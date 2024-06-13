Как сделать проверку целостности системных файлов Windows 10 и 11?

Отсутствие целостности системных файлов в операционных системах Windows 10 и 11 приводит к тому, что перестают запускаться приложения, которые взаимодействовали с этими файлами. Например, очень частым явлением бывает повреждение библиотек, к которым обращаются программы и игры.
Чтобы исправить ситуацию и не переустанавливать операционную систему или программу, которая перестала работать из-за повреждения файлов, разработчики Microsoft устроили в Windows 10 и 11 утилиты для восстановления поврежденных системных файлов.
Встроенные программы для восстановления системных файлов
Есть две программы, восстанавливающие поврежденные библиотеки и другие документы рабочего стороннего и внутреннего программного обеспечения:
- SFC
- DISM
SFC представляет собой команду, которую запускают через командную строку операционной системы. Полная команда имеет следующее написание:
sfc /scannow
Если нужно проверить конкретный файл, а не всю операционную систему, можно использовать команду:
sfc /scanfile=«» (в кавычках указать путь к этому документу)
DISM работает через Powershell или CMD, как и предыдущая команду. У нее есть несколько типов команд, которые отвечают за восстановление различных файлов.
Как работать с командой sfc /scannow?
Инструкция по работе с командой sfc /scannow для проверки целостности системы:
1. Открыть меню Пуск.
2. В открывшемся списке выбрать раздел Служебные.
3. В этом разделе нажать правой кнопкой мыши по пункту Командная строка.
4. Выбрать Запустить командную строку под именем администратора.
5. Прописать команду sfc /scannow
6. Дождаться, пока утилита проверит и восстановить поврежденные системные файлы.
7. Перезагрузить компьютер и попробовать запустить программное обеспечение, которое до этого не запускалось.
Если пользователь знает, в каком файле проблема, необходимо проделать вышеописанные шаги, но вместо команды sfc /scannow запустить sfc /scanfile=«прописать путь к файлу»
При выполнении этой инструкции нужно учесть, что команда не будет восстанавливать те файлы, которые работают в фоновом режиме. Для этого запускают специальную среду восстановления и в ней заново повторяют все вышеописанные действия.
После работы в среде восстановления потребуется также перезагрузить компьютер и запустить операционную систему уже в обычной рабочей среде.
Как работать с программой DISM.exe?
Системные компоненты хранятся в специальных хранилищах операционных систем Windows 10 и Windows 11. Чтобы исправить повреждения в них, потребуется запустить утилиту DISM.exe.
Можно использовать три команды в оболочке Powershell или через командную строку:
- dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth — для получения информации о состоянии и наличии повреждений компонентов Windows. Команда не восстановит данные и файлы. С помощью команды проверяют только ранее записанные значения.
- dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth — проверка целостности и наличия повреждений хранилища компонентов. Обычно занимает до 5 часов в зависимости от емкости жесткого диска и бывает так, что зависает на 30 %.
- dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth — проверяет и автоматически восстанавливает системные файлы Windows. Случается, что проверка может затормозиться в процессе или вообщ зависнуть надолго.
Если пользователь работает через оболочку Powershell, ее тоже необходимо запустить от имени администратора, иначе команды не будут отрабатывать нужные процедуры пользователю.