CCXProcess — что за процесс и можно ли его отключать?

В списке автозагрузки и диспетчере задач пользователи Windows могут найти процесс CCXProcess. Он загружается при запуске системы и работает фоново. Обычно процесс не расходует большого количества ресурсов ПК. Рассмотрим, откуда берется служба, что она делает и можно ли ее отключать.

Что делает процесс CCXProcess? CCXProcess – это часть службы Adobe Creative Cloud Experience Process. Процесс устанавливается вместе с программным обеспечением от Adobe, входящего в пакет Creative Cloud. Например, Premiere, Photoshop или Illustrator. CCXProcess поддерживает работу приложений Adobe и их связь между собой. С его помощью программы пакета Creative Cloud могут взаимодействовать друг с другом, выполнять обновление и автоматическую настройку.

Насколько CCXProcess нагружает компьютер? Процесс относится к служебным процессам, которым не свойственно высокое потребление ресурсов компьютера. Он фоново выполняет нетребовательные задачи, поэтому не сильно нагружает процессор, оперативную память и диск. Это можно отследить в Диспетчере задач. Обычно CCXProcess в списке процессов находится среди наименее "тяжелых" сервисов.

Где находится файл процесса CCXProcess? Файл процесса CCXProcess располагается в каталогах программ Adobe. В зависимости от разрядности используемой системы, он может находиться либо в "C: \Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience", либо в "C: \Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience". В 32-битных системах он обычно располагается по первому пути, а в 64-битных – по второму. Файл имеет расширение. exe.

Почему процесс добавляется в автозагрузку? Для выполнения своих функций по работе с программами Adobe Creative Cloud процесс CCXProcess должен быть постоянно запущенным в фоне. Поэтому при установке приложений пакета инсталлятор автоматически добавляет его в автозагрузку. Это позволяет процессу запускаться при каждой загрузке Windows без участия пользователя.

Можно ли отключать CCXProcess? CCXProcess не является системной службой Windows, поэтому его завершение не приведет к сбоям ОС. Он отвечает за выполнение фоновых задач для программ Adobe. Отключение сервиса приведет к тому, что эти функции перестанут работать. Приложения Creative Cloud могут работать и без них. Обычно отключение процесса не заметно, однако стоит помнить, что оно может повлиять на работу программ.

Как выключить процесс или удалить его из автозагрузки? Завершить работу процесса или перезапустить его, при необходимости, можно в Диспетчере задач. Для этого запустите утилиту сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Esc или через контекстное меню по пустому месту на панели задач. Чтобы завершить работу сервиса, найдите CCXProcess в списке процессов и щелкните на пункт "Снять задачу". Удалить службу из перезагрузки также можно в Диспетчере задач. Для этого перейдите во вкладку "Автозагрузка", найдите процесс и отключите его соответствующей кнопкой.