Сбой подключения с ошибкой 651 — что делать?

Ошибка 651 при подключении к сети в Windows возникает по разным причинам. Источник неполадки может находиться как на компьютере, так и в роутере или у провайдера. Способов решения сбоя существует много. Разберем, что делать, если при подключении к сети появляется ошибка 651. Рассмотрим несколько путей решения для разных случаев.

Решение проблемы на стороне компьютера Для начала следует выявить возможные неисправности компьютера и его операционной системы. В большинстве именно они приводят к появлению ошибки 651. Разберем несколько действий, которые нужно сделать, чтобы исправить сбой.

Перезапуск компьютера В первую очередь стоит полностью перезапустить компьютер. Для этого выключите его, отключите от сети, подключите повторно спустя 30-60 секунд и запустите с кнопки. Это позволит совершить полную перезагрузку устройства. При перезапуске ПК некоторые его компоненты заново определяются системой, что часто помогает избавиться от неполадок.

Запуск встроенной службы устранения ошибок В Windows есть встроенная утилита для поиска и исправления неполадок с сетью. Она автоматически выявляет проблемы и пробует устранить их. Если программе удается это сделать, доступ к интернету возобновляется. Чтобы воспользоваться этой службой, щелкните правой кнопкой по значку сети в трее на панели задач и выберите пункт Диагностика неполадок. Программа выполнит поиск ошибок и, по возможности, исправит их. Это может помочь избавиться от сбоя 651.

Отключение антивирусов и фаерволов Антивирусная защита, фаерволы и другие программы, влияющие на работу интернета могут приводить к ошибкам подключения, в том числе к сбою 651. Чтобы возобновить исправную работу сети, стоит попробовать временно отключить или удалить их. Если после этого проблема уйдет, ее причина была в этих приложениях. В таком случае потребуется удалить их или заменить на аналоги.

Повторная настройка сети в ОС Можно также попробовать повторно сконфигурировать интернет в настройках Windows. Для этого кликните ПКМ по иконке сети в трее и нажмите на пункт Центр управления сетями и общим доступом. В появившемся окне щелкните на ссылку Создание и настройка нового подключения, выберите пункт Подключение к Интернету и проследуйте дальнейшим инструкциям программы по настройке сети.



Проверка сетевой карты и кабеля Ethernet или адаптера Wi-Fi Если программные решения, приведенные выше, не помогли, стоит проверить сетевую карту и кабель или адаптер беспроводной сети. Для начала осмотрите провод Ethernet, если подключение осуществляется с помощью него. Обратите внимание на коннектор кабеля, провод не должен отходить от него. Осмотрите сетевую плату или адаптер Wi-Fi на наличие повреждений. Если вы используете USB устройство для беспроводного соединения, переподключите его в другой разъем. Если на вашем ПК установлена отдельная сетевая карта, можно также попробовать подключить сеть напрямую к материнской плате, чтобы использовать встроенный в нее адаптер.

Диагностика неполадок роутера Если ни один из предыдущих способов решения не помог, вероятнее всего, причина проблемы кроется не ПК. В таком случае стоит проверить роутер, если он используется для соединения с интернетом. Попробуйте перезапустить устройство и переподключить все провода от него. Можно также проверить настройки роутера в панели администратора. Чтобы попасть в нее, нужно использовать браузер на компьютере. Для этого нужно указать в адресной строке команду для входа (обычно это 192.168.0.1 или 192.168.1.1) и ввести данные аккаунта.