Как создать опрос на ПК?

Онлайн опросы – один из самых эффективных способов получить обратную связь от клиентов и наладить с ними тесный контакт. С помощью цифровых анкет можно оценивать удовлетворенность и лояльность клиентов, проводить исследования потребностей и предпочтений аудитории, делать оценку рынка, получать информацию для развития бренда и продукта и многое другое. Но чтобы получить точные и достоверные результаты, необходимо уметь создавать эффективные электронные опросники и использовать разнообразные каналы связи с целевой аудиторией.

Преимущества цифрового анкетирования Еще не так давно для создания и запуска онлайн опроса нужно было обращаться к программистам. Сегодня каждый желающий может своими силами создать на своем компьютере электронную анкету и разослать ее респондентам. Это можно сделать с помощью удобного конструктора онлайн опросов – платформы FOQUZ. Опросы через интернет предоставляют возможность решать множество задач в различных сферах. Электронные анкеты создаются в визуальном конструкторе, для этого не нужно уметь программировать и владеть навыками html-верстки. Цифровое анкетирование снижает затраты на проведение исследований и позволяет «достучаться» до большого количества респондентов. Ответы накапливаются в единой базе данных в электронном формате, их легко обрабатывать и анализировать.

Онлайн опрос на ПК: основные этапы Для создания и проведения онлайн опроса необходимо выполнить следующие шаги: определить цели анкетирования; сформулировать вопросы и продумать ответы; продумать визуальное оформление; создать опросник в визуальном конструкторе; разослать анкеты респондентам; обработать полученные результаты. Проведение электронного анкетирования начинается с определения целей и задач опроса. Без этого невозможно сформулировать правильные вопросы и получить нужную информацию. При составлении опросников используются разные типы вопросов. Чаще всего в анкетах можно встретить: Вопросы множественного выбора – респондентам предлагается выбрать один или несколько ответов из предложенного набора, чтобы в дальнейшем иметь возможность сравнивать количественные данные.

Вопросы с рейтингом или шкалой оценки – с помощью таких вопросов можно измерить отношение или оценить предпочтения респондентов.

Открытые вопросы – респонденты могут свободно выразить свое мнение или ответить на вопрос произвольным образом. Этот тип вопросов позволяет получить качественные данные и более глубоко понять мнения и взгляды респондентов.

Ранговые вопросы – предлагается ранжировать предложенные варианты ответа по степени их предпочтительности. Такие вопросы помогают выявить предпочтения целевой аудитории и установить приоритеты.

Матричные вопросы – предоставляется возможность оценить или выбрать варианты ответов в рамках нескольких категорий или измерений. С помощью матриц можно получить более подробную информацию о мнениях респондентов. При формулировке вопросов используйте простой и понятный язык без сложных терминов или двусмысленностей. Не задавайте вопросы с двойным отрицанием, они могут запутать респондентов. Не включайте в анкету слишком много вопросов, задавайте только те, которые будут действительно полезны для вашего исследования. Слишком длинные опросники утомляют респондентов, что приводит к уменьшению количества тех, кто проходит опрос до конца. Дизайн онлайн опросника играет важную роль в привлечении респондентов и повышении уровня участия. Он должен быть простым и интуитивно понятным, не перегруженным лишними элементами, чтобы не отвлекать от сути вопросов. Используйте цветовую гамму, шрифты, логотип из корпоративного брендбука, это поможет повысить доверие респондентов к проводимому опросу. Размещайте вопросы и ответы таким образом, чтобы они были легко читаемыми. Используйте понятные и логические заголовки, разделите вопросы на блоки или разделы, чтобы респонденты могли легко ориентироваться. Рекомендуется отображать прогресс опроса, чтобы можно было видеть, сколько вопросов осталось до завершения анкетирования. Опрос должен начинаться с приветственной страницы, на которой нужно разъяснить его цели и предложить небольшой бонус. После завершения анкеты надо поблагодарить респондентов за потраченное время.