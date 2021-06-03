Как подключить второй монитор к компьютеру?

Прежде чем приступать к решению этой задачи, нужно определить возможность подключения к имеющемуся компьютеру дополнительного монитора. Основных требований всего три (последнее — необязательное):

Наличие второго видеоразъема для подключения монитора в конструкции видеокарты или материнской платы (если используется интегрированная видеокарта). Это можно определить визуально или из технической документации к оборудованию. Но даже если такого видеоразъема нет, два монитора можно подключить к одному и тому же разъему, но только в режиме дублирования изображения. Наличие кабеля, который бы подходил, как к монитору, так и к дополнительному видеовыходу компьютера. Отсюда следует, что и монитор, и компьютер должны иметь одинаковые типы коннекторов (разъемов). Однако в некоторых случаях можно использовать переходники. Наличие переходника или адаптера. Только для тех случаев, когда на мониторе и компьютере используются разные видеоразъемы. Или, к примеру, имеется кабель, подходящий только к монитору или только компьютеру. Если же на компьютере отсутствует дополнительный видеопорт, продублированное изображение на второй дисплей можно вывести при помощи разветвителя.

Настраивать обычно ничего не требуется. Если все подключить правильно, операционная система сама распознает второй монитор и предложит варианты проецирования изображения с видеокарты — повторение (на обоих мониторах одна картинка) или расширение (когда два монитора, работают как один). Но, возможно, тот или иной режим придется задействовать вручную — это довольно простая процедура, но о ней немного позже. Сначала разберемся в типах разъемов, кабелях и переходниках — если их в наличии нет, то, следовательно, нужно будет отправиться в магазин за покупками. Вопрос в том, что именно покупать.

Определяем наличие дополнительных видеоразъемов на компьютере Если по каким-то причинам в интернете не удалось найти информацию о возможности подключения второго дисплея к конкретной модели материнской платы или видеокарты, остается лишь выяснить это самостоятельно путем визуального осмотра задней части системного блока. Дополнительный разъем, как правило, располагается рядом с видеоразъемом, в который подключен основной монитор. Пока только определим их присутствие, а уже потом будем выяснять, какой кабель или переходник потребуется приобрести. В случае с современными материнскими платами, поддерживающими подключение дополнительных дисплеев, картина будет следующей: Если же подключение второго монитора осуществляется к видеокарте, то и в ее конструкции будут присутствовать подобные разъемы. На изображении ниже приведено два примера: первый — это устаревшие или сильно бюджетные графические адаптеры, второй — современные. И на первом, и на втором изображении приведены лишь по два из множества возможных вариантов типов разъемов и их расположения друг относительно друга. Важный момент — в некоторых случаях второй монитор можно подключить к компьютеру, в котором одновременно присутствуют, как интегрированная (т.е. встроенная в материнскую плату), так и внешняя видеокарта, и обе — имеют всего по одному видеоразъему. Т.е. если на материнской плате и внешней графической карте, к примеру, предусмотрены по одному VGA-разъему, то они могут использоваться для подключения двух мониторов. Но это возможно только в случае, если BIOS/UEFI материнской платы поддерживает соответствующую технологию. Этот вопрос рассматривается в последней части статьи.

Сравниваем видеоразъем на компьютере с разъемом монитора Наиболее удачное стечение обстоятельств — это когда и на дисплее, и на компьютере присутствуют видеоразъемы одного типа. Их достаточно сравнить визуально — каждый отдельный вид коннектора имеет свою собственную уникальную конструкцию. Мониторы также могут иметь один единственный или несколько видеоразъемов, как показано на этой фотографии: Если коннекторов в конструкции дисплея несколько, можно пользоваться любым из них. Обычно монитор автоматически начинает принимать сигнал из того порта, к которому в данный момент подключен кабель. Если этого не происходит, тогда потребуется немного покопаться в меню настроек монитора. Нужные параметры обычно находятся в разделе с названием вроде «Input Source» или «Источник сигнала», если меню русифицировано: Обычно в меню настроек монитора присутствует возможность включения опции автоматического определения источника сигнала. На изображении выше этого не видно, но здесь на этом: Как можно заметить, опция «Auto Select», т.е. «Автоматический выбор» в данном конкретном случае отключена, но ее несложно активировать.

