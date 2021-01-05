Как управлять компьютером без мышки?

При неполадках в работе мышки или полного ее выхода из строя большинство простых пользователей ПК не представляют, как управлять компьютером. Однако в операционных системах Windows всё для этого предусмотрено. И это не только возможность управления посредством горячих клавиш, но и наличие специальной функции, при помощи которой управление курсором мыши можно также осуществлять при помощи клавиатуры.
Кроме того, управлять компьютером можно и при помощи любого современного смартфона, для чего нужно установить специальную программу (как на компьютер, так и на телефон).
Управление мышкой при помощи клавиатуры
Даже если выбрать способ управления компьютером при помощи смартфона, сначала нужно как-то найти и скачать специальную программу. На телефоне это сделать не сложно, а на компьютере без мышки — довольно трудно. В любом случае первое, что требуется сделать — активировать функцию управления курсором мыши посредством клавиатуры.
Рассказываем, как ее включить без использования мышки. Инструкция для Windows 7:
- Откройте меню "Пуск" (клавиша "Win"), затем при помощи стрелок на клавиатуре выберите элемент "Специальные возможности" и нажмите "Enter".
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- В открывшемся окне нажимайте клавишу "Tab" до тех пор, пока в фокусе не окажется элемент "Упрощение работы с мышью". Нажмите "Enter" для перехода в этот раздел "Центра специальных возможностей".
- Вновь при помощи клавиши "Tab" переместите фокус на флажок "Включить управление указателем мыши", затем нажмите "Пробел", что включить данную опцию.
С этого момента для управления указателем мыши можно использовать следующие клавиши:
- Перемещение влево/вправо/вниз/вверх: Num 4/6/2/8, соответственно (Num — числовые клавиши в правой части клавиатуры). Если не работает, включите/отключите "Num Lock".
- Нажатие (клик) левой кнопкой мыши — клавиша "/" (слеш) или "÷" (деление).
- Клик правой кнопкой мыши — клавиша "—" (минус).
Инструкция для Windows 10:
- Нажмите "Win + S" в любом месте экрана, затем впишите в отобразившуюся поисковую строку — "управлять указателем". Выберите стрелками на клавиатуре элемент "Управлять указателем мыши с клавиатуры…" и нажмите "Enter".
- Нажимайте клавишу "Tab", пока переключатель "Откл." не окажется в фокусе.
- Выбрав его, нажмите "Пробел". Снизу отобразятся дополнительные параметры. Рекомендуем увеличить скорость перемещения и ускорение указателя, иначе курсор будет двигаться очень медленно. Для фокусировки на ползунках можно использовать клавишу "Tab", для его перемещения — стрелки клавиатуры.
Клавиши для управления указателем мышки в Windows 10 такие же, что и в Windows 7.
Управление компьютером с телефона
Теперь, когда появилась возможность двигать курсор и кликать мышью, можно запустить браузер, скачать и установить программу, которая облегчит управление компьютером. Такие приложения могут использовать не только пользователи, оставшиеся без мышки, но и вообще все. Ведь эти программы позволяют организовать удаленное управление компьютером посредством смартфона.
Remote Mouse
Remote Mouse — бесплатная программа с говорящим названием. Предназначена для "превращения" смартфона или планшета под управлением iOS или Android в беспроводную мышку (фактически, мобильное устройство становится тачпадом ноутбука). Интерфейс приложения выполнен на английском языке, но никаких сложностей в ее использовании нет. Основное требование — и мобильное устройство, и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Дальнейшие действия:
- Установите программу Remote Mouse на компьютер и на телефон (есть версии для Android и iOS). Запустите ее на обоих устройствах.
- Серверный (компьютерный) модуль программы представляет собой миниатюрное окно с настройками подключения. Она может генерировать QR-код для последующего подключения к ПК. При необходимости можно установить пароль, который нужно будет вводить со смартфона при каждом подключении.
- Запустите приложение на смартфоне, в окне "Выберите компьютер" должно будет отобразиться сетевое имя компьютера — тапните по нему один раз:
- Remote Mouse подключится к компьютеру, и им сразу же можно будет управлять. Программа позволяет не только перемещать указатель мыши и выполнять клики, но и вводить текст в любое открытое приложение на компьютере, а также переключаться между открытыми окнами.
Главный недостаток Remote Mouse — наличие рекламы (вплоть до показа рекламных видеороликов) в мобильном приложении. Кроме того, в бесплатной версии не работают такие функции, как, управление открытыми окнами и запущенным в текущий момент медиапроигрывателем, эмуляция нажатий специальных (Fn, Ctrl и др.) и комбинаций клавиш Windows.
Monect
Monect — аналог предыдущей программы, также предназначенный для удаленного управления компьютером. Как и Remote Mouse, Monect состоит из двух функциональных модулей — серверного (для ПК) и клиентского (для мобильных устройств). Предусмотрены версии для iOS и Android.
Главное преимущество Monect над Remote Mouse — наличие функции удаленного управления компьютером с передачей на телефон/планшет изображения с монитора, а также возможность использования программы в качестве игрового девайса. Эта функция бесполезна для пользователей, нуждающихся только в контроле указателем мыши и клавиатура, однако очень полезна для геймеров. Если игра поддерживает управление джойстиком, рулем или другим игровым приспособлением, то в нее можно будет играть при помощи смартфона.
Использование Monect:
- Установите и запустите программу на компьютере и мобильном устройстве.
- В основном окне мобильного приложения коснитесь кнопки "Подключить" в правом нижнем углу.
- Выберите "Wi-Fi" в качестве способа обмена данными, коснувшись соответствующего значка. В центре экрана будет отображено имя компьютера в сети — тапните по нему, чтобы выполнить подключение.
- На экране телефона/планшета отобразится виртуальный тачпад, водите по нему пальцем, чтобы управлять курсором мыши. В нижней части экрана расположены три кнопки — используйте их для кликов (правая, средняя (колесико) и левая кнопки мыши). Ползунок в левой части экрана служит для эмуляции прокрутки колесиком мыши.
- Если перейти во вкладку "Утилиты" и запустить функцию "Удаленный рабочий стол", то на экране мобильного устройства отобразится изображение с монитора, и компьютером также можно будет управлять
У Monect также имеется платный функционал, но бесплатной версии вполне достаточно для решения главной задачи — управления компьютером без мышки.