Как узнать, есть ли на компьютере/ноутбуке Bluetooth?

Все современные и даже относительно старые (времен Windows XP) ноутбуки комплектуются Bluetooth-модулем. Стационарные компьютеры также могут иметь беспроводные Bluetooth-адаптеры, обычно в виде внешнего устройства. Но в настоящее время системные платы для настольных ПК с Bluetooth-адаптерами встречаются часто.

ПРОВЕРКА наличия Bluetooth на ПК Самый простой способ проверить наличие Bluetooth-модуля в компьютере — просмотр технической документации к материнской плате или информации о ней на сайте производителя либо в одном из интернет-магазинов. Если никаких документов к системной плате нет, для начала потребуется определить ее модель. Сделать это можно разными способами, например, при помощи стандартного Windows-приложения "Сведения о системе": Нажмите на клавиатуре комбинацию "Win + R".

В открывшееся окно "Выполнить" скопируйте команду: msinfo32. Нажмите "ОК". 1 Откроется окно "Сведения о системе".

В левой его части выберите элемент "Сведения о системе".

В правой части окна найдите две строки: "Изготовитель основной платы" и "Модель основной платы". Теперь можно выполнить поиск в сети по производителю и модели материнской платы. В нашем случае поисковый запрос будет иметь вид: "ASRock H61M-VS". Если компьютер был куплен в собранном виде, может оказаться, что Bluetooth-адаптер подключен к системной плате в виде внешнего устройства. В простейшем случае он подключается в USB-порт. Такие Bluetooth-модули похожи на обычные USB-флешки, но, как правило, они короче. Проверьте заднюю часть системного блока на наличие USB Bluetooth-адаптера, который может выглядеть примерно так: При продаже компьютеров в собранном виде магазинные специалисты обычно устанавливают беспроводную сетевую плату, совмещающую в себе и Wi-Fi, и Bluetooth-адаптеры. Устанавливается такое устройство в PCIe-слот материнской платы, а выглядит оно примерно так: Обратите внимание на пару разъемов для установки Wi-Fi-антенн. Если подобная сетевая карта в компьютере есть, в задней части системного блока будут расположены антенны (или два разъема для их установки).

Определяем наличие Bluetooth из Windows Bluetooth-адаптер определяется операционной системой Windows в качестве радиомодуля или сетевого адаптера при условии, что на компьютер установлены необходимые драйверы, а сам Bluetooth-модуль не был выключен программно. Первым делом стоит просмотреть список устройств, идентифицированных операционной системой. В нем будет присутствовать и информация по Bluetooth-адаптеру: Запустите приложение "Диспетчер устройств": впишите его название в поиск меню "Пуск" либо выполните команду — devmgmt.msc — в программе "Выполнить" по инструкции выше.

В открывшемся окне найдите раздел "Bluetooth", в нем должно присутствовать название адаптера. Также устройства Bluetooth могут быть отображены в разделе "Радиомодули Bluetooth":