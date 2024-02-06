Как очистить журнал защиты Windows 11?

Встроенный защитник Windows 11 ведет историю всех действий и записывает ее в специальный журнал защиты. История в файле занимает место на жестком диске. У некоторых пользователей файлы журналов защиты могут занимать несколько гигабайт свободного места. В таком случае рекомендуется регулярно чистить историю защиты Windows 11.
Существует несколько способов очистки журнала защиты:
- Вручную — используя проводник файлов или средство просмотра защиты.
- Автоматически — используя локальные политика компьютера, где можно выставить таймер (или через Powershell).
Ручная очистка журнала через проводник файлов
Инструкция по очистке журнала через проводник с файлами:
1. В первую очередь нужно включить функцию показа скрытых файлов. Открыть Мой компьютер, войти во вкладку Вид, нажать на пункт Параметры и выбрать Параметры папок.
2. Найти вкладку Вид. Отметить галочкой пункт Показывать скрытые папки и файлы.
3. Теперь нужно скопировать и вставить следующую строку в адресную строку проводника:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History
4. Открыть каталог History.
5. В открывшемся окне выделить все файлы и удалить их.
6. Нажать на кнопку Да, если система попросит подтверждения удаления файлов.
7. Скопировать следующий путь и вставить в адресную строку проводника:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans
8. В открывшемся списке из файлов отыскать документ с названием mpenginedb.db. Удалить его.
9. Нажать комбинацию клавиш Win + R. В поисковой строке прописать Windows Security
10. Войти в Защитник от вирусов. Найти Управление настройками и войти в них.
11. Отключить все значки, которые появятся в окне.
На этом очистку журнала защитника можно считать законченной.
Удаление истории через журнал событий
Все данные сохранены в журнале событий. Через него тоже можно удалить историю, которая занимает большое количества места на компьютере.
Инструкция по удалению истории через журнал событий:
1. Открыть меню Пуск. Выбрать в нем пункт Просмотр событий.
2. Найти вкладку Журналы приложений и служб. Нажать на пункт с названием Microsoft.
3. Открыть каталог Windows.
4. В открывшемся списке выбрать Windows Defender.
5. Открыть его и в списке кликнуть по пункту Operational.
6. В правой части экрана отыскать Очистить журнал. Нажать на этот пункт и в диалоговом окне, появившемся на экране, выбрать кнопку Очистить.
Процедура удаления будет закончена. Компьютер освободится от некоторого количества занятой памяти.
Настройка автоматического удаления журнала защитника Windows
Настроить автоматическое удаление журнала защитника можно через Powershell.
1. Нажать по значку поиска в левой нижней части экрана и начать вводить Windows Powershell. Выбрать Windows Powershell.
2. В открывшееся окно командной строки нужно вставить следующую команду:
Set-MpPreference -ScanPurgeItemsAfterDelay N
Где N нужно заменить тем количеством дней, через которое будет очищаться история автоматически. В нашем случае это 7.
3. Нажать Enter, закрыть окно и перезагрузить компьютер.
Теперь система будет автоматически очищать журнал защитник в положенное время.
Настроить автоматическую очистку можно через редактор групповой политики. Процедура настройки такова:
1. Нажать по значку поиска в левой нижней части экрана и ввести gpedit.msc
2. В открывшемся окне нажать по пункту Административные шаблоны и выбрать Компоненты Windows.
3. Открыть каталог Microsoft Defender. Нажать на папку Проверка.
4. Дважды нажать на пункт Включить удаление элементов из папки проверки.
5. Отметить пункт Включено галочкой. В нижней части экрана по названием Параметры выставить количество дней, через которые будет происходит автоматическое удаление.
Затем перезагрузить компьютер. На этом настройку автоматического удаления истории защитника Windows можно считать законченной.