Где и как легально купить Windows 10/11 в России?

С официального сайта сегодня нельзя скачать Windows версии 10 и 11 в России. 4 марта 2022 года компания Microsoft объявила уход с российского рынка. Однако она до сих пор поддерживает старых клиентов и продлевает им сроки лицензии. К декабрю ограничения были частично сняты. Некоторое программное обеспечение было возвращено в магазины по сниженным ценам.

Как купить лицензионную Windows сегодня в России?

Приобретать взломанный софт запрещено. Также запрещено устанавливать пиратский софт. Использование пиратских программ владельцами бизнеса будет строго наказано.

Есть два каталога с лицензионным ПО, где можно приобрести лицензионную Windows 11:

AllSoft;

SoftLine.

Стоимость версии Pro оценена в 21 389 рублей, а ОС версии Home — 12 890 рублей. Остальных версий пока нет в наличии.

Ключи к любой версии Windows (от 7 до 11, включая серверные и корпоративные) можно купить в keysoft.store по гораздо низким ценам. Стоимость одного ключа на один компьютер начинается от 1190 рублей и зависит от версии и количества компьютеров, на которые приобретается ключ. Например, цена Windows 10 Home сейчас можно купить всего за 1490 рублей.

Цены также зависят от: