Как посмотреть ошибки на Windows 11?

Ошибки в операционной системе могут возникать по разным причинам. Определить источник сбоя сразу удается не всегда. В таких случаях, чтобы выяснить причину происхождения неполадки, можно воспользоваться служебными утилитами для просмотра прошедших событий и возникших ошибок в ОС.

Основной и наиболее популярный способ просмотреть сведения о прошедших в системе событиях и появившихся ошибках – запустить утилиту Просмотр событий . Это стандартная программа Windows, которая присутствует во всех последних версиях ОС. В ней доступен список выполненных в системе задач. К каждой из них отображаются дата и статус. Утилита помогает определить причины возникших ошибок, чтобы быстро устранить их.

Для открытия программы через службу Выполнить воспользуйтесь комбинацией клавиш Win + R , нажав их одновременно. Введите команду eventvwr.msc в новом окне и щелкните на кнопку ОК . Утилита запустится и станет доступной к использованию.

Быстро открыть журнал также можно при помощи служебного меню кнопки Пуск . Для этого нужно нажать по ней ПКМ и щелкнуть на строку Просмотр событий в появившемся списке команд.

Еще один вариант – перейти в список событий из Управления компьютером . Для этого нужно нажать ПКМ по значку Этот компьютер и кликнуть на пункт Управление в контекстном меню. В открывшемся окне останется выбрать пункт Просмотр событий в правой колонке.

Как использовать Просмотр событий?

Интерфейс программы состоит из четырех основных элементов: панели навигации слева, меню с функциями справа, списка событий в центре и подробной информации о задаче под ним. Чтобы просмотреть сведения о произошедших в ОС сбоях, раскройте категорию Ошибка. В ней отображаются все недавно возникшие неполадки в работе Windows.

Среди сбоев особо выделяются критические. Они отдельно отмечаются в списке. Это наиболее серьезные неполадки, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. К просмотру также доступны предупреждения. Они отделены от ошибок и вынесены в собственную категорию.

Чтобы просмотреть больше сведений, нужно кликнуть на событые ЛКМ дважды.

Стоит помнить о том, что ошибки нормальны для операционной системы. Различные сбои возникают в ОС при работе постоянно, поэтому небольшое их количество считается нормой. Поводом для беспокойств может выступать только наличие чрезмерно большого перечня произошедших неполадок, отображаемых в Просмотре событий. Если ошибок слишком много, стоит изучить каждую из них подробнее, попробовать найти их причину и исправить ее.

Чтобы получить больше информации об ошибке и выявить ее источник, можно выполнить поиск в интернете по коду сбоя. Посмотреть его можно дважды щелкнув по событию в журнале левой кнопкой. Откроется окно с полной информацией об ошибке. В нем будет присутствовать графа Код с номером произошедшего сбоя (виден на скриншоте выше).