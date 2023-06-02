Изменения, внесенные в компьютер, отменяются — что делать?

После установки и применения обновлений в Windows операционная система может переставать исправно загружаться. Вместо обычного экрана приветствия возникает оповещение "Изменения, внесенные в компьютер, отменяются". Система может запуститься спустя продолжительное время, а может не загружаться вовсе. Рассмотрим, почему так происходит и как это исправить.

Почему загрузка останавливается? Установка обновлений часто сопровождается различными неполадками. Они могут происходить из-за проблем во время скачивания, неисправностей файловой системы и жесткого диска, сбоев при установке. Причиной проблем часто становится случайное отключение компьютера в процессе обновления. После такой неудачной установки Windows пытается отменить изменения, чтобы возобновить работоспособность. Из-за этого возникает соответствующее оповещение при загрузке.

Как возобновить запуск системы? Разберем, что сделать, чтобы вернуть операционной системе работоспособность после неудачной установки обновлений.

Если Windows запускается спустя некоторое время В случае, если система все же загружается, что обычно происходит спустя 30-60 минут, следует выполнить некоторые действия, чтобы предотвратить повторное возникновение сбоя. Для начала нужно очистить кэш обновлений. Это можно сделать разными способами, например, вручную через Проводник. Чтобы очистить кэш таким методом, проследуйте инструкции: 1. Запустите программу Службы через поиск на строке задач. 2. В списке сервисов найдите пункт Центр обновления, щелкните по нему правой кнопкой и нажмите Остановить.

3. Откройте Проводник и перейдите в директорию C:\Windows\SoftwareDistribution\Download. 4. Выделите все содержимое папки, удалите и очистите корзину.

5. Вернитесь в утилиту Службы. 6. Снова найдите сервис Центр обновления, кликните по нему ПКМ и выберите Запустить. Затем стоит проверить файлы операционной системы на целостность и исправить ошибки, при необходимости. Для этого введите cmd в поиск на панели задач, кликните ПКМ по пункту Командная строка и выберите Запуск от имени администратора. В открывшейся консоли выполните команду sfc /scannow, чтобы запустить проверку. Стоит также выполнить диагностику файловой системы раздела с Windows командой chkdsk c: /f.

После этого следует проверить объем свободного места на системном разделе и очистить его, если пространства доступно мало. Откройте Этот компьютер и посмотрите, сколько места свободно на разделе C. Если его мало (менее 10 ГБ), выполните очистку встроенной утилитой. Для этого кликните по диску ПКМ, откройте Свойства и нажмите на кнопку Очистка диска.



Если система не загружается даже спустя длительное время Если ОС не запускается даже спустя несколько часов, то для восстановления запуска понадобится загрузочная флешка или диск с установочным образом Windows 10 или 11. Его можно подготовить на другом компьютере, скачав ISO-образ с сайта Microsoft и записав его на внешний носитель с помощью утилиты Rufus. Загрузите проблемный ПК с установочной флешки или диска. Чтобы сделать это, перезагрузите его в Boot Menu (для этого нужно часто нажимать на специальную клавишу при запуске, обычно это F8, F12 или F2) и выберите носитель. После этого воспользуйтесь одним из трех представленных ниже способов.

1 способ — удаление обновлений В установочном образе есть специальные средства для восстановления системы на ПК. Одно из них — функция удаления обновлений, которая может помочь исправить проблемы с запуском. Чтобы запустить ее, нажмите на кнопку Далее в установщике, щелкните по пункту Восстановление системы, кликните на Поиск и устранение неисправностей и выберите Удалить обновления.



2 способ — откат ОС до точки восстановления Если в проблемной системе включено восстановление и созданы точки для него, то для возобновления работы можно выполнить откат ОС. Для этого: 1. Щелкните на кнопку Далее в инсталляторе. 2. Кликните на ссылку Восстановление системы в нижней части окна.

3. Выберите пункт Поиск и устранение неисправностей, после чего откройте раздел Восстановление системы.

Выберите точку и выполните откат ОС.

3 способ — настройка через Командную строку Загрузившись в установочный образ, запустите консоль сочетанием кнопок Shift + F10 и поочередно выполните в ней следующие команды: cd C:\windows\winsxs

ren pending.xml pending.old Затем закройте командную строку и перезагрузите компьютер в обычном режиме.