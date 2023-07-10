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Инструкции 10.07.2023 3 минуты

Как конвертировать RAW в NTFS без потери данных?

Инструкции по конвертации жестких дисков из RAW в NTFS без потери данных.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Файловые системы разделов могут повреждаться, приводя к потере доступа к информации на них. В Windows такие диски имеют статус RAW. Он означает, что файловая система неисправна или вовсе отсутствует. Разделы с NTFS нередко повреждаются и получаются этот статус, из-за которого их невозможно открыть. При попытке получить доступ к данным система выдает ошибку. Однако в большинстве случаев возможность восстановить файлы в таком случае остается. Рассмотрим, как это можно сделать двумя разными способами.

1 способ – утилитой DMDE

DMDE – это одна из самых популярных утилит для восстановления файлов с поврежденных дисков в Windows. Она позволяет вернуть доступ к данным на неисправном разделе с NTFS или другой файловой системой. Программа портативная и не требует установки в систему. Чтобы воспользоваться ей, выполните следующее:

1. Скачайте программу по ссылке и запустите .exe.

2. Убедитесь, что включен параметр Показать все разделы. Если он отключен, включите его.

3. Выделите накопитель, на котором располагается проблемный раздел, и нажмите ОК.

DMDE

4. Найдите нужный диск в списке разделов (обычно RAW диски помечены красным крестом) и кликните на кнопку Открыть том.

DMDE

5. В новой вкладке отобразятся доступные файлы, которые найдены программой на разделе. Убедитесь, что выбран нужный диск.

6. Вернитесь в список разделов, нажав на значок с дисками в верхней части окна.

DMDE

7. Проверьте, чтобы раздел был выбран правильно, после чего нажмите на кнопку Восстановить. В новом окне подтвердите действия кнопкой Да.

9. Дождитесь окончания процесса восстановления и закройте окно DMDE.

Эти действия позволяют возобновить работу файловой системы в большинстве случаев.

2 способ – утилитой TestDisk

TestDisk – бесплатная служебная программа для работы с дисками. Она позволяет восстанавливать поврежденные накопители с помощью обширного функционала. Недостатком программы является консольный интерфейс, который может показаться непонятным на первый взгляд.

1. Установите программу (распакуйте архив и запустите файл .exe). Откроется консольное окно программы. Управление в нем осуществляется при помощи клавиатуры. Используйте клавиши со стрелками и кнопку Enter.

2. Выберите пункт Create и нажмите Enter, чтобы начать ведение журнала. Он может помочь в будущем в некоторых случаях.

TestDisk

3. Выберите накопитель, на котором располагается проблемный раздел со статутом RAW, и нажмите Enter.

TestDisk

4. Укажите тип раздела к поиску. Для NTFS дисков нужно выбрать первый пункт Intel.

TestDisk

5. Отметьте пункт Analyse и нажмите Enter, чтобы запустить сканирование поврежденных разделов.

TestDisk

6. В окне программы отобразится список доступных дисков. Нажав латинскую клавишу P на клавиатуре, можно просматривать их содержимое. Чтобы выйти из этого меню, воспользуйтесь кнопкой Q. Выберите нужный RAW раздел стрелками и нажмите Enter.

TestDisk

7. Выберите параметр Write и нажмите на кнопку Enter на клавиатуре.

TestDisk

8. Нажмите на клавишу Y, чтобы подтвердить действия.

9. Программа восстановит раздел и предложит выполнить перезапуск ПК.

После перезагрузки диск вернется в исправное состояние и вы получите доступ к файлам на нем.

Заключение

Восстановить данные на поврежденном разделе возможно в большинстве случаев. Существующие для этого специальные программы способы сделать это автоматически и вернуть пользователю утраченную на неисправном диске информацию. Они позволяют возобновить исправную работу накопителя.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

TestDisk
TestDisk

Версия 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)

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