Как проверить активацию (лицензию) Windows 10/11?

Для полноценной работы Windows требуется активация ОС. Без лицензии некоторые функции системы недоступны. Кроме того, ОС в таком режиме работает только в течение ограниченного пробного срока. Перед активацией следует проверить текущий статус лицензии. Сделать это можно разными способами. Разберем три основных метода.

Параметры Основной способ узнать статус активации системы – посмотреть его в Параметрах. Чтобы сделать это, выполните следующее: 1. Зайдите в Параметры любым доступным методом. Например, с помощью сочетания кнопок Win + I (английская i). 2. Откройте раздел Обновление и безопасность. 3. Выберите пункт Активация в левой колонке. В правой части окна в графе Windows будет выведен статус лицензии операционной системы. Если ОС активирована, отобразится значение Система Windows активирована.

Командная строка Другой метод просмотреть сведения о лицензии – воспользоваться консолью Windows. При помощи специальных команд можно вывести информацию об активации используемой ОС. Чтобы воспользоваться этим способом, проделайте следующее: 1. Найдите Командную строку в поиске на строке задач, кликните по ней правой кнопкой и выберите пункт Запуск от имени администратора. Консоль откроется со всеми нужными правами. 2. Введите slmgr /xpr и нажмите Enter. Откроется окно со сведениями о лицензии. В нем будет написано, выполнена ли активация. 3. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно. Есть также дополнительная команда slmgr –ato, которой можно воспользоваться для проверки легальности установленной копии Windows. Если лицензия официальная, после ее выполнения отобразится окно со статусом Активация выполнена успешно. Если же нет – вместо него на экране появится ошибка.

PowerShell Дополнительный способ проверки, который используется редко, однако может быть полезен в некоторых случаях – просмотр информации о лицензии в PowerShell. Эта утилита является служебной и встроена в Windows. Она выступает в качестве аналога Командной строки. Работает также в консольном режиме. Чтобы зайти в PowerShell, можно найти утилиту в поиске на строке задач. Следует запускать программу с правами администратора. Другой способ запустить консоль – щелкнуть ПКМ по значку Пуск и выбрать пункт PowerShell в появившемся списке команд. После того как утилита запущена, можно приступать к проверке. Для этого нужно выполнить команду: Get-CimInstance SoftwareLicensingProduct -Filter "Name like 'Windows%'" | where { $_.PartialProductKey } | select Description, LicenseStatus Скопируйте ее, вставьте в окно PowerShell и нажмите Enter. В окне консоли отобразится статус активации. Состояние лицензии выводится цифрой. Статус "0" означает, что ОС не активирована. Значение "1" указывает на то, что Windows обладает лицензией. Это значит, что система активирована.