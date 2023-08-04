Утилита chkdsk — что это, зачем нужна, какие параметры есть?

Утилита chkdsk — это одна из встроенных в Windows служебных программ, которая позволяет автоматически находить и исправлять повреждения и сбои файловой системы дисков. Рассмотрим, как использовать программу и какие дополнения для нее есть в системе.

Что делает chkdsk? Программа chkdsk позволяет найти и исправить повреждения файловой системы диска и другие ошибки раздела. Она работает в автоматическом режиме и не требует участия пользователя после запуска. С ее помощью можно восстановить работоспособность диска и вернуть доступ к файлам, которые были недоступны из-за неисправностей раздела. Chkdsk — удобный инструмент для быстрого устранения ошибок.

Как запустить chkdsk? Выполнить chkdsk можно двумя способами — через свойства раздела в Проводнике или в Командной строке. Используя второй метод, можно оптимизировать работу программы, изменив некоторые параметры. Рассмотрим оба способа.

Проводник Простой способ выполнить проверку раздела с помощью chkdsk — запустить утилиту через свойства диска в Проводнике. Для этого: 1. Откройте каталог Этот компьютер. 2. Щелкните правой кнопкой по проверяемому диску и нажмите на пункт Свойства. 3. В появившемся окне перейдите во вкладку Сервис и кликните на кнопку Проверить. Завершив работу, программа сообщит об этом в окне с уведомлением. Утилита выведет на экран результат. Нажав на ссылку Показать подробности, можно получить больше информации о выполненной работе в Просмотре событий.

Командная строка Чтобы воспользоваться утилитой chkdsk через консоль Windows, проследуйте инструкции: 1. Введите команду cmd в строке поиска на панели задач или в меню Пуск. 2. Щелкните ПКМ по пункту Командная строка в результатах поиска и запустите консоль от имени администратора. 3. В появившемся окне введите команду со всеми нужными атрибутами, указав букву диска, и нажмите Enter на клавиатуре. Например: chkdsk C: /f /r (такая конфигурация позволит проверить диск "C" и автоматически исправить найденные ошибки и повреждения файловой системы). По окончанию работы программа выведет на экран результат выполненных действий.

Какие параметры существуют для chkdsk? Выполняя chkdsk в Командной строке, можно использовать дополнительные опции, которые позволят запустить команду в определенной измененной конфигурации. Рассмотрим основные атрибуты для утилиты. /? Выводит в окно консоли подробную справку о команде со сведениями обо всех доступных параметрах. /f Основной параметр, автоматически устраняет ошибки, найденные программой на диске. /r Позволяет найти и исправить поврежденные сектора, по возможности, восстановив доступ к данным, которые были записаны на них. /v Выводит на экран названия всех файлов, находящихся на диске, во время проверки. /x При использовании этого атрибута раздел будет автоматически отключен, если возникнет необходимость. В таком случае остальные параметры перестанут действовать. /C Сокращает время выполнения программы, за счет отключения проверки циклов в структуре каталогов диска. Работает только с разделами в файловой системе NTFS. /i Позволяет провести менее глубокую проверку записей индекса, ускорив работу утилиты. Параметр возможно использовать только с дисками в NTFS.