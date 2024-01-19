Где и как легально купить Windows 10/11 в России?

С официального сайта сегодня нельзя скачать Windows версии 10 и 11 в России. 4 марта 2022 года компания Microsoft объявила уход с российского рынка. Однако она до сих пор поддерживает старых клиентов и продлевает им сроки лицензии. К декабрю ограничения были частично сняты. Некоторое программное обеспечение было возвращено в магазины по сниженным ценам.
Как купить лицензионную Windows сегодня в России?
Приобретать взломанный софт запрещено. Также запрещено устанавливать пиратский софт. Использование пиратских программ владельцами бизнеса будет строго наказано.
Есть два каталога с лицензионным ПО, где можно приобрести лицензионную Windows 11:
- AllSoft;
- SoftLine.
Стоимость версии Pro оценена в 21 389 рублей, а ОС версии Home — 12 890 рублей. Остальных версий пока нет в наличии.
Ключи к любой версии Windows (от 7 до 11, включая серверные и корпоративные) можно купить в keysoft.store по гораздо низким ценам. Стоимость одного ключа на один компьютер начинается от 1190 рублей и зависит от версии и количества компьютеров, на которые приобретается ключ. Например, цена Windows 10 Home сейчас можно купить всего за 1490 рублей.
Цены также зависят от:
- срока действия подписки;
- набора функций;
- допустимости коммерческого использования данной копии операционной системы.
Лицензионная Windows на хостингах (для опытных пользователей)
Лицензионные Windows можно найти на инстансах RuVDS. Операционная система входит в цену покупки хостинга. Компания имеет статус Microsoft Certified Partner по программе Service Provider License Agreement (SPLA). Это значит, что установка Windows от нее бесплатна. Обновления будут приходить регулярно.
Также предлагается ОС Windows Server следующих версий:
- Windows Server 2022;
- Windows Server 2019;
- Windows Server 2016;
- Windows Server 2012 R2.