Как очистить очередь печати принтера?

Очередь печати для принтера помогает поочередно создавать необходимые документы. Иногда с некоторыми из них возникают проблемы. Например, одна из текущих задач не может выполниться по определенным причинам. В таком случае нужно очистить очередь, чтобы возобновить исправную работу принтера или МФУ. Это также может быть полезно, когда список документов к печати переполнен. Разберем 4 различных способа очистки печати.
Отключение принтера
На некоторых принтерах очередь печати освобождается после временного отключения на несколько минут. Нужно именно полностью выключить устройство, отключив его от электросети. Запускать принтер можно спустя 5-10 минут после отключения. В некоторых случаях это позволяет сделать очередь документов к печати пустой.
Очистка через меню МФУ
На корпусе большинства многофункциональных устройств и некоторых принтеров есть служебное меню с экраном и кнопками. С его помощью можно выполнять многие действия для обслуживания и настройки девайса. В том числе, иногда оно позволяет очистить очередь печати. Если эта функция есть в меню устройства, воспользовавшись ей, можно освободить список документов к печати.
Параметры Windows
Популярный программный способ — очистка очереди через Параметры Windows. Чтобы воспользоваться им, проделайте следующие шаги:
1. Запустите Параметры любым удобным способом. Например, через меню Пуск.
2. Зайдите в раздел Устройства.
3. Откройте меню Принтеры и сканеры.
4. Найдите нужное устройство в списке, кликните по нему и нажмите на кнопку Открыть очередь.
5. Появится окно со списком документов к печати. Чтобы удалить файл из очереди, выделите его, нажмите на вкладку Документ и выберите пункт Отменить. Для очистки всего списка щелкните на меню Принтер и кликните на ссылку Очистить очередь печати.
6. Список будет очищен. Закройте окно и проверьте работу принтера.
Панель управления Windows
Альтернативный программный способ — освободить очередь через Панель управления. Он также подойдет для более старых изданий Windows. Например, для версий 7, 8 и 8.1, где отсутствует утилита Параметры. Чтобы воспользоваться этим методом, выполните следующее:
1. Откройте Панель управления любым доступным методом. Например, через меню Пуск.
2. Перейдите в раздел Оборудование и звук. В Панели управления должен быть выбран просмотр Категории. Установите его, если выбран другой вид.
3. Откройте меню Устройства и принтеры.
4. Щелкните дважды по нужному устройству в списке оборудования.
5. Чтобы удалить позицию из очереди, выделите ее, откройте вкладку Документ и нажмите Отменить. Для очистки всего списка зайдите в раздел Принтер и щелкните на пункт Очистить очередь печати.
После этих действий список файлов к печати будет пуст.
Заключение
Воспользовавшись одним из четырех доступных методов опустошения очереди печати, можно восстановить работу принтера. Это помогает вернуть устройству работоспособность в случаях, когда она прерывается из-за переполненного списка файлов или наличия в нем поврежденных документов.