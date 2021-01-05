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Инструкции 09.04.2026 5 минут

Как управлять компьютером без мышки?

Включение функции управления курсором мышки при помощи клавиатуры и описание программ для управления мышкой с телефона.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При неполадках в работе мышки или полного ее выхода из строя большинство простых пользователей ПК не представляют, как управлять компьютером. Однако в операционных системах Windows всё для этого предусмотрено. И это не только возможность управления посредством горячих клавиш, но и наличие специальной функции, при помощи которой управление курсором мыши можно также осуществлять при помощи клавиатуры.

Кроме того, управлять компьютером можно и при помощи любого современного смартфона, для чего нужно установить специальную программу (как на компьютер, так и на телефон).

Управление мышкой при помощи клавиатуры

Даже если выбрать способ управления компьютером при помощи смартфона, сначала нужно как-то найти и скачать специальную программу. На телефоне это сделать не сложно, а на компьютере без мышки — довольно трудно. В любом случае первое, что требуется сделать — активировать функцию управления курсором мыши посредством клавиатуры.

Рассказываем, как ее включить без использования мышки. Инструкция для Windows 7:

  • Откройте меню "Пуск" (клавиша "Win"), затем при помощи стрелок на клавиатуре выберите элемент "Специальные возможности" и нажмите "Enter".

Меню «Пуск»1

  • В открывшемся окне нажимайте клавишу "Tab" до тех пор, пока в фокусе не окажется элемент "Упрощение работы с мышью". Нажмите "Enter" для перехода в этот раздел "Центра специальных возможностей".

Упрощение работы с мышью

  • Вновь при помощи клавиши "Tab" переместите фокус на флажок "Включить управление указателем мыши", затем нажмите "Пробел", что включить данную опцию.

Включение функции управления указателем с клавиатуры

С этого момента для управления указателем мыши можно использовать следующие клавиши:

  • Перемещение влево/вправо/вниз/вверх: Num 4/6/2/8, соответственно (Num — числовые клавиши в правой части клавиатуры). Если не работает, включите/отключите "Num Lock".
  • Нажатие (клик) левой кнопкой мыши — клавиша "/" (слеш) или "÷" (деление).
  • Клик правой кнопкой мыши — клавиша "—" (минус).

Num Lock клавиши

Инструкция для Windows 10:

  • Нажмите "Win + S" в любом месте экрана, затем впишите в отобразившуюся поисковую строку — "управлять указателем". Выберите стрелками на клавиатуре элемент "Управлять указателем мыши с клавиатуры…" и нажмите "Enter".

Поиск Windows 10

  • Нажимайте клавишу "Tab", пока переключатель "Откл." не окажется в фокусе.

Включение функции управления мышью с помощью клавиатуры в Windows 10

  • Выбрав его, нажмите "Пробел". Снизу отобразятся дополнительные параметры. Рекомендуем увеличить скорость перемещения и ускорение указателя, иначе курсор будет двигаться очень медленно. Для фокусировки на ползунках можно использовать клавишу "Tab", для его перемещения — стрелки клавиатуры.

Увеличение скорости перемещения и ускорения указателя

Клавиши для управления указателем мышки в Windows 10 такие же, что и в Windows 7.

Управление компьютером с телефона

Теперь, когда появилась возможность двигать курсор и кликать мышью, можно запустить браузер, скачать и установить программу, которая облегчит управление компьютером. Такие приложения могут использовать не только пользователи, оставшиеся без мышки, но и вообще все. Ведь эти программы позволяют организовать удаленное управление компьютером посредством смартфона.

Remote Mouse

Remote Mouse — бесплатная программа с говорящим названием. Предназначена для "превращения" смартфона или планшета под управлением iOS или Android в беспроводную мышку (фактически, мобильное устройство становится тачпадом ноутбука). Интерфейс приложения выполнен на английском языке, но никаких сложностей в ее использовании нет. Основное требование — и мобильное устройство, и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Дальнейшие действия:

  • Установите программу Remote Mouse на компьютер и на телефон (есть версии для Android и iOS). Запустите ее на обоих устройствах.
  • Серверный (компьютерный) модуль программы представляет собой миниатюрное окно с настройками подключения. Она может генерировать QR-код для последующего подключения к ПК. При необходимости можно установить пароль, который нужно будет вводить со смартфона при каждом подключении.

Remote Mouse для Windows

  • Запустите приложение на смартфоне, в окне "Выберите компьютер" должно будет отобразиться сетевое имя компьютера — тапните по нему один раз:

Remote Mouse для Android

  • Remote Mouse подключится к компьютеру, и им сразу же можно будет управлять. Программа позволяет не только перемещать указатель мыши и выполнять клики, но и вводить текст в любое открытое приложение на компьютере, а также переключаться между открытыми окнами.

Управление мышкой при помощи Remote Mouse

Главный недостаток Remote Mouse — наличие рекламы (вплоть до показа рекламных видеороликов) в мобильном приложении. Кроме того, в бесплатной версии не работают такие функции, как, управление открытыми окнами и запущенным в текущий момент медиапроигрывателем, эмуляция нажатий специальных (Fn, Ctrl и др.) и комбинаций клавиш Windows.

Monect

Monect — аналог предыдущей программы, также предназначенный для удаленного управления компьютером. Как и Remote Mouse, Monect состоит из двух функциональных модулей — серверного (для ПК) и клиентского (для мобильных устройств). Предусмотрены версии для iOS и Android.

Monect для Windows

Главное преимущество Monect над Remote Mouse — наличие функции удаленного управления компьютером с передачей на телефон/планшет изображения с монитора, а также возможность использования программы в качестве игрового девайса. Эта функция бесполезна для пользователей, нуждающихся только в контроле указателем мыши и клавиатура, однако очень полезна для геймеров. Если игра поддерживает управление джойстиком, рулем или другим игровым приспособлением, то в нее можно будет играть при помощи смартфона.

Использование Monect:

  • Установите и запустите программу на компьютере и мобильном устройстве.
  • В основном окне мобильного приложения коснитесь кнопки "Подключить" в правом нижнем углу.

Подключение к ПК через Monect с телефона

  • Выберите "Wi-Fi" в качестве способа обмена данными, коснувшись соответствующего значка. В центре экрана будет отображено имя компьютера в сети — тапните по нему, чтобы выполнить подключение.

Настройка Monect на Android

  • На экране телефона/планшета отобразится виртуальный тачпад, водите по нему пальцем, чтобы управлять курсором мыши. В нижней части экрана расположены три кнопки — используйте их для кликов (правая, средняя (колесико) и левая кнопки мыши). Ползунок в левой части экрана служит для эмуляции прокрутки колесиком мыши.

Виртуальный тачпад Monect

  • Если перейти во вкладку "Утилиты" и запустить функцию "Удаленный рабочий стол", то на экране мобильного устройства отобразится изображение с монитора, и компьютером также можно будет управлять

Дополнительные функции Monect

У Monect также имеется платный функционал, но бесплатной версии вполне достаточно для решения главной задачи — управления компьютером без мышки.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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