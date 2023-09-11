Размытый шрифт в Windows — как исправить?

Размытость шрифтов — одна из наиболее частых проблем с отображением интерфейса программ и элементов системы в Windows. Она может носить разный характер и иметь несколько видов. Разберем, из-за чего могут размываться шрифты в Windows и как это исправить.

Почему шрифты размываются в Windows Размытость шрифтов, а также элементов интерфейса программ и самой операционной системы может иметь разный вид. Поэтому причин этой проблемы существует несколько. Среди основных — некорректно установленное разрешение экрана, неполадки с масштабированием и сбои в работе ClearType.

6 методов решения проблемы Разберем несколько основных способов решения проблемы с размытыми шрифтами в Windows.

Перезагрузка компьютера Если неполадка возникла после смены масштаба в настройках экрана, скорее всего, она устранится после перезапуска ПК. Перезагрузка позволит завершить применение новых параметров и восстановить корректное отображение элементов интерфейса.

Включение функции исправления размытости В Windows есть встроенное средство, которое позволяет устранять проблемы с размытием шрифтов и других элементов интерфейса на экране. Его использование часто помогает избавиться от неполадок внешнего вида ОС. Чтобы включить эту функцию, запустите Параметры, перейдите в раздел Система, откройте Дисплей и выберите пункт Дополнительные параметры масштабирования. Активируйте настройку Разрешить исправлять размытость и перезагрузите компьютер.

Если окажется, что пункт уже включен, но проблема все равно присутствует, попробуйте, наоборот, отключить его и проверить, изменится ли отображение шрифтов. После этого также стоит выполнить перезапуск ПК.

Настройка разрешения экрана Некорректно выбранное разрешение экрана в настройках — частая причина проблем с отображением интерфейса. Если оно меньше, чем физическое разрешение монитора, все содержимое экрана будет размытым или сдвинутым. Проверьте настройки и, при необходимости, измените их. Для этого щелкните правой кнопкой по пустому месту на рабочем столе, выберите пункт Параметры экрана и в появившемся окне перейдите в раздел Дополнительные параметры экрана.

Установите разрешение, которое будет соответствовать параметрам используемого монитора или дисплея ноутбука. Узнать его можно в характеристиках, найдя их в интернете по названию модели.

Например: если используемый экран имеет разрешение 1920x1080, в настройках системы нужно также выбрать 1920x1080. Чтобы сохранить новые параметры, щелкните на кнопку Применить и закройте окно.

Изменение параметров масштабирования Если предыдущие способы не помогли, стоит попробовать восстановить настройки масштабирования к виду по умолчанию (100%). В случае, если ранее они были отредактированы, то возможно именно это привело к некорректному отображению шрифтов. Чтобы изменить конфигурацию масштабирования, нажмите ПКМ по пустому пространству на рабочем столе и откройте пункт Параметры экрана. В появившемся окне установите значение 100% в графе Изменение размера текста и других элементов.



Настройка совместимости приложений Если проблема возникает только в одной или нескольких программах, а не во всей системе, можно попробовать изменить настройки масштабирования в параметрах совместимости. Для этого: 1. Кликните ПКМ по запускному файлу приложения и выберите Свойства. 2. В появившемся окне откройте вкладку Совместимость. 3. Включите галочку около пункта Отключить масштабирование.

4. Щелкните на кнопки Применить и ОК, чтобы сохранить настройки. После этого запустите приложение и проверьте отображение шрифтов. Скорее всего, оно станет корректным.