Утилита chkdsk — что это, зачем нужна, какие параметры есть?

Утилита chkdsk — это одна из встроенных в Windows служебных программ, которая позволяет автоматически находить и исправлять повреждения и сбои файловой системы дисков. Рассмотрим, как использовать программу и какие дополнения для нее есть в системе.
Что делает chkdsk?
Программа chkdsk позволяет найти и исправить повреждения файловой системы диска и другие ошибки раздела. Она работает в автоматическом режиме и не требует участия пользователя после запуска. С ее помощью можно восстановить работоспособность диска и вернуть доступ к файлам, которые были недоступны из-за неисправностей раздела. Chkdsk — удобный инструмент для быстрого устранения ошибок.
Как запустить chkdsk?
Выполнить chkdsk можно двумя способами — через свойства раздела в Проводнике или в Командной строке. Используя второй метод, можно оптимизировать работу программы, изменив некоторые параметры. Рассмотрим оба способа.
Проводник
Простой способ выполнить проверку раздела с помощью chkdsk — запустить утилиту через свойства диска в Проводнике. Для этого:
1. Откройте каталог Этот компьютер.
2. Щелкните правой кнопкой по проверяемому диску и нажмите на пункт Свойства.
3. В появившемся окне перейдите во вкладку Сервис и кликните на кнопку Проверить.
Завершив работу, программа сообщит об этом в окне с уведомлением. Утилита выведет на экран результат. Нажав на ссылку Показать подробности, можно получить больше информации о выполненной работе в Просмотре событий.
Командная строка
Чтобы воспользоваться утилитой chkdsk через консоль Windows, проследуйте инструкции:
1. Введите команду cmd в строке поиска на панели задач или в меню Пуск.
2. Щелкните ПКМ по пункту Командная строка в результатах поиска и запустите консоль от имени администратора.
3. В появившемся окне введите команду со всеми нужными атрибутами, указав букву диска, и нажмите Enter на клавиатуре. Например: chkdsk C: /f /r (такая конфигурация позволит проверить диск "C" и автоматически исправить найденные ошибки и повреждения файловой системы).
По окончанию работы программа выведет на экран результат выполненных действий.
Какие параметры существуют для chkdsk?
Выполняя chkdsk в Командной строке, можно использовать дополнительные опции, которые позволят запустить команду в определенной измененной конфигурации. Рассмотрим основные атрибуты для утилиты.
/?
Выводит в окно консоли подробную справку о команде со сведениями обо всех доступных параметрах.
/f
Основной параметр, автоматически устраняет ошибки, найденные программой на диске.
/r
Позволяет найти и исправить поврежденные сектора, по возможности, восстановив доступ к данным, которые были записаны на них.
/v
Выводит на экран названия всех файлов, находящихся на диске, во время проверки.
/x
При использовании этого атрибута раздел будет автоматически отключен, если возникнет необходимость. В таком случае остальные параметры перестанут действовать.
/C
Сокращает время выполнения программы, за счет отключения проверки циклов в структуре каталогов диска. Работает только с разделами в файловой системе NTFS.
/i
Позволяет провести менее глубокую проверку записей индекса, ускорив работу утилиты. Параметр возможно использовать только с дисками в NTFS.
Как использовать атрибуты?
Все дополнительные параметры для chkdsk нужно указывать поочередно, через пробел. Они должны располагаться после команды и буквы проверяемого диска или пути к директории. Например:
chkdsk C: /f /v /r
Команда в такой конфигурации позволит выполнить проверку системного диска "C" с автоматическим исправлением найденных неполадок раздела и его файловой системы, а также отображением всех записанных файлов в окне Командной строки во время работы.