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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

«Не удается найти gpedit.msc» — как установить Редактор локальной групповой политики в Windows 11 Home?

Инструкция по установке Редактора локальной групповой политики (gpedit.msc) в Windows 11 Home.

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Во всех редакциях «Home» операционных систем Windows отсутствует возможность запуска и использования Редактора локальной групповой политики, он же — «gpedit.msc». А этот самый редактор может потребоваться для решения различных проблем с системой и/или внесения изменений в работу некоторых ее функций. Одно из главных подтверждений этому — большое количество инструкций в интернете по устранению той или иной неполадки Windows, в которых упоминается Редактор локальной групповой политики.

Если при попытке выполнения команды «gpedit.msc» через программу «Выполнить» или из командной строки на экране отображается ошибка о невозможности найти этот объект или отсутствии такой команды, значит, этого редактора на компьютере нет. Однако его можно установить, точнее — активировать. Приведем пошаговую инструкцию.

Включение gpedit.msc в Windows 11 Home

Все, что нам требуется сделать — создать специальный пакетный BAT-файл, вписать в него нужную команду активации «gpedit.msc» и затем запустить его. BAT — это специальный файл, содержащий команды для консоли Windows. Но по сути, это простой текстовый документ. Чтобы создать его:

  • Создайте на рабочем столе или в любой папке обычный «Текстовый документ» и переименуйте его, например — в «gpedit_enabler».

Создать текстовый документ1

  • Откройте созданный файл и построчно скопируйте в него следующие 6 строк:

@echo off

pushd "%~dp0"

dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt

dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt

for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"

pause

TXT-файл с командами

  • Сохраните файл и закройте его. Далее нам нужно «превратить» текстовый документ в исполнимый пакетный BAT-файл. Если в системе включено отображение расширений файлов, то просто измените его у созданного документа с текущего «txt» на новое «bat»:

Смена расширения с TXT на BAT

  • Если расширения файлов в системе не отображаются, откройте «Свойства» созданного текстового документа, затем во вкладке «Общие» смените расширение с «txt» на «bat», нажмите кнопку «ОК» и согласитесь с изменением расширения.

Смена расширения с TXT на BAT

  • В результате у файла сменится иконка — он готов к запуску. И запускать его следует от имени. Кликните правой кнопкой мыши по созданному файлу и выберите соответствующий пункт из контекстного меню:

Запуск BAT

  • На экране отобразится окно командной строки Windows черного цвета, в котором будет отображаться процесс добавления пакета «Microsoft Windows GroupPolicy» в систему:

Процесс добавления пакета «Microsoft Windows GroupPolicy»

  • Дождитесь момента, когда на экране отобразится надпись «Для продолжения нажмите клавишу…»:

Добавление пакета «Microsoft Windows GroupPolicy»

  • Последуйте этому совету, чтобы закрыть окно командной строки.

Теперь осталось проверить результат работы. Для этого вызовите окно «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R» и выполните в нем команду «gpedit.msc». Если все прошло успешно, на экране отобразится «Редактор локальной групповой политики»:

Если это не помогло

Существует вероятность, что попытка активации Редактора локальной групповой политики при помощи BAT-файла не сработает. В этом случае мы только можем порекомендовать использование сторонней утилиты PolicyPlus. По сути, это точно такой же редактор политики, но только разработанный не в Microsoft, а независимым программистом с ником «Fleex255»:

  • Зайдите на репозиторий GitHub и скачайте файл «PolicyPlus.exe».
  • Устанавливать его не нужно — просто запустите:

PolicyPlus

  • Если в PolicyPlus не удается найти каких-то определенных политик, это можно исправить путем их скачивания из программы. Откройте меню «Help» и выберите пункт «Acquire ADMX Files», затем нажмите кнопку «Begin» в небольшом окне и дождитесь окончания загрузки:

Программа PolicyPlus

На этом все.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

4 отзыва

Арина

спасибо, мой друг!!!! ты выручил

Александр

Всё сработало! Автору спасибо!

василий

спасибо все получилось,удачи вам

Сергей

здравствуйте! Редактор групповой политики успешно установил, спасибо, но у меня не открывается диспетчер задач! Как решить эту проблему?