Если компьютер оборудован Bluetooth-адаптером, то подключение к нему наушников или любых других беспроводных устройств осуществляется практически без участия пользователя — в автоматическом режиме. Обычно достаточно просто включить у наушников функцию сопряжения с Bluetooth-адаптером ПК нажатием определенной кнопки или переключением переключателя (зависит от типа и модели оборудования), затем дать операционной системе команду на подключение.

Именно с этим у пользователей и могут возникнуть сложности. Рассмотрим, как выполняется подключение наушников к компьютеру стандартными средствами ОС Windows.

ШАГ 1 — ОПРЕДЕЛЕИТЬ НАЛИЧИЕ BLUETOOTH НА КОМПЬЮТЕРЕ Любые портативные компьютеры — ноутбуки, нэтбуки и т.д. — с завода оборудуются беспроводным Bluetooth-адаптером. В случае со стационарными ПК это не всегда так. Потому первым шагом к подключению Bluetooth-наушников к компьютеру станет определение наличия этого адаптера. Полную инструкцию по данному вопросу можно прочитать в статье "Как узнать, есть ли на компьютере Bluetooth?". Определить наличие Bluetooth можно следующим образом: Осмотрите системный трей (область возле часов), в нем должен присутсвовать характерный для Bluetooth значок. Так он выглядит, например, в операционных системах Windows 7: 1 А это значок Bluetooth в операционных системах Windows 10 (находится в области уведомлений): Отсутствие значка может означать, что в компьютере нет Bluetooth-адаптера, он был выключен программно либо в системе не установлен его драйвер или программа, отвечающая за управление устройством. Если точно известно, что беспроводной модуль в ПК имеется, возможно, его следует задействовать в "Диспетчере устройств" и/или установить/переустановить драйвер. Подробней об этом читайте в уже упомянутой выше статье.

ШАГ 2 — ВКЛЮЧИТЬ BLUETOOTH-ПЕРЕДАТЧИК НАУШНИКОВ Здесь все просто — осмотрите наушники и найдите в их конструкции кнопку или переключатель, обычно помечаемый значком с изображением Bluetooth-технологии. Переключатель/кнопка может быть оснащена светодиодом, который начинает моргать при включении радиомодуля, а затем при успешном подключении устройства к компьютеру — гаснет или начинает гореть постоянно. Например, так выглядит переключатель со светодиодом в обычных компьютерных наушниках: