Если компьютер оборудован Bluetooth-адаптером, то подключение к нему наушников или любых других беспроводных устройств осуществляется практически без участия пользователя — в автоматическом режиме. Обычно достаточно просто включить у наушников функцию сопряжения с Bluetooth-адаптером ПК нажатием определенной кнопки или переключением переключателя (зависит от типа и модели оборудования), затем дать операционной системе команду на подключение.
Именно с этим у пользователей и могут возникнуть сложности. Рассмотрим, как выполняется подключение наушников к компьютеру стандартными средствами ОС Windows.
ШАГ 1 — ОПРЕДЕЛЕИТЬ НАЛИЧИЕ BLUETOOTH НА КОМПЬЮТЕРЕ
Любые портативные компьютеры — ноутбуки, нэтбуки и т.д. — с завода оборудуются беспроводным Bluetooth-адаптером. В случае со стационарными ПК это не всегда так. Потому первым шагом к подключению Bluetooth-наушников к компьютеру станет определение наличия этого адаптера. Полную инструкцию по данному вопросу можно прочитать в статье "Как узнать, есть ли на компьютере Bluetooth?".
Определить наличие Bluetooth можно следующим образом:
- Осмотрите системный трей (область возле часов), в нем должен присутсвовать характерный для Bluetooth значок. Так он выглядит, например, в операционных системах Windows 7:
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- А это значок Bluetooth в операционных системах Windows 10 (находится в области уведомлений):
Отсутствие значка может означать, что в компьютере нет Bluetooth-адаптера, он был выключен программно либо в системе не установлен его драйвер или программа, отвечающая за управление устройством. Если точно известно, что беспроводной модуль в ПК имеется, возможно, его следует задействовать в "Диспетчере устройств" и/или установить/переустановить драйвер. Подробней об этом читайте в уже упомянутой выше статье.
ШАГ 2 — ВКЛЮЧИТЬ BLUETOOTH-ПЕРЕДАТЧИК НАУШНИКОВ
Здесь все просто — осмотрите наушники и найдите в их конструкции кнопку или переключатель, обычно помечаемый значком с изображением Bluetooth-технологии. Переключатель/кнопка может быть оснащена светодиодом, который начинает моргать при включении радиомодуля, а затем при успешном подключении устройства к компьютеру — гаснет или начинает гореть постоянно. Например, так выглядит переключатель со светодиодом в обычных компьютерных наушниках:
ШАГ 3 — ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ С КОМПЬЮТЕРОМ
Если на компьютере установлен драйвер на Bluetooth-адаптер, а сам он включен, то подключение наушников к ПК не составит труда. В Windows 7 это делается следующим образом:
- Кликните правой кнопкой мыши по значку Bluetooth в трее и выберите в выпадающем меню пункт "Добавить устройство".
- При отсутствии значка откройте "Панель управления", оттуда перейдите в раздел "Просмотр устройство и принтеров", затем в верхней части окна кликните по кнопке "Добавление устройства":
- Откроется новое окно, в котором нужно выделить значок наушников, гарнитуры или динамика с названием их производителя/модели, и нажать кнопку "Далее".
Инструкция для Windows 10:
- Откройте "Параметры Windows", кликнув по значку с шестеренкой в меню "Пуск".
- В новом окне перейдите в раздел "Устройства".
- Далее в левой части окна выберите "Bluetooth и другие устройства", затем нажмите кнопку "Добавление Bluetooth или другого устройства".
- Откроется еще одно окно, выберите в нем "Bluetooth мыши, клавиатуры, перья или аудио…".
- В отобразившемся списке Bluetooth-устройств кликните два раза по названию наушников.