Выбираем кабель для подключения второго монитора Теперь самый ответственный момент для пользователей, у кого нет подходящего кабеля — его приобретение. В отличие, к примеру, от телефона, мы не можем взять с собой дисплей в магазин, чтобы консультант подобрал подходящий кабель для его подключения (можно, конечно, но не стоит из-за соображений безопасности, монитор — вещь немаленькая и очень хрупкая). В общем, лучше самому понять, что именно покупать. А для этого достаточно определить название видеоразъема. На некоторых материнских платах, видеокартах и мониторах видеоконнекторы подписаны, но не всегда (можно убедиться по изображениям выше). Потому осматриваем имеющийся разъем и сравниванием его с тем, что показано на фотографиях ниже. Напротив каждого коннектора мы также привели фото кабеля: VGA (также может именоваться как «D-Sub»). Считается устаревшим, но используется до сих пор (чаще присутствует в мониторах, а вот в видеокартах производства даже середины 2010-х может отсутствовать). Разъем обычно имеет синий или черный цвет, как и штекеры на кабеле: DVI-D (Dual Link) и DVI-I (Dual Link). Разъемы белого цвета, отличающиеся друг от друга количеством контактов. У DVI-I их на 4 больше. Отличить разъемы несложно — 4 дополнительных контакта расположены как бы вокруг вытянутого контакта, вынесенного в сторону от основной группы контактов: HDMI. Здесь также существует несколько вариантов конструкции портов. Наиболее часто в материнских платах, видеокартах и мониторах используется HDMI-разъемы в форм-факторе «Type A» (Standard) или «Type C» (mini-HDMI). Выглядит они следующим образом: DisplayPort. Данный порт по габаритным размерам примерно соответствует HDMI-порту, но имеет конструктивные различия, сразу бросающиеся в глаза: А это уже самый современный тип видеопортов. Чаще всего встречаются два типа таких интерфейсов: Thunderbolt 2 и Thunderbolt 3. Итак, мы определили тип разъема. Остается купить кабель и просто подключить монитор к компьютеру. Но это только в случае, если на ПК и дисплее имеются аналогичные порты. Если же это не так, тогда предстоит докупить еще и переходник (ну или только его при наличии какого-нибудь кабеля).

Выбираем переходник или адаптер Переходники и адаптеры в данном случае следует различать. Первые — это дешевые устройства без электронной начинки. Адаптеры же имеют электронную начинку, что увеличивает их стоимость в несколько раз. Рассмотрим несколько подобных устройств. Переходники VGA-DVI Чаще всего пользователи сталкиваются с проблемой подключений монитора с VGA-портом к компьютеру с DVI-D/DVI-I, или наоборот (реже). К счастью, существуют переходники для обоих направлений, т.е. VGA-DVI и DVI-VGA, и для всех разновидностей DVI-портов. Вот так выглядят переходники VGA-DVI-I (Dual Link) и VGA-DVI-I (Single Link): Существуют и обратные переходники, т.е. от DVI-I на VGA. Существуют, кстати, и специальные кабели-переходники, оснащенные разными типами коннекторов. Вот, например, кабель DVI-I (Single Ling) на VGA: Переходники DVI — HDMI Здесь все то же самое, что и в предыдущем случае, только вместо VGA в переходниках предусмотрен HDMI-разъем (как правило, стандартного форм-фактора). Вот два типа переходников — от HDMI к DVI и в обратную сторону: Универсальные адаптеры Для подключения, например, VGA-монитора к современному видеоразъему используются не переходники, а цифровые адаптеры с электронной начинкой. Они существуют для любых типов коннекторов, причем есть и универсальные — поддерживающие подключение кабелей от нескольких типов видеоразъемов одновременно. Вот, к примеру, адаптер позволяющий объединить монитор с компьютером посредством DVI, VGA, HDMI и DisplayPort-кабелей. Это же справедливо и для самых современных разъемов Thunderbolt. Вот, к примеру, адаптер Thunderbolt — VGA: Разветвители (сплиттеры) С этими устройствами дела обстоят примерно так же, как и с адаптерами, т.е. на рынке присутствуют разветвители для любых типов видеоразъемов. Так выглядят сплиттеры для VGA и HDMI (здесь показан даже целый HDMI-тройник): Другими словами, вне зависимости от того, какие присутствуют дополнительные видеоразъемы на компьютере, всегда есть способ вывести картинку на второй монитор (и так же — вне зависимости от того, какой в нем предусмотрен видеоразъем). Ну а если дополнительных разъемов на компьютере нет, то не составит труда вывести изображение на второй дисплей при помощи сплиттера, но жаль, что только продублированное.

