Как управлять компьютером без мышки?

При неполадках в работе мышки или полного ее выхода из строя большинство простых пользователей ПК не представляют, как управлять компьютером. Однако в операционных системах Windows всё для этого предусмотрено. И это не только возможность управления посредством горячих клавиш, но и наличие специальной функции, при помощи которой управление курсором мыши можно также осуществлять при помощи клавиатуры.

Кроме того, управлять компьютером можно и при помощи любого современного смартфона, для чего нужно установить специальную программу (как на компьютер, так и на телефон).

Управление мышкой при помощи клавиатуры Даже если выбрать способ управления компьютером при помощи смартфона, сначала нужно как-то найти и скачать специальную программу. На телефоне это сделать не сложно, а на компьютере без мышки — довольно трудно. В любом случае первое, что требуется сделать — активировать функцию управления курсором мыши посредством клавиатуры. Рассказываем, как ее включить без использования мышки. Инструкция для Windows 7: Откройте меню "Пуск" (клавиша "Win"), затем при помощи стрелок на клавиатуре выберите элемент "Специальные возможности" и нажмите "Enter". 1 В открывшемся окне нажимайте клавишу "Tab" до тех пор, пока в фокусе не окажется элемент "Упрощение работы с мышью". Нажмите "Enter" для перехода в этот раздел "Центра специальных возможностей". Вновь при помощи клавиши "Tab" переместите фокус на флажок "Включить управление указателем мыши", затем нажмите "Пробел", что включить данную опцию. С этого момента для управления указателем мыши можно использовать следующие клавиши: Перемещение влево/вправо/вниз/вверх: Num 4/6/2/8, соответственно (Num — числовые клавиши в правой части клавиатуры). Если не работает, включите/отключите "Num Lock".

Нажатие (клик) левой кнопкой мыши — клавиша "/" (слеш) или "÷" (деление).

Клик правой кнопкой мыши — клавиша "—" (минус). Инструкция для Windows 10: Нажмите "Win + S" в любом месте экрана, затем впишите в отобразившуюся поисковую строку — "управлять указателем". Выберите стрелками на клавиатуре элемент "Управлять указателем мыши с клавиатуры…" и нажмите "Enter". Нажимайте клавишу "Tab", пока переключатель "Откл." не окажется в фокусе. Выбрав его, нажмите "Пробел". Снизу отобразятся дополнительные параметры. Рекомендуем увеличить скорость перемещения и ускорение указателя, иначе курсор будет двигаться очень медленно. Для фокусировки на ползунках можно использовать клавишу "Tab", для его перемещения — стрелки клавиатуры. Клавиши для управления указателем мышки в Windows 10 такие же, что и в Windows 7.

Управление компьютером с телефона Теперь, когда появилась возможность двигать курсор и кликать мышью, можно запустить браузер, скачать и установить программу, которая облегчит управление компьютером. Такие приложения могут использовать не только пользователи, оставшиеся без мышки, но и вообще все. Ведь эти программы позволяют организовать удаленное управление компьютером посредством смартфона.

Remote Mouse Remote Mouse — бесплатная программа с говорящим названием. Предназначена для "превращения" смартфона или планшета под управлением iOS или Android в беспроводную мышку (фактически, мобильное устройство становится тачпадом ноутбука). Интерфейс приложения выполнен на английском языке, но никаких сложностей в ее использовании нет. Основное требование — и мобильное устройство, и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Дальнейшие действия: Установите программу Remote Mouse на компьютер и на телефон (есть версии для Android и iOS). Запустите ее на обоих устройствах.

Серверный (компьютерный) модуль программы представляет собой миниатюрное окно с настройками подключения. Она может генерировать QR-код для последующего подключения к ПК. При необходимости можно установить пароль, который нужно будет вводить со смартфона при каждом подключении. Запустите приложение на смартфоне, в окне "Выберите компьютер" должно будет отобразиться сетевое имя компьютера — тапните по нему один раз: Remote Mouse подключится к компьютеру, и им сразу же можно будет управлять. Программа позволяет не только перемещать указатель мыши и выполнять клики, но и вводить текст в любое открытое приложение на компьютере, а также переключаться между открытыми окнами. Главный недостаток Remote Mouse — наличие рекламы (вплоть до показа рекламных видеороликов) в мобильном приложении. Кроме того, в бесплатной версии не работают такие функции, как, управление открытыми окнами и запущенным в текущий момент медиапроигрывателем, эмуляция нажатий специальных (Fn, Ctrl и др.) и комбинаций клавиш Windows.