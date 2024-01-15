Не запускается браузер на компьютере — почему и что делать?

Есть 5 основных причин, из-за которых не запускается браузер на компьютере или ноутбуке.

Повреждение реестра вирусом

Первой причиной, по которой не запускается браузер, может быть наличие вирусов в компьютере или ноутбуке. Рекомендуется установить антивирусную программу и запустить ее. После проверки операционной системы, выявления вирусов, удаления их и перезагрузки компьютера нужно проверить, как запускается браузер.

Если вирус повредил параметры в реестре, то браузер не откроется и после удаления вирусов. Поэтому нужно попасть в реестр и поправить ошибку в параметре, которую внес вирус.

Инструкция по исправлению параметра в реестре для запуска браузере:

1. Нажать комбинацию клавиш Win + R на клавиатуре.

2. Прописать в открывшемся окне слово regedit и нажать Ок.

3. Откроется редактор реестра. В нем нужно пройти по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\.

4. В правой части экрана найти пункт AppInit_DLLs. Поле напротив него должно быть пустым. Если в нем стоит 1 или любое другое число, необходимо удалить его и сохранить параметры.

5. Кликнуть дважды по этому пункту и графе Значение, удалить 1 и прописать 0 (либо оставить значение пустым).

После проделанных действий нужно перезагрузить компьютер и после перезагрузки проверить открытие браузера. Если он открывается, то продолжить использование браузера по назначению. Если же нет, то перейти к следующему пункту решения проблемы.