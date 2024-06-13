Как сделать проверку целостности системных файлов Windows 10 и 11?

Отсутствие целостности системных файлов в операционных системах Windows 10 и 11 приводит к тому, что перестают запускаться приложения, которые взаимодействовали с этими файлами. Например, очень частым явлением бывает повреждение библиотек, к которым обращаются программы и игры.

Чтобы исправить ситуацию и не переустанавливать операционную систему или программу, которая перестала работать из-за повреждения файлов, разработчики Microsoft устроили в Windows 10 и 11 утилиты для восстановления поврежденных системных файлов.

Встроенные программы для восстановления системных файлов Есть две программы, восстанавливающие поврежденные библиотеки и другие документы рабочего стороннего и внутреннего программного обеспечения: SFC

DISM SFC представляет собой команду, которую запускают через командную строку операционной системы. Полная команда имеет следующее написание: sfc /scannow Если нужно проверить конкретный файл, а не всю операционную систему, можно использовать команду: sfc /scanfile=«» (в кавычках указать путь к этому документу) DISM работает через Powershell или CMD, как и предыдущая команду. У нее есть несколько типов команд, которые отвечают за восстановление различных файлов.

Как работать с командой sfc /scannow? Инструкция по работе с командой sfc /scannow для проверки целостности системы: 1. Открыть меню Пуск. 2. В открывшемся списке выбрать раздел Служебные. 3. В этом разделе нажать правой кнопкой мыши по пункту Командная строка. 4. Выбрать Запустить командную строку под именем администратора. 5. Прописать команду sfc /scannow 6. Дождаться, пока утилита проверит и восстановить поврежденные системные файлы. 7. Перезагрузить компьютер и попробовать запустить программное обеспечение, которое до этого не запускалось. Если пользователь знает, в каком файле проблема, необходимо проделать вышеописанные шаги, но вместо команды sfc /scannow запустить sfc /scanfile=«прописать путь к файлу» При выполнении этой инструкции нужно учесть, что команда не будет восстанавливать те файлы, которые работают в фоновом режиме. Для этого запускают специальную среду восстановления и в ней заново повторяют все вышеописанные действия. После работы в среде восстановления потребуется также перезагрузить компьютер и запустить операционную систему уже в обычной рабочей среде.