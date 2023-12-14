Как создать опрос на ПК?

Онлайн опросы – один из самых эффективных способов получить обратную связь от клиентов и наладить с ними тесный контакт. С помощью цифровых анкет можно оценивать удовлетворенность и лояльность клиентов, проводить исследования потребностей и предпочтений аудитории, делать оценку рынка, получать информацию для развития бренда и продукта и многое другое. Но чтобы получить точные и достоверные результаты, необходимо уметь создавать эффективные электронные опросники и использовать разнообразные каналы связи с целевой аудиторией.
Преимущества цифрового анкетирования
Еще не так давно для создания и запуска онлайн опроса нужно было обращаться к программистам. Сегодня каждый желающий может своими силами создать на своем компьютере электронную анкету и разослать ее респондентам. Это можно сделать с помощью удобного конструктора онлайн опросов – платформы FOQUZ.
Опросы через интернет предоставляют возможность решать множество задач в различных сферах. Электронные анкеты создаются в визуальном конструкторе, для этого не нужно уметь программировать и владеть навыками html-верстки.
Цифровое анкетирование снижает затраты на проведение исследований и позволяет «достучаться» до большого количества респондентов. Ответы накапливаются в единой базе данных в электронном формате, их легко обрабатывать и анализировать.
Онлайн опрос на ПК: основные этапы
Для создания и проведения онлайн опроса необходимо выполнить следующие шаги:
- определить цели анкетирования;
- сформулировать вопросы и продумать ответы;
- продумать визуальное оформление;
- создать опросник в визуальном конструкторе;
- разослать анкеты респондентам;
- обработать полученные результаты.
Проведение электронного анкетирования начинается с определения целей и задач опроса. Без этого невозможно сформулировать правильные вопросы и получить нужную информацию.
При составлении опросников используются разные типы вопросов. Чаще всего в анкетах можно встретить:
- Вопросы множественного выбора – респондентам предлагается выбрать один или несколько ответов из предложенного набора, чтобы в дальнейшем иметь возможность сравнивать количественные данные.
- Вопросы с рейтингом или шкалой оценки – с помощью таких вопросов можно измерить отношение или оценить предпочтения респондентов.
- Открытые вопросы – респонденты могут свободно выразить свое мнение или ответить на вопрос произвольным образом. Этот тип вопросов позволяет получить качественные данные и более глубоко понять мнения и взгляды респондентов.
- Ранговые вопросы – предлагается ранжировать предложенные варианты ответа по степени их предпочтительности. Такие вопросы помогают выявить предпочтения целевой аудитории и установить приоритеты.
- Матричные вопросы – предоставляется возможность оценить или выбрать варианты ответов в рамках нескольких категорий или измерений. С помощью матриц можно получить более подробную информацию о мнениях респондентов.
При формулировке вопросов используйте простой и понятный язык без сложных терминов или двусмысленностей. Не задавайте вопросы с двойным отрицанием, они могут запутать респондентов.
Не включайте в анкету слишком много вопросов, задавайте только те, которые будут действительно полезны для вашего исследования. Слишком длинные опросники утомляют респондентов, что приводит к уменьшению количества тех, кто проходит опрос до конца.
Дизайн онлайн опросника играет важную роль в привлечении респондентов и повышении уровня участия. Он должен быть простым и интуитивно понятным, не перегруженным лишними элементами, чтобы не отвлекать от сути вопросов. Используйте цветовую гамму, шрифты, логотип из корпоративного брендбука, это поможет повысить доверие респондентов к проводимому опросу.
Размещайте вопросы и ответы таким образом, чтобы они были легко читаемыми. Используйте понятные и логические заголовки, разделите вопросы на блоки или разделы, чтобы респонденты могли легко ориентироваться. Рекомендуется отображать прогресс опроса, чтобы можно было видеть, сколько вопросов осталось до завершения анкетирования.
Опрос должен начинаться с приветственной страницы, на которой нужно разъяснить его цели и предложить небольшой бонус. После завершения анкеты надо поблагодарить респондентов за потраченное время.
Визуальный конструктор опросов на ПК
Платформа для создания опросов FOQUZ включает простой и удобный визуальный конструктор анкет и базу готовых шаблонов. Можно создать опросник с нуля или воспользоваться одним из образцов, адаптировав его под свои цели и задачи.
Конструктор поддерживает около 20 типов закрытых, полузакрытых и открытых вопросов. Кроме того, можно настраивать логику и ветвление. Визуальный интерфейс делает процесс создания анкеты простым и быстрым, пользователю не требуются знания и навыки программирования.
Если вы проводите специфическое исследование или вам нужно создать опрос для уникального продукта, то анкету придется создавать с нуля. Во всех остальных случаях целесообразно воспользоваться готовым шаблоном, поменяв его под тематику опроса и сферу бизнеса. В базе шаблонов FOQUZ содержится большое количество образцов, составленных профессиональными маркетологами.
Конструктор FOQUZ позволяет настроить дизайн опросника в соответствии с вашим брендбуком. Для кастомизации доступен широкий спектр инструментов – выбор цветовой гаммы, шрифтов, использование логотипа и прочее. Анкеты создаются в адаптивной верстке, поэтому корректно отображаются на устройствах с разным размером экрана.
FOQUZ предлагает несколько вариантов рассылки электронных анкет, чтобы вы могли выбрать наиболее эффективные каналы для конкретной ситуации и целевой аудитории. Для каждого опроса генерируется уникальная ссылка, которую можно отправить по электронной почте, через мессенджеры и в смс-сообщениях. Эти каналы применяются в тех случаях, когда у вас есть контакты лояльной аудитории – к примеру, постоянных клиентов.
Система позволяет поделиться ссылкой на анкету в социальных сетях, чтобы привлечь к опросу большую аудиторию. Также можно разместить ссылку на опрос в таргетированной контекстной рекламе, чтобы вашу анкету заполнило как можно больше пользователей.
Опрос, созданный в конструкторе FOQUZ, можно встроить на корпоративный сайт, в блог или на страницу интернет-магазина. Для этого надо скопировать сгенерированный код и вставить его непосредственно на нужную веб-страницу или во всплывающее окно.
FOQUZ генерирует QR-коды, которые могут быть добавлены на печатные материалы или визитные карточки. Респонденты могут отсканировать QR-код с помощью мобильного устройства и попасть непосредственно на опрос.
Платформа имеет функционал для создания сценариев анкетирования. К примеру, можно настроить отправку автоматических напоминаний респондентам, которые еще не заполнили опрос. Это поможет повысить уровень участия и получить больше информации для анализа.
Ответы респондентов хранятся в общей базе данных, по ним можно строить статистику и аналитику в режиме реального времени. Можно отслеживать количество заполненных анкет, проценты ответов на различные вопросы и другие показатели. Это дает возможность оперативно анализировать данные и своевременно реагировать, если результаты не оправдывают ожидания.
FOQUZ предоставляет инструменты для построения графиков и диаграмм, фильтрации и сегментирования ответов на основе разных параметров. При необходимости можно экспортировать полученные данные для дальнейшего анализа в других программных пакетах. Вся информация защищена и хранится в безопасной облачной среде, с соблюдением требований законодательства по защите данных.