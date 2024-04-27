CPU Over Temperature Error — что это значит и что делать?

CPU Over Temperature Error — это критическая ошибка, которая появляется при перегреве процессора на компьютера. Есть несколько причин, по которым операционная система может провоцировать эту ошибку.

В первую очередь, ошибку может вызвать обычный глюк операционной системы Windows. Такое происходит, когда пользователь запускает игру на ультра-настройках или работает в тяжелых программах. Производительность компьютера или ноутбука повышается до 100 %, из-за чего кулеры не успевают сработать и охладить процессор. ПК выдает эту ошибку и перезагружается.

Данную ошибку нельзя оставлять без внимания. Если процессор однажды перегрелся, значит проблемы с системой охлаждения все-таки существуют.

Загрязненный кулер или загрязненная внутренняя часть компьютера Загрязненный кулер и забитые отверстия в корпусе устройства, которые служат для воздухообмена, может стать причиной появления надписи «CPU Over Temperature Error». Рекомендуется регулярно раз в полгода продувать персональный компьютер от пыли и грязи, собирающейся внутри устройства. Инструкция по очищению от грязи и пыли ПК: Открутить два винта, которые удерживают боковую крышку девайса. Взять компрессор, которые преждназначен специально для продувки персональных компьютеров или ноутбуков. С помощью струи воздуха очистить ПК изнутри. желательно эту процедуру делать на балконе или на улице, чтобы не пылить в квартире. Предварительно нужно раскрутить шурупы, которые удерживают кулер над процессором и снять вентилятор. Теперь рекомендуется продуть струей воздуха вентилятор, которые предназначается для активного воздушного охлаждения центрального процессора. После того, как продувка была выполнена, рекомендуется обратить внимание на термопасту и при необходимости нанести новую.

Высохла термопаста и ее замена Вообще эти две причины и процедуры их решения должны быть неразделимы. После снятия кулера с процессора желательно менять и термопасту. Поэтому процесс замены термопасты будет следующим: Очистить центральный процессор от старой термопасты. Это нужно делать аккуратно, чтобы кусочки сухой пасты не попали на другие детали компьютера. После того, как компьютер будет очищен, рекомендуется нанести слоем в 1 мм новую термопасту на поверхность процессора. Ее нужно равномерно размазать по всей поверхности лопаткой, которая прилагается в комплекте с тюбиком термопасты. После этого нужно поставить кулер обратно, прикрутить его винтами. Закручивать винты нужно по диагонали, чтобы не допустить перекос, который может привести к выходу из строя процессора.

Вышедший из строя кулер и его замена Перед отсоединением кулера нужно посмотреть, крутятся ли лопасти у вентилятора. Возможно, что из-за выхода кулера из строя, процессор сильно перегревается. Поэтому нужно будет заменить старый вентилятор новым. Сокет нового кулера должен соответствовать сокету старого, иначе новое устройство просто не встанет на место старого вентилятора.