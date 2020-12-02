Как узнать, есть ли на компьютере/ноутбуке Bluetooth?

Все современные и даже относительно старые (времен Windows XP) ноутбуки комплектуются Bluetooth-модулем. Стационарные компьютеры также могут иметь беспроводные Bluetooth-адаптеры, обычно в виде внешнего устройства. Но в настоящее время системные платы для настольных ПК с Bluetooth-адаптерами встречаются часто.
ПРОВЕРКА наличия Bluetooth на ПК
Самый простой способ проверить наличие Bluetooth-модуля в компьютере — просмотр технической документации к материнской плате или информации о ней на сайте производителя либо в одном из интернет-магазинов. Если никаких документов к системной плате нет, для начала потребуется определить ее модель. Сделать это можно разными способами, например, при помощи стандартного Windows-приложения "Сведения о системе":
- Нажмите на клавиатуре комбинацию "Win + R".
- В открывшееся окно "Выполнить" скопируйте команду: msinfo32. Нажмите "ОК".
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- Откроется окно "Сведения о системе".
- В левой его части выберите элемент "Сведения о системе".
- В правой части окна найдите две строки: "Изготовитель основной платы" и "Модель основной платы".
- Теперь можно выполнить поиск в сети по производителю и модели материнской платы. В нашем случае поисковый запрос будет иметь вид: "ASRock H61M-VS".
Если компьютер был куплен в собранном виде, может оказаться, что Bluetooth-адаптер подключен к системной плате в виде внешнего устройства. В простейшем случае он подключается в USB-порт. Такие Bluetooth-модули похожи на обычные USB-флешки, но, как правило, они короче. Проверьте заднюю часть системного блока на наличие USB Bluetooth-адаптера, который может выглядеть примерно так:
При продаже компьютеров в собранном виде магазинные специалисты обычно устанавливают беспроводную сетевую плату, совмещающую в себе и Wi-Fi, и Bluetooth-адаптеры. Устанавливается такое устройство в PCIe-слот материнской платы, а выглядит оно примерно так:
Обратите внимание на пару разъемов для установки Wi-Fi-антенн. Если подобная сетевая карта в компьютере есть, в задней части системного блока будут расположены антенны (или два разъема для их установки).
Определяем наличие Bluetooth из Windows
Bluetooth-адаптер определяется операционной системой Windows в качестве радиомодуля или сетевого адаптера при условии, что на компьютер установлены необходимые драйверы, а сам Bluetooth-модуль не был выключен программно. Первым делом стоит просмотреть список устройств, идентифицированных операционной системой. В нем будет присутствовать и информация по Bluetooth-адаптеру:
- Запустите приложение "Диспетчер устройств": впишите его название в поиск меню "Пуск" либо выполните команду — devmgmt.msc — в программе "Выполнить" по инструкции выше.
- В открывшемся окне найдите раздел "Bluetooth", в нем должно присутствовать название адаптера.
- Также устройства Bluetooth могут быть отображены в разделе "Радиомодули Bluetooth":
Что делать, если Bluetooth на компьютере не работает?
Наличие встроенного или внешнего Bluetooth-адаптера еще не означает, что им можно пользоваться. Для этого в системе должен быть установлен драйвер от Bluetooth-модуля, а последний должен быть включен программно.
Если в "Диспетчере устройств" напротив названия Bluetooth-адаптера стоит значок со стрелкой вниз, это означает, что он выключен. Желтый вопросительный или восклицательный знак обычно означает проблемы с драйвером — либо он не установлен, либо некорректно работает. Если устройство выключено, его можно включить из "Диспетчера устройств": кликните правой кнопкой мыши по названию Bluetooth-модуля, затем выберите пункт "Задействовать":
В случае с ноутбуками Bluetooth-адаптер также может быть выключен из штатной программы, которая по умолчанию устанавливается еще на этапе производства портативного компьютера. Так выглядит эта программа на ноутбуках производства Lenovo:
Также внимательно осмотрите клавиатуру компьютера. В большинстве случаев на ней присутствует специальная кнопка, включающая/выключающая Bluetooth-модуль (возможно, ее нужно нажимать совместно с клавишей "Fn").
Проблему с драйвером эффективнее всего решить посредством его переустановки. Можно воспользоваться драйверами, поставляемыми вместе ноутбуком или материнской платой (для стационарных компьютеров). Их также можно скачать с официального сайта производителя ноутбука или системной платы. Но проще всего воспользоваться специальной программой — менеджером драйверов, который сможет скачать и установить нужное для работы Bluetooth-модуля программное обеспечение в автоматическом режиме.
Можно воспользоваться, например, бесплатной программой DriverHub. Установка драйверов с ее помощью выполняется в два шага:
- Сканирование системы на наличие отсутствующих/устаревших драйверов.
- Установка драйверов (можно обновить все либо только для вашего Bluetooth-адаптера).
Не исключено, что DriverHub (как и любая аналогичная программа) не сможет решить проблему с Bluetooth-адаптером. Обычно это происходит в случае, если на компьютере уже установлен драйвер, но по каким-либо причинам он не функционирует. В подобной ситуации предварительно его следует удалить, что также можно сделать из "Диспетчера устройств": кликните правой кнопкой мыши по названию вашего Bluetooth-адаптера и выберите из выпадающего меню пункт "Удалить устройство", после чего согласитесь с удалением: