Безопасность компьютера может быть под угрозой — почему появляется и как убрать?

Сообщение "Безопасность компьютера может быть под угрозой" указывает на потенциальные угрозы или недостатки в системе защиты компьютера. Это серьезное предупреждение, требующее немедленного внимания для предотвращения возможных вирусных атак или утечки данных.

настройки антивируса Антивирусное программное обеспечение может быть устаревшим или отключенным. Рекомендуем установить Microsoft Defender и проверить актуальность его настроек: 1. Открыть антивирус. 2. Проверить наличие последних обновлений и обновить при необходимости. 3. Активировать защиту в реальном времени в настройках антивируса.

Недостаточные обновления операционной системы В системе отсутствуют критические обновления безопасности Windows. 1. Открыть Настройки. 2. Перейти в раздел Обновление и безопасность. 3. Запустить проверку обновлений. 4. Установить все доступные обновления безопасности.

Наличие вредоносного ПО В системе может быть обнаружено вредоносное или шпионское программное обеспечение. Решение: 1. Запустить антивирусное программное обеспечение. 2. Выполнить полное сканирование системы. 3. Удалить или поместить в карантин обнаруженные угрозы. Для этой цели отлично подойдет утилита Dr.Web CureIt!

Проблемы с брандмауэром Windows 1. Открыть Настройки в Windows. 2. Перейти в Обновление и безопасность - Безопасность Windows - Брандмауэр и защита сети. 3. Активировать брандмауэр, если он отключен. 4. Настроить параметры брандмауэра для обеспечения оптимальной защиты.

Использование устаревшего ПО В системе установлены устаревшие версии программ, уязвимые для атак. 1. Проверить все установленные программы на наличие доступных обновлений. 2. Обновить программы до последних версий через их официальные сайты, функцию обновления в приложении или через мультиустановщик ZipSoft.

Слабые пароли и настройки безопасности учетных записей Использование простых или старых паролей увеличивает риск несанкционированного доступа. 1. Изменить пароли на всех учетных записях, используя комбинации букв, цифр и спецсимволов. 2. Активировать двухфакторную аутентификацию (где доступно) для дополнительной защиты.