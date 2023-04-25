Сжать этот диск для экономии места и другие возможности сжатия данных в Windows

У многих пользователей ПК возникает потребность сжать данные для экономии пространства на жестком диске. В Windows для этого предусмотрено несколько инструментов, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

Сжатие диска Простой и популярный способ сжатия данных — активация соответствующей функции в свойствах диска. Эта настройка работает для разделов с файловой системой NTFS и иногда позволяет существенно сэкономить место. Чтобы применить ее к диску, проделайте следующее: 1. Откройте проводник и зайдите в Этот компьютер. 2. Кликните ПКМ по нужному разделу и нажмите на строку Свойства в контекстном меню. 3. В появившемся окне отметьте галочку около пункта Сжать этот диск и нажмите Применить. 4. В новом окне выберите один из двух типов сжатия: только для диска или для раздела и всех вложенных файлов. Для наилучшего результата стоит выбрать второй вариант. 5. Подтвердите действия, нажав на кнопку ОК. Процесс применения изменений займет некоторое время. Чем больше данных записано на диск, тем дольше будет проходить сжатие. Важно не прерывать этот процесс, не закрывать окна и не выключать компьютер, чтобы избежать проблем с файлами и сбоев в файловой системе.

Атрибут сжатия для папок Другой метод сжатия данных на разделах с NTFS — применение атрибута для папок. В их свойствах предусмотрена специальная настройка, позволяющая экономить пространство накопителя. Этот параметр распространяется только на отдельную папку и ее содержимое. Чтобы применить его, проследуйте инструкции: 1. Кликните ПКМ по сжимаемой папке и выберите пункт Свойства в контекстном меню. 2. В нижней части открывшегося окна, где находится раздел Атрибуты, нажмите на кнопку Другие. 3. Установите галочку напротив строки Сжимать содержимое для экономии места и нажмите ОК для подтверждения действий. Обычно эта настройка не приносит существенных изменений, однако она может быть полезна при малом объеме накопителя, когда важно экономить каждый мегабайт.

Сжатие с использованием CompactOS Еще один способ сжатия — функция CompactOS в Windows. Она позволяет сжать файлы операционной системы. Чтобы воспользоваться ей, нужно открыть командную строку. 1. Введите в поиске на панели задач cmd, кликните ПКМ на пункт Командная строка среди предложенных результатов и выберите Запуск от имени администратора. 2. Чтобы проверить статус сжатия диска в данный момент, используйте команду compact.exe /compactos:query. 3. Для активации функции введите compact.exe /compactos:always. 4. Установить наибольшую степень сжатия можно с использованием команды compact.exe /c /f /exe:LZX, а отключить ее полностью при помощи compact.exe /compactos:never.