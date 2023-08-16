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Инструкции 17.08.2023 3 минуты

Как очистить кэш оперативной памяти в Windows?

Разные способы очистки кэша оперативной памяти.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Оперативная память может быстро заполняться при активном использовании ПК. Одна из причин этому — кэширование. Система сохраняет кэш в ОЗУ для улучшения производительности и ускорения запуска программ. Иногда его становится слишком много, из-за чего оперативной памяти не хватает. В таком случае может помочь очистка кэша. Рассмотрим, как выполнить ее в Windows разными способами.

Зачем система кэширует данные в ОЗУ?

Кэш — это сохраненные в памяти данные, которые находятся в ней для более быстрого доступа в дальнейшем. В оперативной памяти он сохраняется, чтобы ускорить запуск и выполнение приложений в ОС. Система оставляет в кэше данные программ, которые выполнялись ранее и были закрыты. Windows рассчитывает, что пользователь может запустить их в скором времени. Поэтому ОС сохраняет их в оперативной памяти, чтобы при необходимости получить к ним доступ быстрее, чем с диска.

Отследить объем кэшированной в текущий момент оперативной памяти можно в Диспетчере задач во вкладке Производительность. Для этого перейдите в раздел Память и найдите пункт Кэшировано в нижней части окна.

Как очистить кэш оперативной памяти?

Очистка кэша бывает полезна, когда оперативная память переполнена и свободного объема недостаточно для запуска новых программ. Рассмотрим 3 различных способа очистить кэш ОЗУ в Windows.

1 способ — перезагрузка компьютера

Наиболее простой способ очистить кэш — перезапуск компьютера. Завершая работу, операционная система очищает временно сохраненные в памяти данные. После перезагрузки кэш ОЗУ будет освобожден. Однако не всегда есть возможность перезагрузить ПК. В таком случае можно воспользоваться другим способом.

2 способ — стандартная служба Windows

Другой простой способ — запуск специальной встроенной утилиты в Windows. Этот метод позволяет очистить кэш без применения сторонних программ. Чтобы воспользоваться им, запустите утилиту Выполнить с помощью сочетания клавиш Win+R. Их нужно нажать одновременно. В открывшемся окне выполните команду

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (если у вас 64-битная версия Windows)

или:

C:\Windows\system32\rundll32.exe (если вы используете 32-разрядное издание ОС).

Для этого вставьте нужную команду и нажмите Enter на клавиатуре.

Запуск rundll32

Служба запустится в фоне и спустя 10-20 секунд кэш будет очищен. Проверить результат выполнения можно в Диспетчере задач.

3 способ — утилита RAMMap

Программа RAMMap позволяет очищать кэш ОЗУ и выполнять некоторые другие операции для конфигурации оперативной памяти. Утилита является официальной и выпускается компанией Microsoft. Она портативная и не требует установки.

Файлы программы RAMMap

В открывшемся окне откройте вкладку Empty в верхнем меню и щелкните на пункт Empty Standby List. Кэш будет очищен. Проверить результат можно будет в Диспетчере задач.

Программа rammap

Заключение

Очистка кэша — простой метод освободить оперативную память, когда она переполнена. Он может помочь, если после закрытия приложений ОЗУ все равно остается заполненной. Выполнив очистку, можно расширить объем доступного пространства.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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