Не запускается браузер на компьютере — почему и что делать?

Есть 5 основных причин, из-за которых не запускается браузер на компьютере или ноутбуке.
Повреждение реестра вирусом
Первой причиной, по которой не запускается браузер, может быть наличие вирусов в компьютере или ноутбуке. Рекомендуется установить антивирусную программу и запустить ее. После проверки операционной системы, выявления вирусов, удаления их и перезагрузки компьютера нужно проверить, как запускается браузер.
Если вирус повредил параметры в реестре, то браузер не откроется и после удаления вирусов. Поэтому нужно попасть в реестр и поправить ошибку в параметре, которую внес вирус.
Инструкция по исправлению параметра в реестре для запуска браузере:
1. Нажать комбинацию клавиш Win + R на клавиатуре.
2. Прописать в открывшемся окне слово regedit и нажать Ок.
3. Откроется редактор реестра. В нем нужно пройти по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\.
4. В правой части экрана найти пункт AppInit_DLLs. Поле напротив него должно быть пустым. Если в нем стоит 1 или любое другое число, необходимо удалить его и сохранить параметры.
5. Кликнуть дважды по этому пункту и графе Значение, удалить 1 и прописать 0 (либо оставить значение пустым).
После проделанных действий нужно перезагрузить компьютер и после перезагрузки проверить открытие браузера. Если он открывается, то продолжить использование браузера по назначению. Если же нет, то перейти к следующему пункту решения проблемы.
Конфликт с другим ПО
Иногда другие программы конфликтуют с браузером. К такому проблемному ПО относят следующее программное обеспечение:
- Sputnik.
- SmartBar.
- SearchProtect.
Эти утилиты следует удалить и снова попробовать запустить браузер.
Антивирус тоже может блокировать запуск браузера. Чтобы решить эту проблему, нужно открыть антивирус и отключить защиту на время. Также рекомендуется добавить браузер в список исключений антивируса.
Инструкция по отключению веб-антивируса, который может блокировать работу браузера:
1. Кликнуть дважды по иконке антивируса на рабочем столе.
2. Перейти в Настройки, найти вкладку Защита и передвинуть ползунок в правой части экрана напротив пункта Веб-Антивирус в левую сторону (названия пунктов могут отличаться на разных антивирусах).
Недостаток ресурсов ПК
Браузеры часто обновляются, поэтому если компьютер слабый, он может просто не открыть обновленный браузер.
При установке браузера на компьютер тоже нужно учитывать его требования, иначе приложение просто не откроется. Например, вот минимальные требования для стабильной работы Google Chrome:
- ОЗУ — 2 ГБ.
- ЦПУ — 1 ГГц и выше.
- 1 ГБ свободного места на жестком диске.
Если ПК или ноутбук имеет параметры ниже перечисленных, рекомендуется его модернизировать.
Незавершенные процессы в памяти ПК
Операционная система построена так, что она не запустит действующий процесс повторно. Поэтому бывает так, что пользователь завершил работу браузера, но в службах ОС он еще запущен. В этом случае пользователю не удастся заново запустить браузер.
В этом случае поступают одним из следующих способов:
- Перезагрузка ПК. К этому методу лучше всего прибегать, когда не получится закрыть действующие процессы через диспетчер задач.
- Закрытие процессов через диспетчер задач.
Инструкция по работе с диспетчером задач:
1. Нажать на кнопку Пуск в левой нижней части рабочего стола.
2. Пролистать открывшийся список до папки Служебные. Открыть ее и нажать по кнопке Диспетчер задач.
3. Открыть вкладку Подробности.
4. Выделить все открытые процессы с этим браузером. Нажать на кнопку Снять задачу.
Теперь можно будет попробовать открыть браузер заново.
Сбои в браузере
Иногда происходят сбои в самом приложении. В этом случае нужно полностью удалить программу. Сделать это можно по нашей инструкции или через утилиту Uninstall Tools:
1. Найти пункт с названием браузера и кликнуть по нему правой кнопкой. Выбрать Деинсталляция. В открывшемся окне подтвердить удаление.
2. Дождаться, пока утилита удалит браузер.
3. Программа покажет окно, в котором попросит удалить оставшиеся части браузера. Нужно согласиться.
После этой процедуры можно заново установить браузер.