дискового пространства, который блокируется для записи простых файлов. Сам файл подкачки находится в корне одного их локальных дисков. Он именуется как «pagefile.sys». Правда, файл этот скрыт, и его можно обнаружить, только если включить отображение скрытых системных объектов в настройках «Проводника».

Таким образом, файл подкачки нужен для того, чтобы запускаемые на компьютере приложения не сталкивались с проблемой нехватки оперативной памяти.