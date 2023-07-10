Как конвертировать RAW в NTFS без потери данных?

Файловые системы разделов могут повреждаться, приводя к потере доступа к информации на них. В Windows такие диски имеют статус RAW. Он означает, что файловая система неисправна или вовсе отсутствует. Разделы с NTFS нередко повреждаются и получаются этот статус, из-за которого их невозможно открыть. При попытке получить доступ к данным система выдает ошибку. Однако в большинстве случаев возможность восстановить файлы в таком случае остается. Рассмотрим, как это можно сделать двумя разными способами.

1 способ – утилитой DMDE DMDE – это одна из самых популярных утилит для восстановления файлов с поврежденных дисков в Windows. Она позволяет вернуть доступ к данным на неисправном разделе с NTFS или другой файловой системой. Программа портативная и не требует установки в систему. Чтобы воспользоваться ей, выполните следующее: 1. Скачайте программу по ссылке и запустите .exe. 2. Убедитесь, что включен параметр Показать все разделы. Если он отключен, включите его. 3. Выделите накопитель, на котором располагается проблемный раздел, и нажмите ОК. 4. Найдите нужный диск в списке разделов (обычно RAW диски помечены красным крестом) и кликните на кнопку Открыть том. 5. В новой вкладке отобразятся доступные файлы, которые найдены программой на разделе. Убедитесь, что выбран нужный диск. 6. Вернитесь в список разделов, нажав на значок с дисками в верхней части окна. 7. Проверьте, чтобы раздел был выбран правильно, после чего нажмите на кнопку Восстановить. В новом окне подтвердите действия кнопкой Да. 9. Дождитесь окончания процесса восстановления и закройте окно DMDE. Эти действия позволяют возобновить работу файловой системы в большинстве случаев.

2 способ – утилитой TestDisk TestDisk – бесплатная служебная программа для работы с дисками. Она позволяет восстанавливать поврежденные накопители с помощью обширного функционала. Недостатком программы является консольный интерфейс, который может показаться непонятным на первый взгляд. 1. Установите программу (распакуйте архив и запустите файл .exe). Откроется консольное окно программы. Управление в нем осуществляется при помощи клавиатуры. Используйте клавиши со стрелками и кнопку Enter. 2. Выберите пункт Create и нажмите Enter, чтобы начать ведение журнала. Он может помочь в будущем в некоторых случаях. 3. Выберите накопитель, на котором располагается проблемный раздел со статутом RAW, и нажмите Enter. 4. Укажите тип раздела к поиску. Для NTFS дисков нужно выбрать первый пункт Intel. 5. Отметьте пункт Analyse и нажмите Enter, чтобы запустить сканирование поврежденных разделов. 6. В окне программы отобразится список доступных дисков. Нажав латинскую клавишу P на клавиатуре, можно просматривать их содержимое. Чтобы выйти из этого меню, воспользуйтесь кнопкой Q. Выберите нужный RAW раздел стрелками и нажмите Enter. 7. Выберите параметр Write и нажмите на кнопку Enter на клавиатуре. 8. Нажмите на клавишу Y, чтобы подтвердить действия. 9. Программа восстановит раздел и предложит выполнить перезапуск ПК. После перезагрузки диск вернется в исправное состояние и вы получите доступ к файлам на нем.