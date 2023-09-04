«Не удается найти gpedit.msc» — как установить Редактор локальной групповой политики в Windows 11 Home?

Во всех редакциях «Home» операционных систем Windows отсутствует возможность запуска и использования Редактора локальной групповой политики, он же — «gpedit.msc». А этот самый редактор может потребоваться для решения различных проблем с системой и/или внесения изменений в работу некоторых ее функций. Одно из главных подтверждений этому — большое количество инструкций в интернете по устранению той или иной неполадки Windows, в которых упоминается Редактор локальной групповой политики.

Если при попытке выполнения команды «gpedit.msc» через программу «Выполнить» или из командной строки на экране отображается ошибка о невозможности найти этот объект или отсутствии такой команды, значит, этого редактора на компьютере нет. Однако его можно установить, точнее — активировать. Приведем пошаговую инструкцию.

Включение gpedit.msc в Windows 11 Home Все, что нам требуется сделать — создать специальный пакетный BAT-файл, вписать в него нужную команду активации «gpedit.msc» и затем запустить его. BAT — это специальный файл, содержащий команды для консоли Windows. Но по сути, это простой текстовый документ. Чтобы создать его: Создайте на рабочем столе или в любой папке обычный «Текстовый документ» и переименуйте его, например — в «gpedit_enabler». 1 Откройте созданный файл и построчно скопируйте в него следующие 6 строк: @echo off pushd "%~dp0" dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i" pause Сохраните файл и закройте его. Далее нам нужно «превратить» текстовый документ в исполнимый пакетный BAT-файл. Если в системе включено отображение расширений файлов, то просто измените его у созданного документа с текущего «txt» на новое «bat»: Если расширения файлов в системе не отображаются, откройте «Свойства» созданного текстового документа, затем во вкладке «Общие» смените расширение с «txt» на «bat», нажмите кнопку «ОК» и согласитесь с изменением расширения. В результате у файла сменится иконка — он готов к запуску. И запускать его следует от имени. Кликните правой кнопкой мыши по созданному файлу и выберите соответствующий пункт из контекстного меню: На экране отобразится окно командной строки Windows черного цвета, в котором будет отображаться процесс добавления пакета «Microsoft Windows GroupPolicy» в систему: Дождитесь момента, когда на экране отобразится надпись «Для продолжения нажмите клавишу…»: Последуйте этому совету, чтобы закрыть окно командной строки. Теперь осталось проверить результат работы. Для этого вызовите окно «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R» и выполните в нем команду «gpedit.msc». Если все прошло успешно, на экране отобразится «Редактор локальной групповой политики»: