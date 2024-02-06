Как очистить журнал защиты Windows 11?

Встроенный защитник Windows 11 ведет историю всех действий и записывает ее в специальный журнал защиты. История в файле занимает место на жестком диске. У некоторых пользователей файлы журналов защиты могут занимать несколько гигабайт свободного места. В таком случае рекомендуется регулярно чистить историю защиты Windows 11.

Существует несколько способов очистки журнала защиты:

Вручную — используя проводник файлов или средство просмотра защиты.

Автоматически — используя локальные политика компьютера, где можно выставить таймер (или через Powershell).

Ручная очистка журнала через проводник файлов Инструкция по очистке журнала через проводник с файлами: 1. В первую очередь нужно включить функцию показа скрытых файлов. Открыть Мой компьютер, войти во вкладку Вид, нажать на пункт Параметры и выбрать Параметры папок. 2. Найти вкладку Вид. Отметить галочкой пункт Показывать скрытые папки и файлы. 3. Теперь нужно скопировать и вставить следующую строку в адресную строку проводника: C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History 4. Открыть каталог History. 5. В открывшемся окне выделить все файлы и удалить их. 6. Нажать на кнопку Да, если система попросит подтверждения удаления файлов. 7. Скопировать следующий путь и вставить в адресную строку проводника: C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans 8. В открывшемся списке из файлов отыскать документ с названием mpenginedb.db. Удалить его. 9. Нажать комбинацию клавиш Win + R. В поисковой строке прописать Windows Security 10. Войти в Защитник от вирусов. Найти Управление настройками и войти в них. 11. Отключить все значки, которые появятся в окне. На этом очистку журнала защитника можно считать законченной.

Удаление истории через журнал событий Все данные сохранены в журнале событий. Через него тоже можно удалить историю, которая занимает большое количества места на компьютере. Инструкция по удалению истории через журнал событий: 1. Открыть меню Пуск. Выбрать в нем пункт Просмотр событий. 2. Найти вкладку Журналы приложений и служб. Нажать на пункт с названием Microsoft. 3. Открыть каталог Windows. 4. В открывшемся списке выбрать Windows Defender. 5. Открыть его и в списке кликнуть по пункту Operational. 6. В правой части экрана отыскать Очистить журнал. Нажать на этот пункт и в диалоговом окне, появившемся на экране, выбрать кнопку Очистить. Процедура удаления будет закончена. Компьютер освободится от некоторого количества занятой памяти.