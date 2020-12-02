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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как подключить Bluetooth-наушники к компьютеру?

Инструкция по подключению Bluetooth-наушников к компьютеру.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если компьютер оборудован Bluetooth-адаптером, то подключение к нему наушников или любых других беспроводных устройств осуществляется практически без участия пользователя — в автоматическом режиме. Обычно достаточно просто включить у наушников функцию сопряжения с Bluetooth-адаптером ПК нажатием определенной кнопки или переключением переключателя (зависит от типа и модели оборудования), затем дать операционной системе команду на подключение.

Именно с этим у пользователей и могут возникнуть сложности. Рассмотрим, как выполняется подключение наушников к компьютеру стандартными средствами ОС Windows.

ШАГ 1 — ОПРЕДЕЛЕИТЬ НАЛИЧИЕ BLUETOOTH НА КОМПЬЮТЕРЕ

Любые портативные компьютеры — ноутбуки, нэтбуки и т.д. — с завода оборудуются беспроводным Bluetooth-адаптером. В случае со стационарными ПК это не всегда так. Потому первым шагом к подключению Bluetooth-наушников к компьютеру станет определение наличия этого адаптера. Полную инструкцию по данному вопросу можно прочитать в статье "Как узнать, есть ли на компьютере Bluetooth?".

Определить наличие Bluetooth можно следующим образом:

  • Осмотрите системный трей (область возле часов), в нем должен присутсвовать характерный для Bluetooth значок. Так он выглядит, например, в операционных системах Windows 7:

Значок Bluetooth в трее1

  • А это значок Bluetooth в операционных системах Windows 10 (находится в области уведомлений):

Значок Bluetooth в Windows 10

Отсутствие значка может означать, что в компьютере нет Bluetooth-адаптера, он был выключен программно либо в системе не установлен его драйвер или программа, отвечающая за управление устройством. Если точно известно, что беспроводной модуль в ПК имеется, возможно, его следует задействовать в "Диспетчере устройств" и/или установить/переустановить драйвер. Подробней об этом читайте в уже упомянутой выше статье.

ШАГ 2 — ВКЛЮЧИТЬ BLUETOOTH-ПЕРЕДАТЧИК НАУШНИКОВ

Здесь все просто — осмотрите наушники и найдите в их конструкции кнопку или переключатель, обычно помечаемый значком с изображением Bluetooth-технологии. Переключатель/кнопка может быть оснащена светодиодом, который начинает моргать при включении радиомодуля, а затем при успешном подключении устройства к компьютеру — гаснет или начинает гореть постоянно. Например, так выглядит переключатель со светодиодом в обычных компьютерных наушниках:

ШАГ 3 — ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ С КОМПЬЮТЕРОМ

Если на компьютере установлен драйвер на Bluetooth-адаптер, а сам он включен, то подключение наушников к ПК не составит труда. В Windows 7 это делается следующим образом:

  • Кликните правой кнопкой мыши по значку Bluetooth в трее и выберите в выпадающем меню пункт "Добавить устройство".

Меню Bluetooth

  • При отсутствии значка откройте "Панель управления", оттуда перейдите в раздел "Просмотр устройство и принтеров", затем в верхней части окна кликните по кнопке "Добавление устройства":

Панель управления

Добавление Bluetooth-устройства

  • Откроется новое окно, в котором нужно выделить значок наушников, гарнитуры или динамика с названием их производителя/модели, и нажать кнопку "Далее".

Подключение Bluetooth-наушников к ПК

Инструкция для Windows 10:

  • Откройте "Параметры Windows", кликнув по значку с шестеренкой в меню "Пуск".

Меню Пуск

  • В новом окне перейдите в раздел "Устройства".

Параметры Windows

  • Далее в левой части окна выберите "Bluetooth и другие устройства", затем нажмите кнопку "Добавление Bluetooth или другого устройства".

Добавление Bluetooth-устройства

  • Откроется еще одно окно, выберите в нем "Bluetooth мыши, клавиатуры, перья или аудио…".

Подключение к Bluetooth-устройству

  • В отобразившемся списке Bluetooth-устройств кликните два раза по названию наушников.

Подключение Bluetooth-наушников

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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