Как очистить очередь печати принтера?

Очередь печати для принтера помогает поочередно создавать необходимые документы. Иногда с некоторыми из них возникают проблемы. Например, одна из текущих задач не может выполниться по определенным причинам. В таком случае нужно очистить очередь, чтобы возобновить исправную работу принтера или МФУ. Это также может быть полезно, когда список документов к печати переполнен. Разберем 4 различных способа очистки печати.

На некоторых принтерах очередь печати освобождается после временного отключения на несколько минут. Нужно именно полностью выключить устройство, отключив его от электросети. Запускать принтер можно спустя 5-10 минут после отключения. В некоторых случаях это позволяет сделать очередь документов к печати пустой.

На корпусе большинства многофункциональных устройств и некоторых принтеров есть служебное меню с экраном и кнопками. С его помощью можно выполнять многие действия для обслуживания и настройки девайса. В том числе, иногда оно позволяет очистить очередь печати. Если эта функция есть в меню устройства, воспользовавшись ей, можно освободить список документов к печати.

5. Появится окно со списком документов к печати. Чтобы удалить файл из очереди, выделите его, нажмите на вкладку Документ и выберите пункт Отменить . Для очистки всего списка щелкните на меню Принтер и кликните на ссылку Очистить очередь печати .

4. Найдите нужное устройство в списке, кликните по нему и нажмите на кнопку Открыть очередь .

Популярный программный способ — очистка очереди через Параметры Windows. Чтобы воспользоваться им, проделайте следующие шаги:

Панель управления Windows

Альтернативный программный способ — освободить очередь через Панель управления. Он также подойдет для более старых изданий Windows. Например, для версий 7, 8 и 8.1, где отсутствует утилита Параметры. Чтобы воспользоваться этим методом, выполните следующее:

1. Откройте Панель управления любым доступным методом. Например, через меню Пуск.

2. Перейдите в раздел Оборудование и звук. В Панели управления должен быть выбран просмотр Категории. Установите его, если выбран другой вид.

3. Откройте меню Устройства и принтеры.

4. Щелкните дважды по нужному устройству в списке оборудования.

5. Чтобы удалить позицию из очереди, выделите ее, откройте вкладку Документ и нажмите Отменить. Для очистки всего списка зайдите в раздел Принтер и щелкните на пункт Очистить очередь печати.

После этих действий список файлов к печати будет пуст.