Настройка второго монитора Как отмечалось выше, операционная система Windows самостоятельно определяет факт подключения второго дисплея, автоматически выводя на него изображение. Но если этого не происходит либо требуется изменить режим работы пары мониторов, тогда придется немного покопаться в настройках системы. В случае с Windows 7: Кликаем правой кнопкой мыши по пустому месту рабочего стола и выбираем из контекстного меню пункт «Разрешение экрана». Если второй монитор определен системой, то это можно будет понять по изображению экрана «1» и «2» в открывшемся окне. Если же там изображен всего один экран, нажимаем кнопку «Найти». Для настройки разрешения того или иного монитора, нужно предварительно кликнуть мышкой по экрану «1» или «2», а ниже — выставить нужное значение в параметре «Разрешение».

Параметр «Несколько экранов» (отображается в случае успешного обнаружения системой второго монитора) определяет режим вывода на них изображения. Помимо возможности отображения отдельных рабочих столов на каждый из мониторов, здесь можно будет включить режим «Дублировать эти экраны» или «Расширить эти экраны». В случае с Windows 8/8.1/10 все действие примерно такие же: Кликаем по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Параметры экрана» из меню. Откроется окно «Дисплей». Нажимаем кнопку «Обнаружить», если система не определила подключение второго монитора самостоятельно. Режим работы двух дисплеев можно настроить здесь же, как и в случае с Windows 7. Но есть и другой способ — просто нажмите комбинацию клавиш «Win + P», затем выберите из отобразившегося меню в правой части основного монитора требуемый режим работы. Режим «Повторяющийся» — это аналог режима «Дублировать эти экраны» у Windows 7. Управлять параметрами дисплеев, подключенных к одной и той же видеокарте, можно и из драйвера. А если система не может обнаружить второй заведомо исправный и правильно подключенный дисплей, то, возможно, он отключен в настройках драйвера. Например, в случае с графическими картами NVIDIA это осуществляется из приложения «Панель управления NVIDIA» (для ее запуска также нужно кликнуть правой кнопкой мыши по пустому месту рабочего стола и выбрать одноименный пункт). Конкретней — в подразделе «Установка нескольких дисплеев», который находится в разделе «Дисплей»: Включение и отключение мониторов осуществляется путем установки/снятия флажка в блоке «Выберите дисплеи…». В случае с драйвером AMD настройки осуществляются из приложения «Catalyst Control Center», запускающегося так же, как и «Панель управления NVIDIA». Нужные настройки находятся во вкладке «Управление рабочим столом» в разделе «Создание и расположение экранов»: На изображении выше выделена строка «…создать группы дисплеев AMD…» — здесь не видно, но это кликабельный элемент, использующийся как раз для автоматической настройки драйвера видеокарты таким образом, чтобы она выводила на изображение на несколько мониторов. А кнопка «Найти дисплеи» используется для обнаружения видеокартой дополнительного монитора.