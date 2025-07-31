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Инструкции 17.10.2023 3 минуты

Как проверить активацию (лицензию) Windows 10/11?

Инструкции по проверке лицензии / активации Windows 10 и 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для полноценной работы Windows требуется активация ОС. Без лицензии некоторые функции системы недоступны. Кроме того, ОС в таком режиме работает только в течение ограниченного пробного срока. Перед активацией следует проверить текущий статус лицензии. Сделать это можно разными способами. Разберем три основных метода.

Параметры

Основной способ узнать статус активации системы – посмотреть его в Параметрах. Чтобы сделать это, выполните следующее:

1. Зайдите в Параметры любым доступным методом. Например, с помощью сочетания кнопок Win + I (английская i).

2. Откройте раздел Обновление и безопасность.

Обновление и безопасность Windows

3. Выберите пункт Активация в левой колонке.

Активация Windows

В правой части окна в графе Windows будет выведен статус лицензии операционной системы. Если ОС активирована, отобразится значение Система Windows активирована.

Командная строка

Другой метод просмотреть сведения о лицензии – воспользоваться консолью Windows. При помощи специальных команд можно вывести информацию об активации используемой ОС. Чтобы воспользоваться этим способом, проделайте следующее:

1. Найдите Командную строку в поиске на строке задач, кликните по ней правой кнопкой и выберите пункт Запуск от имени администратора. Консоль откроется со всеми нужными правами.

Запуск CMD от имени администратора

2. Введите slmgr /xpr и нажмите Enter. Откроется окно со сведениями о лицензии. В нем будет написано, выполнена ли активация.

slmgr /xpr

3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно.

Есть также дополнительная команда slmgr –ato, которой можно воспользоваться для проверки легальности установленной копии Windows. Если лицензия официальная, после ее выполнения отобразится окно со статусом Активация выполнена успешно. Если же нет – вместо него на экране появится ошибка.

PowerShell

Дополнительный способ проверки, который используется редко, однако может быть полезен в некоторых случаях – просмотр информации о лицензии в PowerShell. Эта утилита является служебной и встроена в Windows. Она выступает в качестве аналога Командной строки. Работает также в консольном режиме.

Чтобы зайти в PowerShell, можно найти утилиту в поиске на строке задач. Следует запускать программу с правами администратора.

PowerShell

Другой способ запустить консоль – щелкнуть ПКМ по значку Пуск и выбрать пункт PowerShell в появившемся списке команд.

PowerShell

После того как утилита запущена, можно приступать к проверке. Для этого нужно выполнить команду:

Get-CimInstance SoftwareLicensingProduct -Filter "Name like 'Windows%'" | where { $_.PartialProductKey } | select Description, LicenseStatus

Скопируйте ее, вставьте в окно PowerShell и нажмите Enter. В окне консоли отобразится статус активации.

PowerShell

Состояние лицензии выводится цифрой. Статус "0" означает, что ОС не активирована. Значение "1" указывает на то, что Windows обладает лицензией. Это значит, что система активирована.

Как активировать Windows?

Основной и единственный полностью легальный способ активировать Windows – приобрести лицензию у Microsoft или в официальных магазинах. Можно купить как цифровую версию, так и коробочное издание операционной системы. Последняя доступна к приобретению, например, во многих магазинах электроники. Купить цифровую лицензию, в свою очередь, можно на официальном сайте Microsoft.

Для удобства можно "привязать" лицензию к своему аккаунту Microsoft. Это позволит избавиться от необходимости каждый раз повторно активировать систему после переустановки или новой инсталляции на другом компьютере. Достаточно будет лишь войти в учетную запись. Активация выполнится автоматически при синхронизации сохраненных в облаке настроек с аккаунта Microsoft. Вот более подробная статья об активации Windows 11.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Виталий

У меня начала появляться табличка, что действие лицензии Виндовс истекает. Надо активировать. Но у меня активирована лицензия. Я проверил согласно вашим указаниям здесь и статус есть, определён цифрой 1. Почему тогда постоянно выскакивает эта табличка?